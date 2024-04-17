中職／轉隊激發企圖心 郭俊麟、江承諺投出王牌身手

職棒生力軍台鋼雄鷹為了迎戰首個賽季，去年完成兩起重要交易，先用選秀狀元林子偉向樂天桃猿換來王柏融、王溢正、藍寅倫、翁瑋均，再以擴編選秀郭俊麟跟統一獅換來江承諺。目前王柏融、藍寅倫及江承諺都成為雄鷹主力球員，王溢正則是二軍冠軍功臣，兩起交易案回頭來看都非常漂亮。

其中最令人驚豔的是江承諺及郭俊麟的交易案，兩人目前分居防禦率排行榜第二及第三的位置。中職開季半個月來，在符合聯盟投球局數且防禦率低於1的先發投手，他們與與古林睿煬是僅有的3位。雖然甫開季成績僅供參考，但目前許多投手都還在調整中，這樣的成績頗為驚人，而且還是三位土投，更加難能可貴。

江承諺是在2013年高中生選秀會第一輪被統一獅選入的球員，已累積10年資歷。他從2015年首個生涯完整球季至2022年的8年間，雖然都有牛棚出賽紀錄，但先發場數也都達兩位數。總計替獅隊出賽169場，戰績34勝50敗9中繼，防禦率4.93，是獅隊史最多勝左投。他曾入選最佳進步獎，也曾與施子謙挑戰同年10勝紀錄。他雖直球均速僅約132~140km，但靠著不錯的控球，加上慢速曲球、變速球製造速差，達到有效壓制打者的效果。

江承諺已不是獅隊輪值首選，轉到雄鷹後變身壓制力十足的本土先發一哥，獅隊獲得郭俊麟看起來也不虧，大家都是贏家。 聯合報系資料照片

雖然江承諺有不錯的成績，但獅隊這幾年主打三洋投先發，加上陣中有更年輕的古林睿煬及胡智爲，讓他排在6號先發之後，能上場的機會有限。2023年江承諺春訓受傷，因而影響出賽數，直到8月才回歸一軍賽場，雖然傷癒後只投法4場比賽，但17.1局的防禦率2.08已證明是滿血回歸，不過球隊找來被稱為「江承諺接班人」的林詔恩，讓他在統一的地位顯得尷尬。

交易案的另一位主角郭俊麟曾是中華隊的王牌投手，後來加入日本職棒西武獅，但控球出了問題，在2020年返台投入中職選秀。因為選秀前就有傷，在簽約後就要開刀的情況下，一度讓許多球隊相當猶豫，不過在洪一中總教練力挺下，富邦悍將在第二輪就決定將他選入，還給他復健期12萬元、二軍16萬元、一軍35萬元等薪資，比許多球員高出不少，可說非常看重他。

悍將過去非常看重郭俊麟，但他一直不夠穩定，讓教練團不敢寄予厚望。他轉隊後找回企圖心，台鋼雄鷹得到江承諺 富邦則獲得補償金，可說是三贏的局面。 聯合報系資料照片

郭俊麟直到2021年底才正式傷癒復出，回歸後雖然球威不差，但控球時好時壞，加上續航力不佳，變成不定時炸彈。富邦先發投手選項不少，因此原本期望他能擔任長中繼的角色，但他期待先發的心情，讓他心理上受影響，企圖心不如以往，漸漸影響成績。雖然在薪資上禮遇，但要如何使用他卻成為教練團的負擔。

面對第一個賽季，台鋼雄鷹亟需補強先發輪值陣容，需要找來有經驗的投手助拳。總教練洪一中及投手教練橫田久則昔日都曾執教於郭俊麟所在球隊，自然期望能幫助他找回企圖心。然而與其不確定他能否找回身手，他們改為發起交易，換得在獅隊漸無機會的江承諺。統一獲得一位先發中繼都有經驗的投手，台鋼則是獲得最需要的左投輪值。

在原本球隊中，江承諺及郭俊麟都曾獲得重視，但到去年已是不知如何調度，食之無味棄之可惜，成為只能偶爾登板的備用先發。然而到了新的球隊，江承諺意外成為隊史首戰先發投手，郭俊麟則是在胡智爲受傷後頂上先發，他們穩定出賽後，表現越來越好。

其實許多球員昔日都有很好的身手，然而可能沒有遇到伯樂，或是機會有限而消磨鬥志，漸漸被成為球隊戰力邊緣。交易案讓兩位昔日不錯的投手重新感受到被需要的感覺，展現企圖心及霸氣，心理層面的改變讓他們有更好的發揮，從邊緣球員逐漸投出王牌身手。統一及台鋼解決調度難題，戰力又大幅升級，富邦雖看似少一名大將，但獲得750萬補償金，這筆交易沒有輸家，絕對是中職歷史上值得留名的神交易。