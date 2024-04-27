烏克蘭再發動無人機攻勢 稱擊中俄國兩座煉油廠

奧雷來自基輔，現在和妻子及三個孩子一起生活在德國。烏克蘭外交部長庫列巴發出有關符合徵兵年齡的烏克蘭男性公民，今後將無法在境外獲得全部領事服務的通告後，奧雷說：「還好我去年就在科隆辦理了護照，現在沒有必要再去領事館了。」烏克蘭外交部的這一通告主要是針對那些拒絕前往烏克蘭軍方進行登記的人。

2024-04-26 22:01