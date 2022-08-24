快訊

芬蘭總理再惹議！兩女官邸半裸上身接吻照流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閨蜜喊中柬埔寨機票帶妳玩！少女信了慘淪「豬仔」奪初夜、轉賣陪睡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名19歲的少女被閨蜜騙去柬埔寨當「豬仔」。示意圖／ingimage
一名19歲的少女被閨蜜騙去柬埔寨當「豬仔」。示意圖／ingimage

近期台人赴柬埔寨詐騙集團拘禁、凌虐事件頻傳。一名女網友表示，自己19歲的表妹被閨蜜騙去柬埔寨當「豬仔」，慘遭人蛇集團「賣來賣去陪睡」，最後花費近50萬元贖金才順利返台，如今浩劫重生，卻有人認為他們是活該被騙，令她相當崩饋。

該名網友在「Zuvio」分享，自己19歲的表妹，平時沒有不良嗜好，個性天真可愛，怎料卻遭閨蜜設局，以抽到免費機票要帶她出去玩為由，就被騙到柬埔寨去。

原po透露，接下來就如同電視上所報導的過程，表妹不僅遭人蛇集團賣去陪睡，就連「初夜」也是被人蛇集團給奪走。她表示，表妹曾想過乾脆一走了之，但卻又被抓回去毒打。

最後，姑丈透過在地台商幫助，花費近50萬元贖金，才順利將人救回台。不過回來後，表妹卻還被自己人落井下石，認為他們這些人是知道詐騙還要去、活該被騙，等諸多難聽的話。表妹因承受不住，身心狀況極差，時常會不自覺呆滯、大哭，目前只能穩定看精神科，不知道何時才能返回校園或社會。

表妹的遭遇讓原po相當心疼，但她也解釋發文的目的不是說表妹完全沒責任，而是她認為鍵盤可以殺人，希望大家要看重這件事，別再有下一個受害者了。

文章曝光，不少網友們給表妹加油打氣，「不應該檢討受害者，如果人人都能出一份力、出一份愛心，才能建構溫暖的社會，希望大家都可以多體諒別人一點」、「加油！不過她閨蜜真的很過分，希望她閨蜜可以得到應有的報應」。

但也有網友警惕，「防人之心不可無的觀念從小就要宣導，出門在外都要有警惕心，沒有天上掉下來的禮物會給」、「我不同情但是也不批評，只能說天下沒有白吃的午餐」。

柬埔寨 詐騙

延伸閱讀

柬埔寨高薪職缺藏陷阱！這4類詐騙手法不可不知

柬埔寨掏金成無名屍…台商曝當地無政府慘況 3百罈骨灰仍回不了家

整理包／柬埔寨為何成為人口販運的地獄？破解常見詐騙套路、6大關鍵字

毒品猖獗、貪腐大國？住柬埔寨4年台人曝當地黑暗內幕

相關新聞

閨蜜喊中柬埔寨機票帶妳玩！少女信了慘淪「豬仔」奪初夜、轉賣陪睡

近期台人赴柬埔寨遭詐騙集團拘禁、凌虐事件頻傳，一名女網友表示，自己19歲的表妹被閨蜜騙去柬埔寨當「豬仔」，慘遭人蛇集團「賣來賣去陪睡」，最後繳了近50萬元贖金才順利返台，如今浩劫重生，卻有人認為他們是活該被騙，令她相當崩饋。

防止國人遭誘騙至東南亞　移民官查驗護照同時宣導防詐

近來國人被誘騙至柬埔寨、緬甸等東南亞國家，遭到囚禁強逼從事詐騙工作之案件頻傳，為防範國人遭誘騙出國，淪為人口販運被害人，...

人口販運防制 政委：尋求國際合作

移民署昨舉辦「2022防制人口販運國際工作坊」，邀請外國駐台使領館人員與NGO團體約300人，研討人口販運議題。行政院政...

柬埔寨業績掛零 有人被趕回

柬埔寨打工詐騙案23日又有7名台人搭機返台，有人表示不是被遭綁架，家人不是付贖金而是「違約賠償金」，也有人說是被朋友騙過...

未報案也沒付贖金…外交部助逃離KK園區 台男自泰搭機返台

近日傳出國人被誘騙至柬埔寨、緬甸等東南亞國家，遭囚禁強逼從事詐騙工作，不從就被毆打凌虐之類似事件，因此引起各國政府關注。...

阻斷人蛇販運 台泰警合作救國人遠離緬甸KK園區

近日傳出多名國人被誘騙至柬埔寨、緬甸等東南亞國家，遭囚禁強逼從事詐騙工作，不從就被毆打凌虐；台灣成立跨部會專案小組，加強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。