烏克蘭再發動無人機攻勢 稱擊中俄國兩座煉油廠
烏克蘭國防部門消息人士今天告訴法新社，烏國發動夜間大規模無人機攻勢，擊中俄羅斯南部的兩座煉油廠和一處軍用機場。
這位消息人士表示，烏克蘭襲擊了俄國南部克拉斯諾達（Krasnodar）地區兩座煉油廠的「重要技術設施」。
克拉斯諾達地區的俄方官員通報，庫班河畔斯拉揚斯克鎮（Slavyansk-on-Kuban）一座煉油廠發生火警。
俄國官方媒體引述公司代表的說法報導，這座煉油廠因為遇襲而暫停運作。
上傳到社群媒體的影片和照片顯示，煉油廠發生一連串爆炸後，現場竄起大火。
莫斯科當局稍早證實，烏克蘭針對克拉斯諾達地區發動大規模夜間無人機攻勢。
俄羅斯國防部透過聲明指出：「防空系統在克拉斯諾達地區上空摧毀並攔截66架烏克蘭無人機，也在克里米亞半島上空擊落2架烏國無人機。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言