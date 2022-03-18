確診女大生韓國隔離過超爽 「海景房+七菜一湯」網暴動

香港第五波疫情持續，不少市民確診新冠肺炎後，都未必想入住隔離營，因營內設施及膳食都被批評。有香港女生在討論區發文，指自己在韓國留學不幸確診，目前正在指定酒店隔離，並分享確診過程及隔離設施裡派發的飯食，只見晚餐便當共7樣小菜1主食1湯，直言豐富得「餐餐都吃不完」，令網友無比羨慕，「好好吃，跟香港的差好多」。

香港女大生在韓國確診，分享當地治療中心的餐食照，豐盛菜色讓她直呼「吃不完」。 圖／翻攝自連登討論區

該香港女生日前在連登討論區以「在韓國確診了，現在隔離中」為題發帖，指自己正在韓國當交換生，上星期四（10日）開始發病，但由於不時都有扁桃腺發炎情況，就沒多理會，直至周日（13日）快篩測試呈陽性，並接受PCR測試正式確診，現在在當地社區治療中心隔離。

香港女大生在韓國確診，分享當地治療中心的餐食照，豐盛菜色讓她直呼「吃不完」。 圖／翻攝自連登討論區

原PO指身處的隔離設施，其實是1間日式酒店的雙床海景房，窗外對正一望無際的大海，笑言「比住宿舍還好」。她又分享中心提供的膳食，只見早午晚3餐都非常豐富，如第一個晚餐便當有6格小菜、1個炒豬肉飯、1碗紫菜湯配半個奇異果，還另加一包海苔零食，而第二日早餐也有4種小菜配白飯，便當貌相亦相當討好，女生也直言不習慣這麼豐富，「餐餐都吃不完」、「平時早餐吃麵包、麥片」。

其分享令網友大為羨慕，「這晚餐好棒啊」、「看到你的飯好想去韓國」，並貼上香港隔離營的飯食作比較，「香港那些垃圾飯盒」，但亦有人指提供的便當感覺很油膩，「生病怎麼吃辣炒豬肉」、「能不能選清淡的？」。

有網友分享香港隔離餐做比較。 圖／翻攝自連登討論區

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文章授權轉載自《香港01》