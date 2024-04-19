獨行俠坐擁三大優勢 快艇穩定性差不是對手

西區季後賽第一輪「獨行俠vs.快艇」，西區第四對第五種子，命運好好玩。快艇極具天賦，雷納德、喬治、哈登三巨頭能打遍天下，稱職角色球員中鋒祖巴茲、泰斯，後衛曼恩和最佳搶分手鮑威爾都是核心配角，改變比賽節奏奇兵衛斯特布魯克，快艇兵強馬壯，儘管賽季起起伏伏，可以打得像一支總冠軍球隊，卻也經常打出糟糕表現，但還是沒有人敢輕忽快艇競爭力和內蘊實力。

獨行俠同樣極具天賦，唐西奇、厄文是聯盟頂級球星，中鋒加佛德、萊夫利，前鋒瓊斯都是一流防守鋒線，後衛哈達威、艾克森是頂級配角，前鋒華盛頓、後衛格林、攪和奇兵哈迪年輕有勁，獨行俠天賦比起快艇不遑多讓。

獨行俠比快艇稍好的點在持續性和習慣，尤其是過去兩個月，獨行俠展現磨合完成的團隊，攻守俱佳，打出西區最好戰績，聯盟第三好防守效率。快艇最近一個多月打得跌跌撞撞，有點失常，哈登經常莫名閃神不在狀況，雷納德已經傷停超過一個月，接下來兩人得馬上融入團隊，擔任帶動球隊核心，難度不小。

快艇在季末帶著練兵心態輕鬆打球，有幾場吞下莫名慘敗，哈登與雷納德還未進入最佳狀態，球隊是否調整到位很讓人存疑。 美聯社

這個系列賽看是五五波，但我對獨行俠晉級第二輪比較樂觀。獨行俠會贏在防守、鋒線強度和厄文。

1、防守：獨行俠在二月中旬明星賽後迄今兩個月，打出聯盟前三防守效率，戰績西區第一，防守是獨行俠最大提升和改變。季後賽防守更重於天賦，團隊慣性也大於球星，一支擁有聯盟頂級防守球隊，季後賽更有能力統治比賽，打出韌性。

獨行俠近期在防守上已經脫胎換骨，不再只靠著跟對手瘋狂飆分來決勝負。 美聯社

2、鋒線強度：獨行俠防守端有三個主體，先發中鋒加佛德是第一主角，替補中鋒萊夫利是第二主角，小前鋒瓊斯是無所不在防守尖兵，他的協防、速度、對位都是年度最佳防守球隊水平。籃板更好，禁區攻防侵略性更強，二波進攻經常形成絕對優勢，獨行俠在鋒線強度和防守、對位、禁區護框都有能力壓制快艇。

3、厄文：厄文進攻、單打、得分就像「開外掛」存在，厄文就是戰術，他能突破各種包夾，自己創造進攻機會和空間，並且打亂對手防守體系。過去兩個月獨行俠隊友，不分場上場外，經常看著厄文表演各種不可思議高效進攻和得分技巧，一對一、突破、跳投、三分，厄文無藝不精，他是獨行俠進攻最重要答案。

厄文在獨行俠的存在和作用愈來愈關鍵，他就掛在唐西奇主導一星四射體系之外，負責打穿對手。他是唐西奇三分手氣不好，獨行俠受困於防守，團隊戰術、跑動、外線都打不出節奏和出手空間情況下，厄文往往能提供完美解答，幫助獨行俠突破僵局。

獨行俠雖然是唐西奇的球隊，但厄文(右)有獨特的得分能力與豐富的季後賽經驗，他與唐西奇完全磨合成功之後，應該能帶領獨行俠更上一層樓。 美聯社

快艇球星、天賦再強大，但想要突破獨行俠禁區、防守體系和對位，難度太高。快艇超級球星單打或許還能支撐進攻得分，但防守、禁區一直不穩定，攻防相互牽制，進攻失準，防守往往跟著破碎，防守被打穿，進攻也會陷入困境，這是快艇最近一個多月表現起伏，球員狀況難以預期大罩門。

賽前預測：獨行俠4：2晉級第二輪

快艇原本應該是更出色球隊，但這支獨行俠已經不是上半季的獨行俠，防守更悍、體系更完整、禁區攻防都至少提升一級，速度更加驚人，快艇仍只是靠天賦、球星打球，很難在系列賽淘汰獨行俠。