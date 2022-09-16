他投資00878爽領9.3萬股利 網酸：賠掉本金領股息

股票類型多樣，其中配息型股票會將公司獲利的一部分，以配股或配息的形式發給股東，至於沒發出去的部分稱作保留盈餘，作為公司的備餘現金以及未來投資的資金。有網友分享投資ETF領到的配息高達9.3萬餘元，直呼「還不錯」，不過也有人吐槽「賠掉本金領到股息，不錯啊」。

一名網友在論壇Dcard貼出投資00878永續高股息的配息收據，明細上可見持有單位為34萬，每單位分配金額0.28元，扣除補克保費後，實付金額為9萬3694元。

該網友說，「雖然今年股市下跌，有的股票已經跌了一半，但投資ETF還是不錯，至少領到配息」。

其他網友紛紛留言「00878也是我的名單之一，未來我也打算存這一支」、「很香」、「收益平準金的部分...比例還真高」，也有網友質疑「賠掉本金領到股息，不錯啊」，原PO則回應「我準備放20年，領20年，沒關係的，買了可以安穩領股利，睡得著最重要」。

還有網友留言「本金厚的比較不會去買ETF，因為ETF都是發現金股利，會被扣稅，本金厚的比較喜歡金融股，金融股偏向發股票股利，不會被扣稅，而且股票股利不需要在進場投資，少了手續費，所以很多資本家都買金融股後就去享受人生了」。