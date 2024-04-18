三級棒球教練缺工率高 薪水和付出不成比例

台灣三級棒球教練薪水普遍不高，除了正式專任教練較為穩定外，大多來源有著不穩定因素，且因工作內容繁雜，令不少人望之卻步，甚至轉行，不少球隊都有教練缺，缺工率高，但在有限月薪要找到合適人選，難度不小，是基層隱憂。

三級棒球教練薪資普遍偏低，北部行情好一點，較有機會達到月薪三萬以上，南部則有不少教練一個月僅有兩萬多元，養家糊口負擔不小，若能考取正式專任教練，一開始月薪雖自三萬多元接近四萬元起跳，不過隨著年資、級距升級，到最高等級上看七至八萬元，且福利與教師等公務人員無異，是許多三級棒球教練一生志願。

成為正式專任教練是許多棒球教練一生志願。 學生棒球運動聯盟資料照片

但能夠成為正式專任教練人數不多，其他教練如何敘薪？常見有以下幾種方式：

(1)學校代理、代課老師：

這是最常見的方式，通常為一年一聘，不過這代表著教練要兼著上課，通常以體育課居多，不過碰到體育科目沒有缺時，也要配合其他科目，像是自然、健康，需花較多時間備課，且遇到球隊到外縣市比賽，時間卡到要上課，經常也比較難帶隊出征，此外，如遇到學校人數、班數縮減，可能就會被裁撤，很難說何時會沒工作。

(2)縣府聘任教練：

這並非每個縣市政府都會願意開缺，通常為一年一聘，正常情況下通常會續聘，算是較為穩定一點，但聘任人數一般不多。

(3)原住民專任教練或體育署專案：

近年體育署辦理「推動原住民族棒球輔導計畫」有成，只要具原住民身分，且具有全國性體育團體C級以上棒、壘球運動教練證者就能申請，門檻不算高，造福不少球隊，可以因此節省一筆人事費用。

(4)外聘教練：

外聘教練薪水來源不固定，可能是學校、球隊後援會、球隊基金或是贊助廠商，這當中有可能牽涉到利益關係，像是後援會支付教練薪水，會長兒子可能因此能排進先發等問題，且外聘時間可能說斷就斷，是最難掌控的部份。

三級棒球教練薪水不高，種種因素造成缺工率高。 學生棒球運動聯盟資料照片

「我這邊的教練離職，他寧願去工地做工，薪水一個月有四、五萬，也不想辛苦教球，錢也不多…」某支國小棒球隊總教練道出現實，薪水不穩定是一大因素，但教練工作內容繁雜，除了基本的訓練外，有時也必須處理行政事務，像是報名資料、核銷費用、寫計畫申請經費或器材，其他還有招生、募款、研習課程、顧宿舍、與家長溝通協調，或是承辦比賽等，得花費很多時間跟心力，跟薪水數字不成比例，能長久任職者不容易，值得相關單位關注，該給這些耕耘者更好的工作環境。