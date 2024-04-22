羅素失準又成眾矢之的 四大面向解析金塊如何拆穿湖人

西區金塊湖人第一戰，延續第二節的反撲氣勢，第三節丹佛直接賞紫金軍團一個單節32：18的豬羊變色，終場就以114：103帶走首勝，這是金塊對湖人跨季的9連勝，以及季後賽的5連勝。金塊上季在西區冠軍賽所展現出來的優勢仍在，也打得湖人搖頭嘆氣，面對第2戰的到來，湖人又該如何應對調整？

1、湖人的防守策略：

先談湖人的防守，嚴格說來只能算是上半場賭博成功，但也確實帶來了一度12分的最大領先。

儘管湖人主帥漢姆（Darvin Ham）一直講的煞有玄機，關於所有面對金塊球隊的頭號難題：如何防守約柯奇（Nikola Jokic），說穿了其實沒什麼秘密，不過就是單防或協防包夾，根據自己手上人馬做出最佳賭注而已，這就是塞爾維亞人為何準備要重奪個人第3座年度MVP的原因。

上半場漢姆的策略其實就是選擇優先夾擊約柯奇，讓他進攻與供輸相對不舒服，相對地就放幾個相對外線較弱的金塊球員空檔，這招去年也不是沒有用過，這次首戰大概就是細節處週遭協防的站位、距離與啟動玄機，有所差異。

另一方面，同樣策略也用在穆雷（Jamal Murray）身上，只要金塊主控想拉擋拆，就優先夾擊逼退，這招尤其在約柯奇下場，穆雷領銜帶二陣時，格外有效；加上今戰文森（Gabe Vincent）的橡皮糖跟防有成，里夫斯（Austin Reaves）防守也明顯優於去年，造成穆雷本戰有失過去季後賽水準的僅24投9中。

但為何筆者會說，嚴格來說只是賭博成功，因為這套策略是孤注一擲於盡可能壓制對手兩大主將，只要對方副手群開始甦醒，情況很可能就快速反轉，本戰事實上也是如此。

羅素(中)外線發揮與否影響湖人甚鉅。 新社

上半場金塊的三分命中率僅23投6中（補傳球資料），正是湖人能夠取得領先的主因，但從第二節喬丹（DeAndre Jordan）跟小波特（Michael Porter Jr.）跑位接穆雷助攻開始，到下半場金塊三分命中率修正至19投9中，其中上半場三分球合計7投1中的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與小波特，整個下半場是10投6中，瞬間就瓦解了湖人原有的防守策略，猶豫於到底還要不要包之間，最後被約柯奇攻傳兩頭虐爆。

正如穆雷賽後說，「這就是這支球隊的美妙之處，這就是純粹的籃球」。

儘管上半場不奏效，以約柯奇與穆雷為首的金塊，仍堅持那些Extra Pass與無私打球，首戰金塊是全聯盟季後賽助攻、潛在助攻以及助攻佔傳球比的最佳球隊，最後，這股信任換來了甜美的勝利果實。

也因此，嚴格說來，湖人的防守之道並未真正成功，之後的比賽就算再採近似策略，除了期待自己人提高防守強度，至少現有陣容看來難再有大變陣，大概也只能期望金塊綠葉群能比G1更長時間的手感低迷，否則仍很難守住丹佛的團隊籃球。

2、小波特繼續成為湖人之痛

如前篇所述，外界多所擔心小波特的家事，會否讓他季賽「對湖人殺器」的神力盡消，第一節的4投1中/3分球2投0中，也確實讓人覺得好像真的發酵了。

波特(右)與葛登兩大鋒線殺器對於湖人防線是沉重負擔。 路透社

但從第二節起，小波特放棄了一直投手感冰冷的外線，改用做好每件小事來幫助球隊：無球跑位、搶籃板乃至防守，從而變成單節6投4中，全隊並列最高4籃板，就算守到戴維斯也有一抗之力甚至還有阻攻；下半場他繼續全方位幫助球隊，不一樣的是跟凱威爾波普連袂找回三分手感，一陣狂噴很快就幫助球隊逆轉勝。

並非他比金塊雙巨頭要強，但他的身材體能對現在的湖人來說，實在太過棘手。當球隊已經需要派上3到4人執行夾擊約柯奇與穆雷的任務時（單獨一人就至少雙夾），其他人本來就要少防多，此時如果對方還有一位己方任何人都難以單防的球員，肯定成為難以承受之重。6呎10吋的小波特面對還愛用後衛的紫金軍，只要拉開一對一或者空手切，就是這麼沉重。

後面的比賽，要嘛繼續祈禱他手感不好，可正如本戰第二節以後所宣示，難道上籃跟補籃還會手感不好嗎？不然就是得想辦法讓鋒線更多時間，否則再怎麼守，湖人總是有補不了的洞。

3、湖人主帥的振作

把吞敗當作主帥的責任大可不必，畢竟金塊是去年總冠軍，同時也是對戰組合中的高種子，但湖人下半場的荒腔走板，漢姆絕對要負很大責任。

湖人教頭漢姆的應變與調度仍受質疑。 法新社

上半場領先湖人的進攻策略也不是甚麼新鮮事，盡可能透過錯位，讓自己的強點打對手相對弱點，詹姆斯尤其喜歡抓穆雷，小波特的單防、約柯奇擋拆防守的移動問題，也都是機會；而這些進攻多半近框，也符合賽前外電媒體的分析：湖人對金塊的得分，多半以兩分球為主。

但誠如約柯奇賽後所說，金塊的下半場防守明顯提升，小波特就算被錯位也難再被打點，金塊在籃板球方面的強勢更成為勝負風向的分水嶺。

金塊搶下15顆進攻籃板，創造18次二波進攻，反觀湖人僅6個進攻籃板，光二波得分就輸了10分，在在也呼應了賽前分析中筆者所提到的，湖人想取勝金塊關鍵因素之一絕對是「籃板」，當雙方籃板差距為52：34，落後的一方實在很難贏。

但何以雙方會有如此懸殊籃板差距？下半場漢姆的調度與進攻策略是主因。

湖人四衛下半場分擔了約51分鐘，還一度擺上三衛，反觀金塊葛登（Aaron Gordon）撐過上半場的犯規麻煩，體力正充沛，本來身材就不若人，這般佈陣更是上去被虐禁區剛好。

進攻策略的失衡更加劇了危機，凱威爾波普第三節的三分甦醒，讓金塊打了一波13：0逆轉，湖人卻也在這時從上而下被打傻。上半場湖人三分13投4中（佔上半場出手43次約3成），下半場變成16投4中（佔下半場出手36次的44%）-其中很多還是出手選擇不佳，且泰半隊友尚未做好搶籃板準備。

面對身材體型巨大的金塊禁區，湖人首戰籃板盡失。 美聯社

當你的身材已經不如人，還投著失準的外線賭手感，就跟上半場金塊三分冰冷讓湖人在轉換快攻方面取得12：9領先，到了下半場金塊反而是以12：2大勝。

並不是不能突襲擺小陣容，並不是不能嘗試以三分追趕，但若果本來就非對抗金塊時的強項，將比例提高至近5成就值得商榷；且季後賽重視快速調度，一看苗頭不對就要比雙方的調整，漢姆卻就放著全隊不斷試三分手氣，甚至防守端在對手綠葉甦醒後還慢半拍才減少對約柯奇、穆雷的包夾，那時對手已將士氣跟比賽帶走了。

系列戰本來湖人就屈居下風，漢姆必須繳出遠優於第一場的調度表現，才能增加球隊取勝的底蘊。

4、湖人下一場的突破機會？

說到底，首戰湖人雙王表現已經夠「Carry」了，在各有狀況底下，實在不能再期望更多。

詹姆斯還是那個皇帝，但體能真的已經被時間趕上，詹姆斯上半場拿下19分，甚至中場前還投進32呎「Logo Shot」，幫助球隊維持領先，但下半場僅有13分，失誤增加到4次，甚至第四節幾乎消失，直到終場前1分20秒，才完成該節第一次出手，其疲倦可想而知。

戴維斯首戰仍有全方位演出。 美聯社

詹姆斯上場時間也高達41分鐘，湖人只能陷入將他體能用於前期拉鋸，亦或者第四節發力的兩難中，可一開始就被拉開亦或者守成不佳，都是問題，而你只剩下一個39歲的詹姆斯。

而儘管還是很多球迷批評戴維斯還要表現更好，但光看他上半場的移動狀況，就很難相信其傷情已完全恢復，體能問題現在是100%狀態，遑論他還是無可取代地扛了45分鐘，繳出32分14籃板5助攻5阻攻的全能數據，已夠鞠躬盡瘁了。

湖人要贏，還是得其他人更多輸出，首當其衝自然是首戰再度淪為眾矢之的的羅素（D'Angelo Russell）。

平心而論，筆者認為他至少首戰已經比去年好了，至少本季還繼續有對抗與出手的信心，防守端也不像去年直接被穆雷吃乾抹淨，湖人舊將凱威爾波普對他的箝制固然是原因之一，還獲得金塊主帥馬龍給了他本場最佳防守球員的讚賞。但全場三分球9投中1，與羅素例行賽41.5%的神射水準，實在不會只是防守者的問題。

根據統計，羅素多數投射（7/9）也都是Open與Wide Open的情境，能不能沉住氣來好好投進空檔外線，無疑會是下一場湖人能否提升進攻的重中之重。且說來現實，翻開球隊陣容，里夫斯表現已夠稱職，除了雙王後，還有誰能夠兼具進攻與組織的重責大任？不繼續信任羅素，似乎也沒別的選擇了。

八村壘此戰是有失水準的的僅得7分，身為陣中少數身高足與金塊抗衡的鋒線球員，他必須讓自己值得上場更多時間，如果防守約柯奇已被破解，要嘛再提升自己防守強度一個檔次，要嘛必須讓自己在進攻端更具威脅。

文森此戰雖然上場時間不多，但對穆雷的防守有目共睹，球隊是否能讓他參與更多進攻，尤其是外線埋伏，讓他得以分攤更多時間，作為倘若羅素持續表現不振的備案，若能因此讓球隊減少防守穆雷的人力消耗，就更有機會守住對手的團隊籃球。

但平心而論，輸掉了最有機會的首戰，前途對湖人來說確實茫茫。雙方此戰罰球數差距為19比6，金塊且明顯受到休息太久的影響：板凳上雖然小喬丹有奇兵效應，例行賽最後5場都沒出賽，還能幫助球隊在約柯奇下場時沒被拉開分差，可以休息幾分鐘，以及華森（Peyton Watson）在葛登上半場很快犯規麻煩時，反而支援兩顆三分球；但整體而言，金塊板凳首戰提供的協助明顯不若上季，甚至穆雷還繳出這5場季後賽對戰湖人中，最糟糕的一場表現。

而這應該是詹姆斯體力最好的一場比賽，上半場甚至一度領先雙位數。

如何調節詹姆斯的體能也是教練團的課題。 路透社

更嚴峻的是，即使贏了首戰，金塊方絲毫沒有任何懈怠，因為他們知道第2戰比賽，洛杉磯會懷著絕望心情嘗試大反撲。誠如約柯奇所說，「我們也很絕望，我們不想在主場輸球。」

湖人要怎麼在這般誠惶誠恐的丹佛軍團面前，嘗試偷下客場手勝呢？讓我們看看漢姆是不是還真有什麼法寶吧！