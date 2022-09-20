他「跟家人借1千萬買0050」信心爆棚：不可能輸錢！全網噓爆

投資理財要面臨一定風險，有些人會利用借貸進行投資，但須承擔的經濟壓力相對較大，有網友考慮跟家人借1000萬，其中500萬存下用於還款，另外五百萬全數投資元大台灣50（0050），對此，其他網友分為兩派，有人建議不要使用家人的錢，且此行為基本上是賭博、非套利，但也有人認為存下500萬，可有效降低風險。

一名網友在PTT發文表示，他打算跟家人借一千萬，每月償還利息，共還款20年，等到20年後再歸還本金，等於每年歸還30萬，雙方說好每月還款2.5萬，可以隨時還款，或是定存三年期利率，超過3％時可選擇全部歸還，或是依照超過的利率計算。

該網友表示，目前打算500萬存在銀行，每月從這筆資金償還2.5萬，估計可支付200個月，約16.6年，剩下500萬全數投資0050。

該網友詢問，「委屈一點用0050年化報酬率8％計算好了，等於是我每年套利5％ ，16.6年合計賺1248萬，算1000萬好了，如果這16.6年再遇到一次QE，只要提早賺到1000萬，立刻歸還本金，大盤ETF放十幾年，幾乎不可能輸錢，這樣的的套利方式不知道可不可行？」

不過此言論被不少網友噓爆，有人留言「不可能，他可能要你明年就還錢」、「要沒有風險才叫套利」、「風險是，你突然急需一筆錢救老人家，剛好又在熊市，你能狠下心賠本拿出來嗎」、「父母的錢不要動」、「家人的錢不是錢？」、「在賭博還自以為套利」、「永遠會有你想不到的事，沒100％穩的投資」、「老人家有幾個20年給你借？根本當自己的錢了」。

但也有不少網友支持，留言「當然可行，台股低點現在all in一定贏」、「能借小孩一千萬的父母，哪有突然需要一筆錢的問題」、「反正錢是老人家的跌爆也不會被強制停損就借啊」、「長線可以贏，但中間有崩怕你撐不住，不過只丟500W，留一半確實這樣風險還好」、「雖然被噓爆，但其實可行，噓的人是嫉妒嗎？」、「老子的錢不用問當然借啊，反正不還通常也沒事」。