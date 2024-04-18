今永昇太球風堪比陳偉殷 極品四縫線宰制大聯盟

說到今年大聯盟開季最令人驚奇的球員，今永昇太絕對是其中之一。他的名氣與聲量雖然遠遠不如與他同樣在本季挑戰大聯盟的山本由伸，但他至今主投3場先發及15.1局竟1分未失，完全將握有史上最大投手合約的山本比了下去。這位當初不怎麼被看好的今永是如何辦到的？

出身橫濱DeNA的今永昇太本季以4年5300萬美元的保證合約加盟小熊隊，其價碼遠低於山本由伸破紀錄的12年3億2500萬。他的年均薪只有1325萬，大概就是中後段輪值的價碼，而他開季確實也是以第四號先發的身份出發。儘管今永在日職也是名王牌投手，且去年才拿下央聯三振王，2022年還有2.26防禦率的超優表現，但受到的關注度仍相當有限。

然而今永昇太在大聯盟的初登板就有主投6局、9K、無保送、無失分的幾近完美演出。至今除了已投15.1局沒掉過分之外，其9.4三振率及1.2保送率的數據也相當漂亮，保送率可排在全聯盟第13，三振/保送比則名列第9。目前在主投15局以上的投手當中，只有今永及運動家隊的布萊克本(Paul Blackburn)還沒掉過分。他的fWAR值0.7排在全聯盟第8。

今永昇太開季至今還沒有任何失分。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

今永昇太能有如此優異的表現，關鍵在於那顆極品的四縫線速球。他的球速並不算快，均速93.2英里在大聯盟只能排在中後段，但尾勁十足且控制相當得宜，成為全聯盟最難打的一顆速球。根據Fangraphs網站的數據，今永的四縫線速球用量高達67.5%，排在全聯盟第2，其球種價值8.6更是高居全聯盟第1。他使用第二多的球種是指叉球，佔比23.6%為全聯盟第6，但他的指叉球軌跡類似變速球，可以指叉變速球視之。他這兩個球種都很有引誘效果，雖然揮空率並不算頂高，但投到好球帶外側能導致打者出棒且打不好。今永偶爾也會投滑球與曲球，但佔比僅分別為6.7%及2.7%。

由於今永昇太頻繁使用的四縫線速球有上飄效果，因此他成了一名極端的飛球型投手，滾地球比率22%及滾飛比0.39皆為全聯盟最低，飛球佔比56.1%則居第3。也因為今永極端的飛球型態，打者對他的擊球仰角27.2也是全聯盟最高。讓打者擊出飛球接殺，應該是今永解決打者最常見的模式。

看完今永昇太的投球型態，相信台灣球迷不免會想到大家所熟悉的陳偉殷，就連當初來到大聯盟的際遇都很類似。今永和陳偉殷都是左投，身形比陳偉殷矮小一些，同樣都有顆速度不快但相當難打的招牌四縫線速球，次佳球種也都是變速球(今永的指叉變速球也可視為變速球)，同時也是控球能力優異的飛球型投手。

今永昇太(左)和陳偉殷(右)都是球速不是很快但卻很難打的左投，招牌武器也都是四縫線速球。 美聯社

今永昇太挑戰大聯盟的關注度遠不及山本由伸，而陳偉殷2012年挑戰大聯盟時的關注度也遠不如同年加入美職的達比修有。當年陳偉殷以3年1130萬的合約加入金鶯隊，和今永一樣被預期為中後段輪值，達比修則以6年6000萬加盟遊騎兵，和山本一樣被期待成為王牌投手。但陳偉殷的新人年表現並不輸達比修太多，他在美聯新人王票選拿到第4名，僅次於達比修的第3名。而目前今永的表現則是力壓山本。

雖然球季才剛開始，今永昇太這一年還是有很漫長的路要走，且他還有極端飛球型態以及投球續航力的隱憂，不過他前三場無失分的完美表現已跌破眾人眼鏡。期盼他能和當年的陳偉殷一樣，持續以極品的四縫線速球及精準的控球在大聯盟發光發熱。