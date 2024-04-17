勇士王朝終結！三巨頭該情懷還是解散？柯瑞最後平庸感傷旅程

季初的慘澹與紛擾，隨著季末漸入佳境，金州勇士的許多麻煩，看起來都暫時被拋到腦後，人們只想著先追逐再一次的燦爛，勇士隊的專欄作家，甚至喊話「今年的勇士比去年更好」。但隨著附加賽的慘敗，一切樂觀嘎然而止，這支曾經創造王朝的球隊，已然得接受眼前時代的即將結束，在輸球的悲傷之外，球團上下還是得開始著手善後與再起的工作。

王朝的榮光，帶來問題的堆疊，擺在眼前最大的問題就是沉重難解的薪資結構。

本季勇士的奢侈稅高達1億6800美元，不僅是聯盟史上空前，比團隊薪資排第9的騎士隊總薪資還要高，當一切順風順水、有衝擊總冠軍的機會，票房收入好時，球團對奢侈稅還能當作投資，睜一隻眼閉一隻眼，但是當球隊如這兩年般欲振乏力-今年更慘的是連季後賽都沒有，要知道這大概等於勇士每場損失700萬美元收入，就算是進首輪被橫掃，加減賺一點都可能增加老闆付稅的意願。

湯普森(左)生死戰得0分，也再次反映他這季的無力掙扎。 美聯社

一支被外界嘲諷「史上最大團」，卻連季後賽都進不了的球隊，恐怕什麼曾經的輝煌、打造球隊文化，以及讓功臣從一而終的美好，都難敵現實的鐵拳。

更何況，老闆早在2月就喊過夏天的主要目標是不要再繳稅了，眼下看著這群主力，除了幫美好感人故事寫下完美句點「三巨頭並肩作戰，直到生涯最後」，從競爭力角度考量，已然無法再度帶來興奮的衝擊。

就算我們不認為老闆最終會採取這麼極端清薪資的手段，實際上要從史上最高奢侈稅到不用付稅，可能性本來就近乎零，但無論是要抓住柯瑞（Stephen Curry）最後光芒的機會，亦或者狠下心來推倒重來，除非老闆反悔心軟，繼續重金不上不下求個表面和諧，一定程度的陣容變化，來年山雨欲來。

當然，制服組與球員的想法可能不盡相同，或者至少也得先說說好聽話。

在湯普森（Klay Thompson）生涯第5次單場得0分，成為附加賽輸球一大罪人之後，柯爾（Steve Kerr）面對媒體馬上就喊聲「我們希望湯普森回來，我知道他今晚渡過了一個艱難夜晚，但他對我們來說代表的是空間，湯普森的存在對於場上的空間和進攻的流暢性來說，意義重大」。

打造勇士盛世的柯爾，本季用人調度頗受質疑。 法新社

柯瑞也說，「他永遠無法想像不跟那兩個傢伙在一起」，指的當然是湯普森與格林（Draymond Green）；就連格林也立馬表態施壓「相信球隊會優先考慮湯普森續留」。

就連湯普森本人，如果能滿足待遇與重視程度，他當然也想成為歷史的一頁「我不想去其他任何地方。為一支球隊效力？這太罕見了，在任何運動中，只為一個俱樂部效力是瘋狂的，這是一些真正的傳奇人物。我很幸運能夠成為勇士的一員，很難想像自己穿著另一套球衣」。

但讓我們面對現實，除非湯普森願意接受大幅度的降薪，一個34歲受過多次大傷，本季已然介於先發替補的臨界點，不再是以前那個聯盟第二射手，說白了已經是角色球員的後衛，對一支不算其合約，來年光現有12位球員的合約總額應該就已超過奢侈稅門檻的球隊來說，究竟還願意端出多高金額來續約？

這位以四冠為榮，還被台灣球迷笑稱「四爺」的浪花弟弟，過去言談中也時常流露對自己的身價看法，金額對他而言等同尊重，而哪怕是格林約莫年均2500萬的合約，看來都難以接受，遑論勇士現在可能連這樣的合約都端不出來，還可能想曉以大義殺價。

維金斯(右)在奪冠後狀態也是呈現劇烈起伏。 歐新社

一碼歸一碼，柯爾至少說對一件事，這位老將對現今球風最重要的「空間」，的確還有其餘威，加上原本於季末狀態有好轉，早先甚至還傳出自由市場身價上揚的新聞。即使附加賽打的奇慘無比，或多或少會掉價，亦不致於一場就崩盤，無論是還需要倚重其拉開空間影響力，或者想要找他來帶年輕球員，市場上不乏更有口袋的球隊。

甚至同樣低價，湯普森都很可能為了爭一口氣而轉投新東家，歷史上本不乏負氣他投的球員，且看湯普森怎麼衡量實際的金錢與尊嚴，以及他到底多想為歷史、為好兄弟從一而終，兩者間的天平了。

即使跟湯普森說再見，除非金州準備徹底重建，薪資問題還是燙手山竽。季末打回身價的維金斯（Andrew Wiggins）與格林，都還有長約，前者還算合理價，應該會繼續留用，現實也很難換到明星球員；後者則蠻難想像勇士一口氣把三巨頭丟掉其二，動搖球迷本，且始終有個疑雲關乎格林：離開勇士體系、離開柯瑞，他還能是現在的他嗎（儘管筆者很想知道答案）？這關乎先不論意願，到底他還有多大交易價值。

保羅(右)終結連續13年季後賽之旅。 法新社

所以以減少薪資為前題，其他最能動的就只剩保羅（Chris Paul）。來年他仍有3080萬美元高薪，儘管是未保障，戰力盤整考量上，直接裁掉他成空氣，恐怕也不是最佳解，畢竟到期約對某些想清空間的球隊也還是有吸引力。

但當大家都知道壓力在勇士這，實在也不好期待能換到多好包裹，一些後段首輪或是潛力新秀、一些用不太上的球員（最好沒什麼合約保障），大概也就這樣。一方面藉此降低薪資，一方面也幫助夏天還慘到只剩下一支二輪籤，連靠選秀翻身都無法期待的金州軍，看看能不能至少帶來一些優質新血的期待。

無論如何，或裁或換，橫看豎看，大概率都要跟保羅說掰掰了，快或慢而已。

至於其他球員，哪怕是被當作未來的庫明加（Jonathan Kuminga），明年都還在領千萬以下低薪，影響不了大局。

庫明加(右)會是未來勇士重生的答案嗎？ 法新社

這其實正是現在這支勇士最讓球迷無力感之處：陣容結構動彈不得，或許最大問題是36歲的王牌，未來兩年還要領超過5500萬美元以上，今年的柯瑞絕對還值得近5200萬美元，但當初圍繞他的副手群，都已老化成角色球員；除非奇蹟，端看薪資結構也吸引不到再一個明星二當家，尤其還是一支現在已成36歲單核主將、看不太到短期陽光的球隊。

不過又有誰敢大破大立到考慮交易這位神主牌？畢竟球隊都同時以史上最高總教練薪資，綁柯爾同捆包兩年，很明顯就是要他陪著柯瑞時代到最後。

只能期待庫明加明年躍升全明星前鋒，或者透過交易得到神來一抽的選秀或潛力新秀，不然，就讓我們一起迎接，在平庸與感傷中渡過的柯瑞最後旅程了。