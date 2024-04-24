快訊

校長上班逛菜市場？ 撞見家長遭問地震災情竟回「還沒進校」

獨／南機場震災戶怨救助金「看得見吃不到」 北市府曝原因

拜登將簽援烏案 烏議員憂首批美援軍備延宕、不符優先需求

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏東城鎮巴赫姆特附近的烏克蘭軍人上月徒手搬運砲彈。美聯社
烏東城鎮巴赫姆特附近的烏克蘭軍人上月徒手搬運砲彈。美聯社

美國國會通過610億美元烏克蘭援助，美聯社引述專家認為，該批援助恐只夠幫助烏方在今年免遭俄軍擊潰，短期內難轉守為攻，俄烏戰局或要明年方有重大突破。部分烏克蘭國會議員也擔心，物流阻礙和官僚程序可能拖慢美援抵達，首批運交的軍備也未必符合烏軍最優先需要。

美聯社24日報導，當天美國總統拜登預計簽署援外包裹，烏東、烏南戰場數日內可望有感。近期烏軍已因彈藥不足而節省開砲，火力占優勢的俄軍正慢慢攻城掠地。烏執政黨國會議員阿拉哈米亞說，美方首批援助可望下周初抵達。波蘭、德國境內的美國庫存會先運抵，再來從美國本土輸入。

但在野黨國會議員伊夫琴科（Vadym Ivchenko）說，物流挑戰及官僚程序恐會讓運交時程拖延2到3個月，軍備送達前線需時更久。

當前烏軍最需要的是用於阻止俄軍進軍的砲彈，及保護民眾和基礎建設免於飛彈、炸彈、無人機空襲的防空飛彈。阿拉哈米亞說，首批軍備的運交邏輯是美國會檢視基輔首要需求，接著美方查看自身庫存有什麼，「而有時兩者並不相符」。

烏國議員承認，烏軍未來戰場突破取決於更多及時西方援助。部分軍事專家質疑，基輔在短期內連發動小型攻勢的資源都沒有。英國智庫皇家聯合軍事研究所軍事科學主任薩維爾（Matthew Savill）說，此次美援經費可能只夠讓基輔今年穩住陣腳，並開始為明年作戰做準備。

許多專家認為，俄、烏在兩年多戰事後均筋疲力盡，要到明年才能發動重大攻勢以取得顯著戰果。英國倫敦國王學院戰爭研究客座教授克拉克也說，這次美援只能讓烏軍今年可能挺住，避免潰敗。

另外，基輔盟國迄今也因擔心升高衝突或耗盡自身庫存，不願將特定軍備援烏，例如烏方雖呼籲美國提供陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），並盼德國提供金牛座飛彈，但美、德尚不願照辦，因為這些軍備能深入打擊俄國領土。美方新援烏案雖授權總統「可行時」盡快提供烏方ATACMS，但實務意義不明。

有時盟國承諾的武器也會遲到或未到，烏克蘭總統澤倫斯基近期就指出，烏方還在等待西方去年承諾提供的F-16戰機。

同時，俄軍近來猛攻烏東部城鎮察蘇夫雅等地，似乎試圖在烏軍獲援前盡可能進軍。克拉克說，俄軍的施壓不只企圖掠地，也意在打擊澤倫斯基聲望、助長各界對其戰爭計畫的批判，不過最新美援可降低基輔爆發政治危機的可能性，美眾院議長強生功不可沒。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

必給加班費範圍 放寬至年薪5.8萬 擴及400萬人

挺巴學運／共和黨參議員籲拜登派國民兵 保護猶太裔學生

挺巴學運升溫…喬州莫爾豪斯學院拒絕取消拜登致詞

布林肯訪中之際 北京官員：美傷中利益 但兩國關係穩定

相關新聞

基輔還在等西方軍援！俄軍在烏東取得重大進展 當地烏軍承認戰況艱鉅

美國參議院23日以壓倒性多數通過烏克蘭、以色列和台灣的外援包裹法案，拜登總統稱24日就會簽字。在西方軍援抵烏之前，俄軍似...

拜登將簽援烏案 烏議員憂首批美援軍備延宕、不符優先需求

美國國會通過610億美元烏克蘭援助，美聯社引述專家認為，該批援助恐只夠幫助烏方在今年免遭俄軍擊潰，短期內難轉守為攻，俄烏...

烏克蘭兵力短缺 這幾招促役男返國

烏克蘭23日表示，正在採取新措施，鼓勵役齡男子返國，部分原因是兵力短缺問題加劇，難以鎮守前線。

美國通過援助預算案：給烏克蘭、以色列和台灣的953億美元，怎麼分配運用？

美國參議院23日終於通過爭論逾半年的援助預算案，總計將以953億美元分別支援烏克蘭告急的彈藥武器、強化以色列飛彈防禦系統，並加強台灣印太地區潛艦發展等。該筆預算案自去年秋天卡關至今，共和黨因認為邊境安全問題更為優先而使得預算不停延宕，曲折的審議過程甚至讓美國政府一度面臨關門危機，以及折損了前眾議長麥卡錫。而如今援助預算案的通過，可說是在烏俄戰爭的緊要關頭終於增添對烏克蘭的助力，而對美國於盟友眼中，是否可信任的形象也是至關重要。

哈爾科夫電視塔遇襲倒塌 烏克蘭情報總局長示警：前線情勢數週內惡化

烏克蘭東北部哈爾科夫市（Kharkiv）一座主要電視塔今天遭到俄羅斯部隊轟炸而倒塌。烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫警告，...

英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助

據知情人士透露，德國總理蕭茲的政府正在敦促美國向烏克蘭提供至少一套「愛國者」防空系統，以幫助烏克蘭縮小與俄羅斯的防空能力差距。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。