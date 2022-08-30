快訊

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

「軒蘭諾」轉強颱南方又有熱帶低壓形成 恐出現藤原效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資0050內扣費太高改買006208？ 網曝「最佳解方」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透過元大證券定期定額投資。圖/資料照片
網友透過元大證券定期定額投資。圖/資料照片

所謂的「內扣費用」指的是投資人持有ETF時需支付的費用成本，無論投資盈虧都需支付的費用。有網友透過元大證券定期定額投資元大台灣50（0050），考慮到富邦台50（006208）內扣費較低，因此考慮修正投資計畫。其他網友則建議，可以找其他家證券銀行投資006208。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他透過元大證券定期定額投資0050，目前已累積到6.4張，雖然006208內扣費較低，但元大證券無此選項，他擔心長期下來績效有差異，考慮修正投資計畫。

該網友表示，他正在考慮三種方式，第一，停止購買0050，以元大證券手動買006208，但此方式的手續費不只1元；第二，繼續定期定額投資0050；第三，改以富邦商券定期定額投資006208。

其他網友則留言建議「如果你覺得以後6208每年績效都會小贏一點，那就另外開可以定期定額6208的證券戶」、「我是覺得去開其他家（國泰之類的）買006208就可以了喔，內扣長期下來一定會有差異的」。

另外也有人建議「手動零股不定期不定額買，一個月可以多買幾次湊到一張，盤中零股元大手續費是一塊，不定期不定額好處就是自己覺得哪個價位低可以買就買，不會突然買到高價位」。

Dcard ETF 0050元大台灣50 006208富邦台50

延伸閱讀

鄰居買2車位停腳踏車！他喊「有錢真好」1.4萬人讚爆：要珍惜　

不斷更新／九合一大選今起受理參選登記 全台22縣市決戰名單一次看

六都誰進步最有感？ 眾人狂點名「這一都」：連住台北都有感

8月掰掰！本週血型運勢 B型要小心失誤、這型準備大顯身手

相關新聞

00915投信稱「升級版高股息」股利、報酬更好？ 專家：少數3倍數配息的ETF

凱基優選高股息30（00915），這檔主打「多因子選股」，號稱是高股息ETF的升級版，真的有那麼厲害嗎？ YouTuber摳摳發佈一則新影音，介紹這檔剛上市沒多久的新高股息ETF。

投資0050內扣費太高改買006208？ 網曝「最佳解方」

所謂的「內扣費用」指的是投資人持有ETF時需支付的費用成本，無論投資盈虧都需支付的費用。有網友透過元大證券定期定額投資元大台灣50（0050），考慮到富邦台50（006208）內扣費較低，因此考慮修正投資計畫。其他網友則建議，可以找其他家證券銀行投資006208。

貸房貸買股該0050還0056？網曝「都一樣」但這原因被勸退

投資股票需面臨一定風險，不過若懂得操作，就可透過股市錢滾錢。有網友考慮「貸房貸買股票」，只是無法決定該買元大台灣50（0050）或元大高股息（0056）。有網友分析直言「這兩支股票本質一樣」，另外還有不少人提醒他「不要把未來想得太美好」，建議投資股票不要借貸，應以閒錢投資。

無腦被動投資不能選主題式ETF？網：00893和00850贏過0050

投資理財有賺有賠，若適當投資則有機會改善生活品質。近期Dcard有網友研究主題式ETF，卻發現很多主題式EFT績效表現卻輸給大盤，更直呼「到底發生什麼事？」且向網友請益，大家是否會去購買主題式ETF或是買被動式的大盤 ETF？但有網友截取數據回答原PO，「00893和00850明明就有贏0050」。

金融市場震盪週期未了 第一金投信：可採雙策略

聯準會主席鲍爾超乎預期的鷹派言論，再度衝擊全球金融市場，上周美國三大股市重挫逾3％，周一亞股也無一倖免。第一金水電瓦斯及...

存0050一定比0056更好累積退休金？專家：用「2件事」找出投資標的

「該追求資產增長、還是現金股利」 大家冒險投資金融商品，我想目的不外乎就是想用錢賺到更多錢吧，絕大多數的投資人應該都是希望透過股市可以在薪資以外獲得更多所得，至於部分已經有高資產的投資人，可能只求資產不要隨著通膨貶值就好，穩定獲利是最高原則。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。