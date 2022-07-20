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統一集團砸290億火速買家樂福 兩個有利因素是關鍵

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統一砸290億收購台灣家樂福 熟客盼保留「這區」別消失

聯合新聞網／ 綜合報導
家樂福的進口商品專區受到許多消費者喜愛。圖擷自家樂福Carrefour臉書專頁
家樂福的進口商品專區受到許多消費者喜愛。圖擷自家樂福Carrefour臉書專頁

統一企業及統一超商19日晚間23時40分舉行重大訊息說明會，以290億元回購法商家樂福持有的台灣家樂福六成股權，將成為零售業最大霸主。台灣家樂福出售案在網路掀起熱議，許多喜愛到家樂福購物的消費者，期望統一接手後，「各國進口商品那區別變動太大」。

統一集團買下家樂福在PTT上掀起熱議，許多人關心進口商品區是否能被保留，擔心「法國商品要下架了？」、「架上只剩統一產品要怎辦」、「商品多樣性看來會很悲劇，清一色統一的」、「各國進口商品那區希望別變動太大」、「只希望進口產品別變動太大」、「還需要進口商品+1」、「以後台灣外商賣場只剩Costco了嗎？」

家樂福的進口商品區引進多種日、韓、東南亞及歐洲商品，讓民眾不出國就能體驗異國風情，頗受消費者喜愛。之前網友還曾以「進口食物豐富度取勝的大賣場？」為題做比較，認為家樂福「法國跟日本進口商品蠻強的」、「歐洲食物很豐富」、「家樂福進口區的自有品牌很多產地都是在歐盟，品質真的很不錯，原料甚至都很單純，沒有過多的添加物。」

家樂福 統一集團

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