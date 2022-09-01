他月薪34K存股006208、 玉山金（2884）想提高金額 網勸：先存預備金再投資

許多人會透過投資理財，一名月薪3.4萬的網友每月投資定期定額富邦台50（006208）及玉山金（2884）共6000元，目前正在考慮是否將定期定額提高到1萬元。其他網友則建議，先存下可生活半年到一年的緊急預備金，接著再考慮投資，剛開始定期定額不需要投入太多金額。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「月薪3.4萬如何理財」，他表示，目前存款約8萬，每月日常開銷8000元、儲蓄1.5萬、定期定額006208及玉山金共6000元，剩餘5000元作為預備金，若沒有出遊或特殊用途就會存下。

該網友詢問，「要不要把定期定額提高到各5000，但由於剛畢業又在想是否要先有一點存款再開始投資除此之外我的保險似乎保障不太夠，只有一開始家人幫我保的那種基本的壽險、醫療險及意外險，也有考慮之後要再買一些保單」。

其他網友則留言建議「我會變成備用金6個月或一年，儲蓄4000、投資17000，或是直接全部VOO（美股etf）或00878（台股），保險的部分，我的是21608一年機車3600」、「定期定額可以先一檔就好，然後每月5到6千，現在薪水還不多，存款還不多的情況下先不用太多」。

還有網友留言「我覺得可以定期定額各兩千，一開始不用太多慢慢存，存久了就很有感覺了」、「我的話備用金10萬左右，其他會投資玉山金存股，也會拿一部分資金去做股票」。