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中職／兄弟先發本土投手新希望 徐基麟化身鄭浩均2.0

聯合新聞網／ Ramos
中信兄弟過去一直有令人驚奇的本土投手異軍突起，像是黃恩賜、吳哲源等，去年又冒出鄭浩均，但很可惜他在季後要動手術。還好本季又有徐基麟橫空出世，他生涯僅去年有在一軍後援13.1局的經驗，本季轉任先發竟然投出王牌水準！ 聯合報系資料照片
中信兄弟過去一直有令人驚奇的本土投手異軍突起，像是黃恩賜、吳哲源等，去年又冒出鄭浩均，但很可惜他在季後要動手術。還好本季又有徐基麟橫空出世，他生涯僅去年有在一軍後援13.1局的經驗，本季轉任先發竟然投出王牌水準！ 聯合報系資料照片

中信兄弟24歲的年輕投手徐基麟，本季初登板對台鋼雄鷹先發5局失3分，贏球賽後確定拿下勝投當場痛哭流涕，令球迷印象深刻，接下來他對統一獅先發6局失3分，對富邦悍將先發6局無失分，本季3場先發都拿到勝投，防禦率2.65，表現相當亮眼。

去年選秀中信兄弟第一輪指名林暉盛，第二輪指名徐基麟，同樣都是前旅美投手，球團顯然對林暉盛期待更深，結果徐基麟強勢竄起，在鄭浩均動右手肘韌帶置換手術養傷之際，他適時跳出來扛起陣中1號先發本土投手重任，表現確實令人激賞，而林暉盛今年還沒上一軍。

林暉盛是去年中信兄弟在選秀第一輪選進的球員，想不到第二輪的徐基麟卻是快速超車，搶佔先發輪值！ 圖／中信兄弟隊提供
林暉盛是去年中信兄弟在選秀第一輪選進的球員，想不到第二輪的徐基麟卻是快速超車，搶佔先發輪值！ 圖／中信兄弟隊提供

回顧中信在2013年底買下兄弟象更名「中信兄弟」，2014年先發輪值還有鄭凱文、林煜清、陳鴻文本土3本柱鼎立，鄭凱文更一舉拿下勝投王和防禦率王，但2015年之後就只剩鄭凱文一枝獨秀，陳鴻文轉任終結者，連拿兩座救援王，林煜清表現退化，2015年先發14場只拿到1勝，防禦率5.47，從此淡出先發輪值。

甚至在2018年鄭凱文轉任全職中繼投手，該季中信兄弟先發輪值的本土投手最多勝竟然是陳琥的3勝，你沒看錯，真的只有區區的3勝，如果只看先發表現，陳琥在2018年先發15場只進帳2勝，防禦率4.10。

陳琥是中信兄弟積極栽培的先發本土投手，一度也讓兄弟球迷看到新希望，只是往後表現疲軟，2019年至今只先發8場拿到2勝，從來就不曾站穩先發輪值。

陳琥在三級棒球時展現高超天賦，但很可惜他一直無法適應職棒環境，去年開始轉任後援之後，才慢慢開始找回信心。 聯合報系資料照片
陳琥在三級棒球時展現高超天賦，但很可惜他一直無法適應職棒環境，去年開始轉任後援之後，才慢慢開始找回信心。 聯合報系資料照片

直到2020年黃恩賜的崛起，中信兄弟才又找到鄭凱文之後，又一名令人期待的先發本土投手，該季黃恩賜先發18場拿下9勝，只有2敗，與德保拉、米蘭達、羅傑斯合組黃衫4本柱，他更在總冠軍戰第4戰對統一獅先發5局無失分拿下勝投，無奈中信兄弟取得3勝1敗優勢遭大逆轉無緣奪冠，丘昌榮也丟了黃衫帥印。

後來黃恩賜受傷一厥不振，2022年吳哲源橫空出世，單季拿下11勝，其中9場為先發勝，只有1敗，先發防禦率3.11，隔年季中吳哲源受傷脫離戰線，目前仍在復健中，輪到鄭浩均竄出，鄭浩均在去年先發20場拿下9勝5敗，防禦率2.81，勇奪聯盟新人獎，可惜同年底動刀，應該要等到明年才能復出投球。

吳哲源從選秀第十輪的球員，一路拚到單季投出11勝的王牌，奮鬥過程實在很勵志。 聯合報系資料照片
吳哲源從選秀第十輪的球員，一路拚到單季投出11勝的王牌，奮鬥過程實在很勵志。 聯合報系資料照片

就在鄭浩均養傷，吳哲源遲遲無法歸隊的時候，徐基麟在開季繳出亮眼成績單，說真的，這應該是教練團意外的驚喜，因為在開季前大家都在看，中信兄弟到底能不能找到頂替鄭浩均缺陣的先發戰力缺口，沒想到徐基麟表現甚至不輸鄭浩均，堪稱「鄭浩均2.0」，令人刮目相看。

中信兄弟先發輪值因為徐基麟的強勢表現，搭配德保拉、艾士特、猛登和魏碩成，算是有一定競爭力，二軍還有林暉盛、盧孟揚、余謙待命，林暉盛有控球問題待修，盧孟揚19歲還年輕需要多比賽磨練，倒是2019年U18世界盃冠軍MVP、2020年中信兄弟第一輪指名余謙，進職棒多年始終尚未兌現天賦，如果他能在一軍發光發熱，加上鄭浩均復出，未來中信兄弟先發輪值將更有可看性和競爭力。

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