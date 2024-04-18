快訊

大雷雨…蔣萬安提醒上班課注意 雙溪災防警告至8時33分

已婚男吃15歲少女還先叫她「填表格」 再介紹朋友援助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三級棒球教練缺工率高 薪水和付出不成比例

聯合新聞網／ 王婉玲
棒球教練工作繁雜，每天都得花費很多時間跟心力。 學生棒球運動聯盟資料照片
棒球教練工作繁雜，每天都得花費很多時間跟心力。 學生棒球運動聯盟資料照片

台灣三級棒球教練薪水普遍不高，除了正式專任教練較為穩定外，大多來源有著不穩定因素，且因工作內容繁雜，令不少人望之卻步，甚至轉行，不少球隊都有教練缺，缺工率高，但在有限月薪要找到合適人選，難度不小，是基層隱憂。

三級棒球教練薪資普遍偏低，北部行情好一點，較有機會達到月薪三萬以上，南部則有不少教練一個月僅有兩萬多元，養家糊口負擔不小，若能考取正式專任教練，一開始月薪雖自三萬多元接近四萬元起跳，不過隨著年資、級距升級，到最高等級上看七至八萬元，且福利與教師等公務人員無異，是許多三級棒球教練一生志願。

成為正式專任教練是許多棒球教練一生志願。 學生棒球運動聯盟資料照片
成為正式專任教練是許多棒球教練一生志願。 學生棒球運動聯盟資料照片

但能夠成為正式專任教練人數不多，其他教練如何敘薪？常見有以下幾種方式：

(1)學校代理、代課老師：

這是最常見的方式，通常為一年一聘，不過這代表著教練要兼著上課，通常以體育課居多，不過碰到體育科目沒有缺時，也要配合其他科目，像是自然、健康，需花較多時間備課，且遇到球隊到外縣市比賽，時間卡到要上課，經常也比較難帶隊出征，此外，如遇到學校人數、班數縮減，可能就會被裁撤，很難說何時會沒工作。

(2)縣府聘任教練：

這並非每個縣市政府都會願意開缺，通常為一年一聘，正常情況下通常會續聘，算是較為穩定一點，但聘任人數一般不多。

(3)原住民專任教練或體育署專案：

近年體育署辦理「推動原住民族棒球輔導計畫」有成，只要具原住民身分，且具有全國性體育團體C級以上棒、壘球運動教練證者就能申請，門檻不算高，造福不少球隊，可以因此節省一筆人事費用。

(4)外聘教練：

外聘教練薪水來源不固定，可能是學校、球隊後援會、球隊基金或是贊助廠商，這當中有可能牽涉到利益關係，像是後援會支付教練薪水，會長兒子可能因此能排進先發等問題，且外聘時間可能說斷就斷，是最難掌控的部份。

三級棒球教練薪水不高，種種因素造成缺工率高。 學生棒球運動聯盟資料照片
三級棒球教練薪水不高，種種因素造成缺工率高。 學生棒球運動聯盟資料照片

「我這邊的教練離職，他寧願去工地做工，薪水一個月有四、五萬，也不想辛苦教球，錢也不多…」某支國小棒球隊總教練道出現實，薪水不穩定是一大因素，但教練工作內容繁雜，除了基本的訓練外，有時也必須處理行政事務，像是報名資料、核銷費用、寫計畫申請經費或器材，其他還有招生、募款、研習課程、顧宿舍、與家長溝通協調，或是承辦比賽等，得花費很多時間跟心力，跟薪水數字不成比例，能長久任職者不容易，值得相關單位關注，該給這些耕耘者更好的工作環境。

教練 棒球 棒球專欄 薪水

相關新聞

不要小看39歲詹姆的決心 湖人敢拚金塊就有奇蹟可能

洛杉磯湖人隊在NBA附加賽頂住紐奧良鵜鶘隊第四節反撲，以110比106贏球，將以第七種子身份對決上屆冠軍丹佛金塊隊。說真的！我感覺有一點複雜，比賽後段我甚至萌生「湖人輸球吧！」的念頭，因為金塊隊還真的

今永昇太球風堪比陳偉殷 極品四縫線宰制大聯盟

說到今年大聯盟開季最令人驚奇的球員，今永昇太絕對是其中之一。他的名氣與聲量雖然遠遠不如與他同樣在本季挑戰大聯盟的山本由伸，但他至今主投3場先發及15.1局竟1分未失，完全將握有史上最大投手合約的山本比

三級棒球教練缺工率高 薪水和付出不成比例

台灣三級棒球教練薪水普遍不高，除了正式專任教練較為穩定外，大多來源有著不穩定因素，且因工作內容繁雜，令不少人望之卻步，甚至轉行，不少球隊都有教練缺，缺工率高，但在有限月薪要找到合適人選，難度不小，是基

勇士王朝終結！三巨頭該情懷還是解散？柯瑞最後平庸感傷旅程

季初的慘澹與紛擾，隨著季末漸入佳境，金州勇士的許多麻煩，看起來都暫時被拋到腦後，人們只想著先追逐再一次的燦爛，勇士隊的專欄作家，甚至喊話「今年的勇士比去年更好」。但隨著附加賽的慘敗，一切樂觀嘎然而止，

中職／35年新球季開打 372選手數字大解密

【撰文・鄧心瑜】 中職邁入第35年，重回六隊規模令人期待棒球產業蓬勃發展，今年本土球員人數再創新高，從去年356人增至372人，除了本期雜誌附贈選手名鑑，《職業棒球》雜誌統計所有選手數據，帶讀者解密

投球局數越拉越長 鄧愷威用好表現站穩巨人牛棚

台灣投手鄧愷威於四月十五日凌晨（台灣時間），本季第三度中繼上場，在舊金山巨人對上坦帕灣光芒的比賽中，於第五局接替先發表現糟糕的去年塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell），一路投到第八局才下場，總共

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。