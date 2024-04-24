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施壓海外役男回國打仗 烏克蘭外交部切斷領事服務

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭邊防人員在西部利維夫地區的鐵路出境檢查站整理烏克蘭護照。路透
烏克蘭邊防人員在西部利維夫地區的鐵路出境檢查站整理烏克蘭護照。路透

烏克蘭外交部23日表示，已經終止為出境役男提供領事服務，可能截斷這些人更新護照或取得其他基本公民服務的能力。

華盛頓郵報報導，俄烏戰爭爆發後烏克蘭實施戒嚴令，禁止18歲以上男性出國，但數以萬計男子據信已離境，躲避接受徵召入伍抵抗俄軍。俄烏於2022年2月開戰時，另有數以萬計烏克蘭男子已旅居海外，目的通常是工作或讀書。

烏克蘭外交部在網站發布聲明指出，限制領事服務，符合國會最近通過的軍事動員法；該法目的在協助解決前線兵力嚴重短缺，部分措施是擴大徵兵範圍。

烏克蘭外交部宣布，「從今年的4月23日起，暫時中止接受新申請領事措施」，之前接到的領事服務申請則不會受到影響，並稱「臨時限制措施並不影響在緊急情況下，對海外烏克蘭公民提供領事協助的條款」。

根據網上流傳影片，波蘭華沙的烏克蘭領事館護照中心大排長龍，但男性無法取得護照，理由是「系統故障」，女性和孩童則不受影響。

烏克蘭外長庫列巴在社群媒體「X」發文指出，在烏克蘭境外生活但有能力打仗的人，不應指望得到跟留在烏克蘭的人一樣的待遇，此舉是恢復「對烏克蘭役齡男性的公平態度」。

庫列巴寫到，「留在國外，不能免除他或她身為公民對祖國的責任」。他指出，「一個役齡男子出國，表明不關心國家存亡，然後回頭想得到國家的服務，這樣不行，我們國家正處於交戰狀態」。

庫列巴表示，「首要優先事項是要保護祖國」。他並未就領事服務改變提供細節，僅稱將在近期內說明。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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