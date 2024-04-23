英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助

據知情人士透露，德國總理蕭茲的政府正在敦促美國向烏克蘭提供至少一套「愛國者」防空系統，以幫助烏克蘭縮小與俄羅斯的防空能力差距。

這位不願透露姓名的人士表示，柏林對美國的施壓行動是敦促北約及歐盟伙伴加大對烏克蘭防空援助的一部分。德國本周還將繼續向包括法國和意大利在內的歐洲盟友施壓，評估他們能夠向烏克蘭提供何種軍援。

德國再向烏克蘭提供一套「愛國者」系統

上周，蕭茲表示，德國將向烏克蘭提供第三套「愛國者」防空系統。該系統來自聯邦國防軍庫存，將立即交付。德國此前共有12套「愛國者」系統。向烏克蘭提供的三套「愛國者」系統相當於德國總擁有量的四分之一。蕭茲4月19日還宣布，其它歐盟成員國可能將向烏克蘭提供6套「愛國者」防空系統。但是，在4月22日盧森堡舉行的歐盟外長和防長會上，歐盟各國仍無法就向烏克蘭提供防空武器一事做出具體承諾。

基輔方面本月早些時候請求盟友至少再提供七套「愛國者」系統，但迄今為止只收到了德國的承諾。

德國經濟部長哈貝克指出，「數量極其龐大的無人機和火箭」襲擊了烏克蘭，防空是烏克蘭軍隊最迫切的需求。他本周一（4月22日）在接受德意志電台采訪時表示：「如果美國人能夠送來愛國者系統，那將有很大幫助。」

烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）數周來持續遭到導彈和無人機轟炸，烏克蘭和西方官員認為，俄羅斯試圖強行清空該市。

澤倫斯基呼籲美國提供更多武器

美國國會眾議院上周末批准了擱置已久的一攬子援助計劃，其中包括向烏克蘭提供近610億美元的援助。美國國會參議院預計周二（4月23日）進行投票，若參議院也批准通過，該法案經總統簽署後將完成立法。

鑑於俄羅斯對烏克蘭的襲擊升級，而烏克蘭軍隊卻缺少彈藥和士兵，總統澤倫斯基越來越多地呼籲加強防空，並稱這個問題是美國通過新的援烏立法後的首要任務。澤倫斯基上周日在美國全國廣播公司（NBC）的一個節目上表示：「如果烏克蘭真的獲得了我們非常需要的武器系統，我們將有機會取得勝利，這是我們非常需要的，也是成千上萬的士兵非常需要的。」

英國將宣布追加5億英鎊軍援烏克蘭

英國首相蘇納克本周二前往華沙，與波蘭總理圖斯克和北約秘書長斯托爾滕貝格舉行會談，會談重點是烏克蘭和更廣泛的歐洲安全問題。唐寧街12號在一份聲明中表示，在訪問華沙期間，蘇納克將宣布加碼5億英鎊（6.17億美元）軍援基輔以及提供新一輪援烏設備，包括1600枚打擊型及防空導彈，更多射程超過250 公裡的「暴風之影」遠程導彈，近海突擊艇（ORC）、蛙人輸送艇等總計60艘船艇；裝甲車、全地形車（ATV）等逾400輛戰車；以及近400萬發小型武器彈藥。這筆5億英鎊的軍援將是英國迄今向烏克蘭提供的最大規模的一攬子軍事援助，將使英國在本財政年度的對烏軍援達到30億英鎊。

訪問華沙後，蘇納克周三將前往柏林與德國總理蕭茲會晤。蘇納克在訪問華沙前發表聲明表示，「保護烏克蘭免受俄羅斯殘酷野心的侵害對我們的安全和整個歐洲至關重要。如果允許普亭在這場侵略戰爭中取得成功，他不會止步於波蘭邊界。」

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