俄侵烏逾2年 俄邊境貝爾哥羅德州長：已120平民喪生

俄羅斯貝爾哥羅德州與烏克蘭接壤，州長葛拉特卡夫（VyacheslavGladkov）表示，自俄烏戰爭2年多前爆發以來，已有120名平民因烏克蘭襲擊喪生，另有651人受傷。

路透社報導，俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，而貝爾哥羅德州（Belgorod）過去一年一再受到烏國砲彈、無人機、親烏組織攻擊。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫表示，死者中有11名兒童，還有51名兒童受傷，其中一些傷患不得不截肢。

葛拉特卡夫透過通訊應用程式Telegram發布影片訊息說道：「情勢非常險峻，攻擊不斷持續、民眾不斷死亡。」他還在影片中提醒民眾5月5日慶祝東正教復活節時，要保持警惕。

基輔當局否認針對平民發動攻擊，儘管美國官員擔心襲擊俄國領土可能會導致戰爭升級，烏克蘭稱有權攻擊俄羅斯。另外，親烏組織也曾多次試圖突破邊境，深入貝爾哥羅德。

俄國表示，西方武器被用來攻擊貝爾哥羅德州，意味著西方已經成為這場使數以千計士兵傷亡的作戰方。

俄烏兩國都沒有公布士兵傷亡人數。