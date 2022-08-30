投資0050內扣費太高改買006208？ 網曝「最佳解方」

所謂的「內扣費用」指的是投資人持有ETF時需支付的費用成本，無論投資盈虧都需支付的費用。有網友透過元大證券定期定額投資元大台灣50（0050），考慮到富邦台50（006208）內扣費較低，因此考慮修正投資計畫。其他網友則建議，可以找其他家證券銀行投資006208。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他透過元大證券定期定額投資0050，目前已累積到6.4張，雖然006208內扣費較低，但元大證券無此選項，他擔心長期下來績效有差異，考慮修正投資計畫。

該網友表示，他正在考慮三種方式，第一，停止購買0050，以元大證券手動買006208，但此方式的手續費不只1元；第二，繼續定期定額投資0050；第三，改以富邦商券定期定額投資006208。

其他網友則留言建議「如果你覺得以後6208每年績效都會小贏一點，那就另外開可以定期定額6208的證券戶」、「我是覺得去開其他家（國泰之類的）買006208就可以了喔，內扣長期下來一定會有差異的」。

另外也有人建議「手動零股不定期不定額買，一個月可以多買幾次湊到一張，盤中零股元大手續費是一塊，不定期不定額好處就是自己覺得哪個價位低可以買就買，不會突然買到高價位」。