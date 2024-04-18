不要小看39歲詹姆的決心 湖人敢拚金塊就有奇蹟可能

洛杉磯湖人隊在NBA附加賽頂住紐奧良鵜鶘隊第四節反撲，以110比106贏球，將以第七種子身份對決上屆冠軍丹佛金塊隊。說真的！我感覺有一點複雜，比賽後段我甚至萌生「湖人輸球吧！」的念頭，因為金塊隊還真的很不好打。

先不談詹姆斯（LeBron James）名人堂等級的成就，不用想也知道！任何一支西區球隊都不想在季後賽碰到金塊隊，他們仍然是總冠軍大熱門。金塊隊上一季在西區季後賽是12勝3敗，包括湖人就貢獻該隊4勝。在2022-23和2023-24球季，金塊隊對湖人隊是連8勝，無論主場還客場湖人都沒有優勢。

對湖人隊來說，要重複上季的季後賽表現晉級不容易，並不是詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）的雙星組合退化，而是西區今年各隊大幅進化，去年40勝42敗的奧克拉荷馬雷霆隊躍升第一種子，42勝40敗的明尼蘇達灰狼隊變第三種子，38勝44敗的達拉斯獨行俠隊推進到第五種子，戰力與過往相比是大躍進。相比之下，湖人隊於去年12月到1月間是災難性的3勝10敗，直到例行賽打了50場之後才找到最佳陣容，所以理論上要碾壓金塊隊，實在是不太容易。

湖人過去對戰金塊已經吞下8連敗，他們沒有刻意出招在季後賽首輪避開金塊也是無奈，因為機會是留給準備好的人，沒有什麼機會也就不用瞎準備了。 美聯社

不過，這並非代表連勝鵜鶘隊不是好事！主要是贏還是輸各有優劣，既然獲勝往好處想是湖人隊發揮出最佳水平，即便下半場險象環生，最後仍擋住對手反撲鎖定勝利。再來是湖人並非紙上談兵，他們跟金塊隊打不是近一兩年的事，儘管例行賽的結果是被橫掃，至少湖人在2月、3月調兵遣將進攻更自在，外線命中率有所改善，若屆時火力供輸穩健，肯定會讓金塊隊相當頭痛。

季後賽就打金塊隊還有另一個好處，那就是在詹姆斯和戴維斯狀態正好之際，迎戰最難扳倒的對手。假設金塊是湖人奪冠最大的那一堵牆，早面對會比晚面對來得好，詹姆斯在上周日對媒體表示，他現在身體比去年季後賽好，這是一個重大進展。回顧一下上季詹姆斯對金塊的季後賽數據，平均每場27.8分、9.5個籃板和10次助攻乍看不俗，但三分球的命中率只有26.9％，而不是今年例行賽的41％。4月份湖人隊8場拿下6勝，包括對鵜鶘的二連勝，顯示全隊士氣正旺，陣中擔任前鋒角色的普林斯（Taurean Prince）說：「我認為聯盟中，沒有幾隊真的想在季後賽對上我們。」

湖人想要在季後賽首輪打敗金塊當然是非常困難，不過往好處想，如果能在一開始就爆冷把金塊幹掉，那後面的賽程豈不是就有一馬平川的可能！ 美聯社

終究球是圓的，尤其沒有一隊在迎戰詹姆斯的球隊會掉以輕心。去年，邁阿密熱火隊上演驚奇戲碼，他們扳倒密爾瓦基公鹿隊、紐約尼克、波士頓塞爾蒂克隊，以東區冠軍資格與金塊隊爭冠，代表季後賽沒有什麼是不可能。仔細觀察，熱火隊相當程度是由「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）跳出來接管比賽，若論及主宰力詹姆斯若稱自己第二、沒人敢說自己第一，因此各界不要小看39歲男人的決心，隨著今年兒子布朗尼（Bronny James）宣布參加選秀，詹姆斯絕對不會放棄爭奪生涯第五冠的機會，也可能是最後一舞。