英相蘇納克訪波蘭 宣布加碼軍援烏克蘭200億元

英國首相蘇納克今天訪問波蘭，將宣布加碼軍援烏克蘭5億英鎊（約新台幣200億元），以及提供新一輪援烏軍備，是英國歷來軍援烏克蘭單筆最大規模，包括逾1600枚飛彈。

蘇納克（Rishi Sunak）曾於今年1月訪烏期間，宣布英國已為4月開始的2024至2025財政年度編列25億英鎊軍援烏克蘭預算，金額是2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來最高。他今天宣布加碼5億英鎊，相當於將英國本年度軍援烏克蘭預算拉高至30億英鎊。

首相府表示，新增軍援預算將用於加速供應烏克蘭急需的彈藥、防空系統、無人機，以及工程技術支援。相關支出也有助強化英國軍工業供應鏈。

此外，英國將供應烏克蘭一系列有助海、陸、空防衛的軍備，包括近海突擊艇（ORC）、蛙人輸送艇等總計60艘船艇及槍砲；超過1600枚打擊型及防空飛彈；裝甲車、全地形車（ATV）等逾400輛陸戰載具；以及近400萬發小型武器彈藥。

英國另將增援「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈，但未透露數量。

首相府指出，烏克蘭正面臨「生存威脅」。

蘇納克說，協助烏克蘭抵禦俄羅斯的野蠻企圖，對英國及整個歐洲的安全至關重要。若俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）得以在對烏克蘭的侵略戰爭稱勝，他絕不會在波蘭邊界止步。

波蘭與烏克蘭接壤，且是北大西洋公約組織（NATO）成員國。根據北約章程，成員國之間有集體防衛義務。

英國首相府表示，在波蘭首都華沙（Warsaw），蘇納克將與總理圖斯克（Donald Tusk）討論兩國持續深化的安全防衛和貿易投資關係，兩人將與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）就歐洲安全及援烏事務舉行會談。

這是2022年10月就任首相的蘇納克首次與去年12月接任總理的圖斯克進行實體會晤。

首相府表示，會談擬觸及的議題包括英國有意為明年在波蘭一帶的北約空中偵巡任務部署一個「颱風」（Typhoon）戰機中隊，以及英國擬將出口信貸局（UKEF）可用於波蘭投資貿易案的資金提高至目前的3倍，由500萬拉升至1500萬英鎊，以支持英國企業擴大與波蘭合作。

據英國官方統計，英波雙邊貿易額在過去10年翻倍，一年已達306億英鎊。英國企業目前在波蘭的競標案總金額達50億英鎊，領域橫跨能源、國防、健康照護、基礎設施等。

首相府預告，結束波蘭行程後，蘇納克將轉往德國，與總理蕭茲（Olaf Scholz）會晤。這是蘇納克擔任首相以來，首次訪德。

另一方面，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）正巡迴訪問塔吉克、吉爾吉斯、烏茲別克、土庫曼、哈薩克等中亞國家，以及蒙古。他是自1997年以來，首位訪問塔吉克、吉爾吉斯和土庫曼，也是近10多年來，首位訪問蒙古的英國外交大臣。

中亞各國往往被視為「俄羅斯後院」，但自俄烏戰爭爆發以來，也嘗試在政治和安全事務與莫斯科保持一定距離。英國則試圖在經貿投資、安全防衛、文化教育、科技研發等領域，向中亞各國提供俄羅斯以外的選項。

英國外交部指出，卡麥隆的出訪凸顯英國力圖增進與中亞各國及蒙古的接觸往來。

外交部以「關鍵」（pivotal）形容該區域，並稱現在是推進英國價值觀、建構與該區域的地緣政治關係，以及為該區域和英國民眾提供新機會的重要時機。

出訪期間，卡麥隆將與各國領袖會談，擬觸及的議題包括制裁規避、反恐、人權、氣候變遷。中亞各國是俄羅斯規避制裁慣用的轉運地。

英國外交部表示，卡麥隆將宣布英國擬在未來3年為中亞提供新一輪總額達5000萬英鎊的發展建設基金。

此外，英國政府獎學金（Chevening Scholarships）將加倍提供資金，擴大支持中亞青年赴英國大學院校學習。英國文化協會（British Council）則首度為中亞「量身打造」英語教學資源，包括可供整個區域在地英語教師使用的網路資源。

英國外交部指出，相關措施有助提升中亞青年在全球的個人發展機會，而在經貿、科技等領域加強合作，則有助中亞各國在追求國家發展與經濟成長之際，保有得來不易的主權與自主性。