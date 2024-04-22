洋基游擊手打擊進步神速 沃爾普真能成為基特接班人？

大聯盟例行賽連一個月都還沒打完，洋基球場就傳來觀眾「MVP！MVP！」的歡呼聲。原因無他，季前洋基開啟重磅交易換來的超級球星索托（Juan Soto）表現實在太好。此前還有紐約媒體質疑過索托打擊策略太保守、太愛等保送的，結果話音未落，上週就被連兩場開轟、對光芒首戰更轟出三分全壘打一棒定江山的索托狠狠打臉。

洋基開季能站上美聯東區第一，自然不是只靠索托一人之功。在王牌投手柯爾（Gerrit Cole）因傷缺陣的極端不利條件下，洋基先發投手群的防禦率（3.16）仍能站上全聯盟第五，團隊防禦率更高居第三位。去年飽受批評的貧弱進攻火力靠索托改善不少，但在主力打者賈吉（Aaron Judge，打擊三圍.179/.323/.359）、托瑞斯（Gleyber Torres，.195/.300/.221）及瑞佐（Anthony Rizzo，.232/.308/.293）全面熄火下，如果不是年輕的沃爾普（Anthony Volpe）打擊大有進步，洋基也打不出東區龍頭的戰績。

今年開季後洋基多位主將打擊低迷，小將沃爾普這時挺身而出，沒讓球隊輸在起跑線。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

去年洋基讓年僅21歲又只有三年小聯盟球齡的沃爾普擔任開幕戰先發游擊手而且堅持了一整季的決策受到不少批評。這當然是因為沃爾普新人年的打擊表現實在太糟。在春訓打出.302/.413/.623外加三發全壘打、五次盜壘全部成功的亮眼成績後，媒體已迫不及待要將「基特接班人」的稱號安在沃爾普身上。然而球季開打第一個月，沃爾普打擊還未達大聯盟水準的慘狀就暴露無遺。他在三四月的OPS僅有.670，五月更下降到.592。儘管整季下來累積了20全壘打、20盜壘的全能數據，但OPS .666卻是全聯盟倒數第六。如果不是因為他的守備好到拿下一座金手套，批評洋基高層的聲浪還會更高。

明明小聯盟跟春訓都打得順風順水，沃爾普的打擊到底是哪裡出問題？事實上去年右打的沃爾普對左投打得並不算差（打擊三圍.248/.338/.479），但當他面對右投時則只有.198/.268/.356。面對變化球時沃爾普更是一籌莫展。去年他對四縫線速球的長打率高達.561，但對滑球的打擊率及長打率分別只有.145與.273。碰上曲球時沃爾普更與自動出局數無異——打擊率及長打率分別只有.108、.162。沃爾普不擅打變化球的弱點既然如此明顯，對手投手對他投出滑球及曲球的比例自然都遠高於面對一般打者。

於是乎，改善揮棒軌跡以應付變化球就成了沃爾普上一個冬天的當務之急。最大的改變就是他下修了揮棒角度，根據Baseball Savant的數據，沃爾普本季的出棒角度從去年14.2度下降到只有9.1度。這樣的改變使得投手投出各種變化球時，沃爾普不再像去年一樣頻頻揮棒落空，而是至少能夠破壞甚至擊出安打。沃爾普的揮棒擊中率（contact%）也因此從去年的73.8%增加為今年的86.4%，尤其是好球帶以外的contact%更從57.7%大幅上升到73.7%。目前沃爾普面對變化球的打擊率竟高達四成，長打率也有八成。能結實擊中變化球後，沃爾普對分辨球路更有信心，小聯盟時期一向出色的選球能力也回來了。去年沃爾普追打壞球的比例（O-Swing%）足足有32.0%，今年下降為25.9%，他的揮棒落空率也因此減少了一半不只（去年12.5%，今年只有5.4%）。

沃爾普在球季開打前就勤加訓練並改正缺點，做好充足準備自然表現飛躍！ 紐約洋基 YouTube官方頻道

基於這些揮棒及打擊策略的改善，沃爾普的上壘能力突飛猛進。目前他的打擊率.324在美聯排名第九，.407的上壘率更高居第四位。儘管出棒角度的下修對長打力有一定影響（目前75個打數僅擊出兩支全壘打，量產速度低於去年的541打數擊出21支），但他的上壘能力與壘上的破壞力顯然對洋基貢獻更大。在看到沃爾普的蛻變後，總教練布恩（Aaron Boone）也當即將他從後段棒次擢升為第一棒。前面提到索托擊出關鍵三分全壘打的那一局，率先擊出安打打回超前分並讓攻勢延續下去的正是沃爾普。

打擊大有進步，速度及守備依舊出色，使得沃爾普現階段勝場貢獻值（bWAR）高居全聯盟第五（1.4），在隊上也僅次於索托的1.6。尤其沃爾普守的還是最重要的游擊手位置，他的打擊火力能大幅提昇明顯更為可貴。網路上已有人呼籲洋基高層要早日與沃爾普簽下長約綁住他。雖說以洋基高層的「尿性」，再加上曾經出過托瑞斯這個初出茅廬一鳴驚人，之後卻打得不上不下的先例，而且區區二十場比賽的樣本也確實太少，想必洋基高層還不急著做決定。無論如何，再出發的沃爾普確實有了一個好的開始，也足以讓人期待他能真正扛起「基特接班人」的名號，成為另一位傑出的洋基游擊手。