閨蜜喊中柬埔寨機票帶妳玩！少女信了慘淪「豬仔」奪初夜、轉賣陪睡

近期台人赴柬埔寨遭詐騙集團拘禁、凌虐事件頻傳。一名女網友表示，自己19歲的表妹被閨蜜騙去柬埔寨當「豬仔」，慘遭人蛇集團「賣來賣去陪睡」，最後花費近50萬元贖金才順利返台，如今浩劫重生，卻有人認為他們是活該被騙，令她相當崩饋。

該名網友在「Zuvio」分享，自己19歲的表妹，平時沒有不良嗜好，個性天真可愛，怎料卻遭閨蜜設局，以抽到免費機票要帶她出去玩為由，就被騙到柬埔寨去。

原po透露，接下來就如同電視上所報導的過程，表妹不僅遭人蛇集團賣去陪睡，就連「初夜」也是被人蛇集團給奪走。她表示，表妹曾想過乾脆一走了之，但卻又被抓回去毒打。

最後，姑丈透過在地台商幫助，花費近50萬元贖金，才順利將人救回台。不過回來後，表妹卻還被自己人落井下石，認為他們這些人是知道詐騙還要去、活該被騙，等諸多難聽的話。表妹因承受不住，身心狀況極差，時常會不自覺呆滯、大哭，目前只能穩定看精神科，不知道何時才能返回校園或社會。

表妹的遭遇讓原po相當心疼，但她也解釋發文的目的不是說表妹完全沒責任，而是她認為鍵盤可以殺人，希望大家要看重這件事，別再有下一個受害者了。

文章曝光，不少網友們給表妹加油打氣，「不應該檢討受害者，如果人人都能出一份力、出一份愛心，才能建構溫暖的社會，希望大家都可以多體諒別人一點」、「加油！不過她閨蜜真的很過分，希望她閨蜜可以得到應有的報應」。

但也有網友警惕，「防人之心不可無的觀念從小就要宣導，出門在外都要有警惕心，沒有天上掉下來的禮物會給」、「我不同情但是也不批評，只能說天下沒有白吃的午餐」。