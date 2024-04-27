俄羅斯大規模飛彈攻擊 烏克蘭稱能源設施受損

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯昨夜發動大規模飛彈攻擊，擊中境內能源設施，多處發電廠設備受損。

法新社報導，莫斯科過去數月擴大對烏克蘭電網的攻擊，導致烏國停電、基輔當局要求消費者節約用電。

烏克蘭軍方在例行晨會中說，「俄國武裝部隊向本國發動另一起大規模飛彈攻擊」。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）在社群媒體臉書發文表示：「敵人再度攻擊本國能源基礎設施，特別是第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）、伊凡諾-法蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）及利維夫州（Lviv）的設施都遭到攻擊，設備受損。」

烏克蘭最大供電商DTEK表示，旗下4座火力發電廠的設備在昨夜空襲中「嚴重受損」。

烏克蘭軍方說，莫斯科發射了34枚飛彈，有21枚遭擊落。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克（SerhiyLysak）表示，烏國防空部隊在該州擊落13枚俄國發射的飛彈。

烏國南部城市克利福洛市（Kryvyi Rih）軍政機關首長維庫爾（Oleksandr Vilkul）在社群平台Telegram發文說，這場攻擊造成當地2人受傷。

另據路透社報導，DTEK在聲明中說：「公司設備嚴重受損。在這個非常時刻，能源工作者正設法排除這場攻擊造成的後果。」

加盧申科表示有一名能源工作者受傷；DTEK也通報有人員傷亡，但未提供其他細節。

俄羅斯自3月22日以來提高對烏克蘭電力部門的攻擊力道，幾乎天天轟炸烏國火力及水力發電廠，以及其他能源基礎設施。

基輔官員表示，烏克蘭已失去約80%火力發電能力和約35%水力發電能力。

俄羅斯2022年2月進攻烏克蘭的第1個冬季，俄國空襲即已削弱烏國的能源系統。