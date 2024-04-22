熱火陣容重創史總難再變魔術 綠衫軍5場內可買單

經過兩場附加賽的血戰，熱火終於在先吞下一敗之後，在第二場附加賽擊敗公牛，再次搶下老八的位置。也確定在即將開始的季後賽面對今年聯盟戰績最佳的波士頓塞爾蒂克。

塞爾蒂克本季陣容完整，例行賽戰績全聯盟第一，與東區第二更是拉開了14場勝差，早早在賽季末就開始練兵，大有問鼎冠軍的氣勢。

反觀熱火雖然戰績也排在東區前八，但是沒能搶到前六，必須通過兩場附加賽才能搶下老八的席位，尤其巴特勒（Jimmy Butler）目前疑似膝蓋傷勢，恐怕一段時間無法歸隊的情況下，帳面上兩隊的狀況恐怕有著不小的差距。

熱火扛得住傷兵潮嗎？

今年東區季後賽球隊的傷病情況異常嚴重，包括公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）確定要缺席前幾場賽事，76人安比德（Joel Embiid）才剛從重大傷病中復原，另外尼克的藍道（Julius Randle）確定整季報銷等等，幾乎有一半左右的球隊都因傷所困。

而熱火的主力陣容也沒有逃過這波傷病潮，球隊主將巴特勒打完第一場附加賽後，就因膝蓋傷確定要缺席這個系列賽，或許也代表是整個季後賽，至於季中交易來的控衛洛齊爾（Terry Rozier）兩場附加賽也都因傷缺賽，是否來得及趕上系列賽目前也還是未知數。

沒有巴特勒(左)的坐鎮，史波史特拉縱然鬼才也不容易抗衡塞爾蒂克。 法新社

在傷兵滿營的情況下，熱火不得不拉上二年級生約維奇（Nikola Jovic）和新秀哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）來頂住這個傷病缺口，雖然還是順利通過附加賽，但來到真正的季後賽戰場，面對聯盟王者塞爾蒂克的高壓防守，哪怕是屢次在季後賽帶給我們驚喜的熱火教練史波史特拉（Erik Spoelstra），在可用之兵捉襟見肘、尤其過去幾年經常在季後賽化身超人的巴特勒缺席之後，這次還能變得出魔術嗎？

王者塞爾蒂克

毫無疑問的，塞爾蒂克就是本季東區最強力的競爭者，不止例行賽戰績遙遙領先，攻擊點還非常均衡，主要輪替的三分投射命中率皆在35%以上，防守效率值還在聯盟名列前茅，取得最佳戰績也不是什麼意外的事。

在本季透過交易得到波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、外圍則補進近幾年堪稱聯盟外圍最佳防守者的哈勒戴（Jrue Holiday）之後，搭配原有的側翼陣容，塞爾蒂克打出了極佳的攻防效率，每百回合進攻效率在聯盟高居第一、而防守效率也位居第三，整支球隊幾乎毫無破綻，而例行賽64勝遙遙領先的戰績說明了一切。

而本季和熱火的例行賽交手，也是3次都由塞爾蒂克帶走勝利，尤其防守也不差的熱火，對於塞爾蒂克的三分球攻勢始終找不到破解之道，3場比賽的三分球命中率都在40%以上，甚至其中也有熱火自己同樣手感爆棚的比賽，卻還是讓綠衫軍帶走勝利，要如何將系列賽延長，乃至於跌破大家眼鏡再次上演老八傳奇，將是熱火在這個系列賽最嚴峻的挑戰。

塞爾蒂克想登頂，泰托姆(左)和布朗能否再抗住壓力還是重要關鍵。 美聯社

該拼對攻還是焦土戰？

從例行賽的對戰來看，3場比賽中，有2場比賽節奏都打得很快，但是節奏越快，對於攻守效率都比較差的熱火來說非常不利，特別是熱火的投射效率並不如塞爾蒂克，進攻回合變得越多，熱火命中率相對平凡的問題就有越高的可能性會被放大。

而在兩隊的最後一次交手中，熱火似乎有刻意將比賽節奏放慢，或許就是由於攻守回合降低，雖然從命中率看起來塞爾蒂克還是明顯優於熱火，但熱火卻成功將比賽拖到決勝階段，最後塞爾蒂克僅以4分之差獲勝，也是兩隊本季三次交手中比分最接近的一場。

在巴特勒和洛齊爾兩名攻擊主力都受傷缺賽的情況下，預計熱火應該會延續例行賽的嘗試，盡可能把比賽拖入焦土戰，利用他們同樣也很優秀的團隊防守和塞爾蒂克周旋，試著將比賽拖到決勝時刻再拼當天手感決定勝負。

至於身為高位種子的塞爾蒂克則還沒到需要考慮那麼多的時候，只要持續做好他們整個賽季都在做的事情，就有很大的機會可以拿下這個系列賽。

赫洛(中)和新秀哈克斯將扛起重任。 路透社

總之，熱火這次傷兵潮來的實在不是時候，巴特勒的缺席損失的不只是最好的進攻點，恐怕也是整支球隊的靈魂，哪怕史波史特拉的執教功力高度受到肯定，要帶領熱火擊敗塞爾蒂克的難度確實不是普通的大，正常情況下，塞爾蒂克應該在5場以內就能夠晉級。