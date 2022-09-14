存金融股績效輸這「兩類股」！ 專家：選0056和00878同樣媲美

許多投資朋友會想要存金融股，是因為波動低、殖利率高的特性，不過金融股的殖利率真的是最好的嗎？有其他產業的表現比金融股還要好嗎？是否會比金融股更適合拿來存股。

財經雪倫就替投資人檢視今年、三年、五年、十年，從各個不同的年度來看，那些產業的殖利率，它有可能表現得比金融股還好。

從熱門定期定額的排行榜來看，15檔裡面金融股就佔了11檔，可見台灣的投資人多喜歡金融股。

那這些金融股的名次跟殖利率高低有沒有關係，抓了近幾年的股利來看殖利率，結果發現其實一點關係都沒有。

以第一名兆豐金（2886）來說，它的殖利率表現很平穩，不會忽高忽低的；而從表格上也可以看出投資人的眼光都很好，隨便一檔金融股都可以輕易打敗定存。

2022年1-7月預估平均殖利率最高產業前三名

今年1-7月預估殖利率最高的產業就是航運股，殖利率是8.07％，高於大盤的4％，兩倍之多；難怪元大高股息（0056）會納入航運股，因為這樣子才會有高殖利率的表現。

第二名則是電子通路類6.52％，代表公司有聯強（2347）、燦坤（2430）、增你強（3028）、文曄（3036）、大聯大（3702），幾乎每年的高殖利率個股都會有這幾家公司入榜。

為什麼呢？舉個簡單的例子，比如去便利商店、屈臣氏、康是美，這類型通路，會有幾個收入來源，像是上架費（會跟廠商收一筆費用），還有銷售利潤費，再來就是廣告費（很多是跟廠商收的廣告費）。

從燦坤的財報來看，毛利都高達10幾％，電子通路費不像傳統電腦代工類，它的毛利表現會比較好一點。

第三名是塑膠工業類，平均殖利率是有到6.35％，最有名的代表公司像是台塑（1301）和南亞（1303），台塑這幾年的毛利率都在10多％，2020年的第四季毛利率有到22％以上，最高還曾經到達30％，表現真的很不錯。

以證交所的產業類別28類來看的話，金融保險類它落點是在前百分之36的位置，算是中上的表現，投資人最喜歡的存股的金融股在今年的表現才排第10名。

2021年平均殖利率最高產業前三名

去年大盤平均殖利率的表現是2.78％。

直接看到金融保險類是4.55％，排名是第六名，比大盤平均殖利率還高出1.77％，占產業類比的前百分之21的位置。

而表現比金融產業還要好的產業有，水泥工業類平均殖利率6.86％、電子通路類5.56％、建材營造類5.08％、資訊服務類5.04％、電腦及周邊設備類4.86％。

這一年表現最出色的水泥工業類，它的平均殖利率表現比大盤平均殖利率還高出4.08％，表現很不錯；所以去年有拿到台泥（1101）股利的股東朋友應該會有很感。

去年前五類的產業，同樣在今年1-7月的平均值利率排行榜，也都是在金融保險類前面。

三年前平均殖利率最高產業前三名

再往回看到三年前，大盤的平均殖利率是4.25％，水泥工業類的平均殖利率是7.34％、電子通路類也有6.16％、塑膠工業類有6.16％、電器電纜類5.98％、建材營造類有5.74％、電腦周邊類也有5.4％、電子零組件類4.83％、資訊服務類它的殖利率有4.82％，而金融保險類的殖利率有4.79％。

五年前平均殖利率最高產業前三名

這年大盤平均殖利率4.11％，金融保險類來到第三名平均殖利率達5.42％。

而比金融保險業還要好的產業只剩下兩個，建材營造類6.36％還有資訊服務類5.48％。

十年前平均殖利率最高產業前三名

這一年大盤平均殖利率來到4.38％，金融保險類平均殖利率是4.37％，比大盤略遜一點點而已。

前三名分別是，建材營造類6.69％，電子通路類6.35％，資訊服務類6.3％。

長年平均殖利率表現比金融股好的二大產業

從歷年整理的資料來看，表現比金融保險類好的就剩下兩類，是建材營造類和資訊服務類。

建材營造類平均殖利率約6％左右，而資訊服務類約5％多，金融保險類也大概是5％。

從今年跟長年數字來看，不看價差單純看存股角度來看殖利率的話，其實存建材營造類和資訊服務類，它的表現是比金融股來得好。

二檔ETF表現媲美高殖利率產業

不過還是要提醒投資個股還是要熟悉股性，若是擔心個股輪動影響殖利率表現的話，其實最簡單的方式就是投資ETF。

如果看殖利率就是購買高股息的ETF，元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）平均殖利率有到6％，對比這次比較下的第一名建材營造類也同樣是6％，跟0056和00878表現是差不多的。

若是投資高股息ETF的話，就不用去看個股，不用看產業輪動，是不是相對簡單、省事、又方便。

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