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大雨轟炸！高速公路駕駛手抖超挫 老司機：絕對不要開「這燈」

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大雨轟炸！高速公路駕駛手抖超挫 老司機：絕對不要開「這燈」

聯合新聞網／ 綜合報導
台南下午下大雨，南二高關廟到善化路段大雨滂沱，來得急去得快。記者周宗禎／攝影
台南下午下大雨，南二高關廟到善化路段大雨滂沱，來得急去得快。記者周宗禎／攝影

鋒面來襲中南部大雨狂炸，台中市除一早多處淹水、水圳溢堤，引發交通意外頻傳。一名駕駛坦言是新手，今（20）日開高速公路「真的有點抖」，上網請益該怎麼「度過難關」，不少老司機呼籲「拜託絕對不要開雙黃燈」。

該新手駕駛在PTT發文表示，今天中部雨超級大，「開車第一次下雨就遇到這種雨還開高速，真的有點抖」，他只知道要保持安全距離，沒事不要亂換車道。「全神貫注的開到目的地之後才鬆了一口氣」，並說白天都看不到路了，傍晚開車雨勢可能也不小，晚上視線一定更差，他期盼「希望晚上能平安到家」，求車友們提供「晚上x大雨x高速」的建議事項。

求助文一出，鄉民們一掃平時的黑色幽默風格，湧進上百人嚴肅回覆，「拜託絕對不要開雙黃燈，後霧燈就好」、「輪胎用好點的，暴雨時輪胎很重要」、「雨水會讓光線漫射，偏光鏡片會遮避掉雜亂的光」，更有人提醒「跟前車拉長車距，大概是平常的兩倍」。

不少網友建議盡量開中線，「高速公路為了排水是中間高兩邊低，開中線比較不會碰到積水」、「內車道千萬不要進去，有積水會嚇死」、「外車道開時速70，別去內車道找死」。

也有老司機想起初期開高速公路的經歷，「新手時第一次水漂感到很驚訝，水漂時不要亂轉方向盤、不要亂踩煞車」、「中部雨幹爆大的，新手不如改坐計程車+高鐵」。

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