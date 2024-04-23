詹皇+戴維斯拉滿檔還是被修理 湖人要如何打敗金塊？

湖人vs.金塊系列賽G1，湖人第三節攻防失序18：32崩盤，金塊114：103輕取湖人，拿下開門紅。看起來湖人依舊不是金塊對手，金塊依然全面壓制詹姆斯。

這場球金塊展現更完美戰術執行力和團隊默契，中鋒約柯奇、後衛穆雷關鍵球把握性十足，三名主要配角前鋒葛登、波特，後衛射手波普仍打出上季總冠軍近乎完美表現。即使金塊板凳貢獻不多，但金塊先發、替補還是跟上季一樣完美契合。

金塊這場比賽打出太多優勢

1、單場102次出手，比湖人多了23次。

2、籃板球49：40領先，進攻籃板15：6領先。

3、金塊失誤4次，湖人失誤12次。

4、金塊三分球42投15中，命中率普普，但湖人更爛，29投8中，命中率2成76。

5、用人輪換，金塊教練馬龍把替補前鋒華森、布朗，中鋒喬丹，後衛傑克森都用到極致。金塊四名替補上場時間不多，但第三節到第四節銜接階段，華森、布朗的防守對位，出色運動能力，令湖人不知所措，喬丹的防守、籃板帶來威脅，傑克森只替補打了9分鐘，但小有存在感和作用。

金塊對湖人首戰打出了一面倒的優勢。 影片來源：金塊 YouTube官方頻道

總冠軍球隊金塊今年即便換了幾個廉價零件擺在板凳，但還是能完美運轉，發揮作用，幫助球隊完成各種銜接。

湖人上半場手氣不錯，但第三節局勢逆轉。湖人受困金塊輪轉防守，空間被壓縮，切不進、投不進、進攻陷入單調，只能靠詹姆斯、戴維斯兩人硬鑿硬打勉強得分，第四節湖人板凳沒有奇兵，老詹和戴維斯體能耗盡，金塊穩穩拿下G1勝利。

詹姆斯(中)縱有萬夫莫敵之勇，但畢竟已是快接近40歲的「老漢」，在全力出擊的情況下，很容易在比賽後段就力氣用盡。 美聯社

湖人許多問題還是沒有解決

1、湖人教練漢姆用人保守，湖人板凳三名輪換中鋒海斯、後衛丁威迪、前熱火主控文森形同沒有上場，三人0出手，攻防兩端幾乎沒有發揮作用和影響力。

2、打金塊這麼完整，攻防穩定，核心兩大球星約柯奇、穆雷幾乎無法防守的對手，湖人只想靠4-5名主力支撐全場，在進攻端三分手氣不順，場上空間被壓縮，老詹持球頻頻被包夾、圍剿情況下突圍得分，難度太高。

3、湖人很努力在防守，但就是守不住金塊各種奇襲，波普幾個三分冷箭，穆雷屢屢一對一突破籃下得分+關鍵三分，約柯奇在場上攻防總是能發揮預期作用。湖人防守還可以更好，但進攻受到更多限制。

湖人已祭出他們最高強度的防守，但金塊的進攻手段又快又多，湖人全隊是防不勝防。 美聯社

湖人是老詹、羅素持球主攻，戴維斯從擋拆到低位背框，打出牽制力，湖人基本上已經改變不了戰術、打法，只能寄望角色球員、板凳奇兵可以發揮更大效果。

4、湖人的三分球太低迷，射手群狀況不好，而且非常吃手氣，空位把握性太低，如果詹姆斯不能砍50分，湖人恐怕很難贏球。

湖人兩大球星詹姆斯27分、8助攻、6籃板，16投10中，投籃命中率很漂亮，戴維斯32分、14籃板、5助攻、4火鍋，打得極具統治力，攻防都無可挑剔，兩人表現滿檔，但還是無法帶領湖人打贏金塊。金塊先發非常完整，戰術執行力、攻防轉換、空手跑動默契十足，是一部完美機器，幾乎沒有失誤、漏洞。

湖人板凳不行，球權戰術攻勢發起點很好預判，只要羅素失準，老詹切入進去，戴維斯被擠出禁區，只能採取更多跳投終結進攻，湖人進攻馬上瓦解。湖人面對金塊完整團隊，完全沒有犯錯空間，容錯率非常低。

湖人有三個點可以做出調整

1、文森追防、速度、外線、血性都能派上用場，但漢姆始終不敢用也用不好。

2、羅素進攻和三分手氣不好可以少用，可以考慮為他多設計弱邊、掩護跑動戰術，為他造空檔，產生牽制力。

3、用文森和老詹輪流去防守穆雷。

文森(右)是湖人僅剩下還能寄望的奇兵，要期待他在攻守兩端都有奇蹟式的演出，實在不是一件容易的事。 美聯社

湖人處於相對弱勢，但還有機會調整，這個系列賽還沒結束。