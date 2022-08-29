無腦被動投資不能選主題式ETF？網：00893和00850贏過0050

投資理財有賺有賠，若適當投資則有機會改善生活品質。近期Dcard有網友研究主題式ETF，卻發現很多主題式EFT績效表現卻輸給大盤，更直呼「到底發生什麼事？」且向網友請益，大家是否會去購買主題式ETF或是買被動式的大盤 ETF？但有網友截取數據回答原PO，「00893和00850明明就有贏0050」。

原PO說明，近期聽聞新聞和業內朋友的消息，都說半導體會有一陣子的衰退潮，想想0050基本上就是台積電的形狀，於是想轉換研究「主題式ETF」。

但令他很疑惑的是，明明很多主題選的都不錯，如電動車ETF是大趨勢的東西，績效表現卻輸給大盤，並截圖表示00893、00895、00896、00901都一樣，並詢問網友「大家會去買主題式ETF嗎？還是乖乖買被動式的大盤ETF就好？」

原PO截取資訊表示，00893、00895、00896、00901都一樣。圖擷自 Dcard

底下有網友截圖資訊表示，雖然不愛主題式的，但00893和00850明明就有贏0050。另有網友表示，有聽過一個說法，買0050這種大盤型ETF，就是無腦被動投資，但你若選擇主題ETF就會有主動投資的感覺。

網友回覆表示，00893和00850有贏0050。圖擷自 Dcard

也有網友回覆大趨勢問題，像AI、電動車、元宇宙的ETF推出時，這些類股的價格往往都被炒至高點，等到發行後往往都是負的市場溢酬，並建議「要買一些怪怪的高費用ETF還不如買006203」。

其他網友紛紛表示，「長期來說主題式很難贏市值型ETF啦，主題式ETF只是用來騙散戶韭菜的噱頭，不然券商怎麼賺錢」、「買什麼台股EFT，根本欠電」、「電動車哈哈，未來10年？20年？30年？」、「voo跟qqq不香嗎」、「主題型就是把ETF分散產業風險的能力集中起來的概念」。