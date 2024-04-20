約柯奇+穆雷無解連線 湖人捲土重來欲破8連敗緊箍咒

西區季後賽首輪，湖人殺初附加賽後，將再度對決去年的冤家金塊。上季季後賽紫金軍團慘遭橫掃，本季季賽又吞3連敗，跨季更達8連敗，簡直是剋星，但丹佛軍表明了絕不會小看對手，且來看看筆者為大家整理的幾項觀戰重點：

1、詹皇血條爆滿時間點

附加賽前原本有蠻多聲音，質疑湖人是否會刻意想避開金塊，但事實上湖人不僅直球對決，而且對他們而言，如果目標就是奪冠，首輪就遭遇金塊，或許也不是太糟的時間點，因為對這支紫金軍更重要的課題，莫過於39歲詹姆斯（LeBron James）的體能。

上賽季湖人於西區冠軍賽遭遇金塊，已經是分別血戰灰熊與勇士各6場的疲累狀態，今年在打贏附加賽後，詹姆斯中間可以足足休息調養3個整天，這對當天擊敗鵜鶘賽後，直接在更衣室內抱怨「我累得要命」的皇帝而言，無疑彌足珍貴，相信金塊的謹慎，某程度也是知道將面對挾帶100%血條，意欲復仇的詹姆斯。

戴維斯(右)能否維持場場高質量攻守？ 美國聯合通訊社

2、約柯奇仰之彌高

這位很可能要完成4年內3奪MVP壯舉的當代最佳球員，當然也是湖人最大的夢靨，從去年季後賽到本季例行賽，他對洛杉磯幾乎是予取予求。

戴維斯（Anthony Davis）本季於防守端的活躍，很可能讓他在DPOY中贏得第3的分數，但本季3戰中，對位約柯奇（Nikola Jokic）的22分24秒內，塞爾維亞人以25投13中拿下31分16助攻，進攻效率高達124.6，這臻至NBA史上最佳的球員進攻效率。

湖人還有另一套策略，將八村壘拿來硬扛，以解放戴維斯在更有價值的護框與協防任務，上季季後賽日本前鋒表現出色，一度給Joker帶來阻礙，也為他贏得不錯合約。但本季是兩回事了，雙方對戰後兩戰，湖人再次讓健康上場的八村扛起更多的對位防守，但約柯奇似乎已找到解決方法，對位拿下35分5助攻，多數都是直接背框後吃掉，進攻效率是更可怕的132.7！

暫時還不曉得湖人還會有什麼新招來對付這位王牌中鋒，單防也不是，包夾他又會傳球。不過或許在防守之前，可以先期待這組紫金鋒線，在進攻端給予約柯奇更多挑戰與負擔；季末八村壘上先發，絕對是湖人能夠拉一波23勝10負尾盤，從而闖進季後賽的關鍵之一，他的進攻能力也是亮點；戴維斯又能否再打出更具統治力的表現，抵銷更多約柯奇的發揮呢？

另一方面還是在籃板，金塊是聯盟中少數身材更甚湖人的球隊，湖人那季賽第2的防守籃板將更加重要，也攸關能否讓詹姆斯有足夠打出拿手攻守轉換的子彈，這點同樣是湖人對抗約柯奇的關鍵！

羅素外線發揮與否牽動湖人整體火力。 美聯社

3、黃金副手狀況起伏

雙方為首的主將當然是約柯奇與詹姆斯，但兩人都強在不僅本身進攻，還扮演供輸戰術輪轉的核心，贏球當然還是團隊的事。

湖人方面：首要當然是戴維斯，本季對戰金塊雖然數據看似不俗，但有下半場消失的紀錄，且附加賽時明顯身上還帶傷，就看這3天休息能讓他將狀況調整到幾%，本來對抗約柯奇就是超級難題，沒有完全體的戴維斯，絕對是難上加難。

再來就是一月後打出救贖，整季漸入佳境，附加賽堪稱第2功臣的羅素（D'Angelo Russell），本季場均18分三分命中率更高達41.5%，成為球隊質量最佳的外線射手加另一座可靠的發動機。但他的主要問題一直都是在防守，上賽季季後賽身價被打崩，就是被穆雷（Jamal Murray）打到上不了場，本季再度對壘，他能否證明也能防守，把自己留在場上，至關重要。

金塊方面，本季先發陣容共打了1923回合，比聯盟中任何先發五虎都多，且每 100 回合打出+13分優勢，顯見這組冠軍先發的能耐，也幫助球隊打出進攻效率第5，防守效率第2的攻防俱佳表現。

其中的領頭羊除了約柯奇，當然還有穆雷。去年季後賽對戰湖人，穆雷繳出場均32.5分6.3籃板5.3助攻2.8抄截，外掛52.7%命中率40.5%三分命中率，踏入180俱樂部，史上季後賽效率最高表現之一，讓雙方四大主將的兩兩對抗局面中，金塊不僅擁有拿下場均大三元的頭號球星，連表現第二名都屬於對方，湖人要贏也難。

穆雷(右)的破壞力堪稱湖人防線的夢魘。 法國新聞社

一貫有在季後賽變身習慣的穆雷，能否再展神威，繼續痛虐紫金後場，將決定勝負的輕鬆程度；不過雖然不若戴維斯嚴峻，3月底穆雷也曾因傷休養數週，直到最後5場才歸隊，上場也都不超過30分鐘，能否將狀況調整回季後賽版本，也值得觀察。

本季小波特（Michael Porter Jr.）更被湖人球迷形容為「射湖高手」，對陣洛杉磯場均21.3分，命中率高達60.5%，三分命中率更是鬼神般的52.4%（21投11中），簡直是如入無人之地。唯近期他兩個兄弟一個涉賭遭聯盟永久禁賽，一個酒駕撞死人，家事會否影響到心情進而影響場上表現，同樣是變數。

4、截然不同的綠葉球員對決

如果要說跟去年對戰相比，雙方最大的不同，大概就是替補陣容的更迭。金塊失去了上季的第六、第七人格林（Jeff Green）與布朗（Bruce Brown），需要重點培養的新秀與新面孔補上空缺，布勞恩（Christian Braun）本季已經成為可以信賴的主要替補，是一大佳音；哈勒戴（Justin Holiday）與華森（Peyton Watson）則都會扮演以防守為主的角色，但這取決於他們能否出手命中，以得到更多上場時間，幫助主力調節體能。

湖人或許能期望更多，丁威迪（Spencer Dinwiddie）將成為羅素與里夫斯（Austin Reaves）身後的板凳火力奧援，更讓湖人球迷雀躍的是，原本被視為去年夏天最重要引援、攻防兼具的文森（Gabe Vincent），在幾乎整季皆傷的悲情後，終於季末歸來，附加賽對鵜鶘，就可看到其防守對球隊的貢獻，若能繳出去年季後賽於熱火的表現，更絕對有機會成為Ｘ因子，唯傷勢究竟恢復多少？附加賽且又再次小傷，站在希望球賽精彩的角度，還望他一切健康。

傷癒回歸的文森將扮演關鍵因子。 路透通訊社

5、湖人第四節決勝期軟手問題

最後，誠如詹姆斯自己都說「「我們已經有一段時間沒有擊敗他們了，他們總是在第四節的最後6分鐘或比賽最後幾分鐘打出好球」，戴維斯也提及「我們咬住前 42 分鐘，或者你甚至可以說 44 分鐘，對吧？然後最後4分鐘他們就得到他們想要的」。

本季例行賽，金塊對湖人的第四節進攻效率是瘋狂的153.1，洛杉磯這樣要如何贏下球？

首輪對戰，湖人肯定該記取教訓，如何嚴陣以待丹佛軍團第四節尾聲的發力，每每將自己幾乎全場的努力給擊潰，在分秒必爭的季後賽，更不能掉以輕心！