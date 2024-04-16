柯瑞50分神威歷歷在目 國王附加賽生死戰如何終結勇士

繼去年首輪對決之後，國王與勇士又將於本季上演一次大戰，只是這次的舞台換成附加賽。即便只是附加賽，這場比賽已經成為包括首輪在內門票最貴的一場。

根據資料，平均票價高達212美元，除此之外也饒富話題性：又一次的北加州內戰，雙方過去兩年對決15次（其中勇士贏了9場），國王想報去年7戰落敗之仇，但本季雙方4次對壘亦僅平分秋色（各贏了一場主場與客場）。

以及，儘管國王再一次擁有主場優勢，但一如勇士主帥柯爾（Steve Kerr）去年也說過類似的話：「不用坐飛機真是太好了，我們會坐巴士去那裡。」勇士去年第7戰就是在客場淘汰沙加緬度，而本季的客場25勝16敗，還遠遠優於去年的11勝30敗。

是的，雖然將於客場出戰，勇士的看好率似乎還是較主隊更勝一籌，主要在於國王的傷兵狀況重於對手以及所導致的近況不佳，先發得分後赫爾特（Kevin Huerter）已經報銷，板凳主力蒙克（Malik Monk）持續傷缺，雙方4月戰績的差距為國王3勝5敗對上勇士的6勝2敗，若果不是季末下滑，國王本不該還在附加賽掙扎的行列之中。

回看雙方本季交戰，戰績平分秋色，且其中3場都是一分差的比賽，看似激烈，但4場比賽其中3場已經是去年的事情，現在的勇士跟當時早已截然不同，國王的傷兵情況也大大改變輪替風貌，雖然因為國王總教練布朗（Mike Brown）與勇士的淵源，誠如格林（Draymond Green）所說「我們很了解他們，他們很了解我們」，福克斯（De'Aaron Fox）亦表示「我們彼此都很熟悉，」，但相信這一場附加賽，仍會有許多有趣的看點，為各位讀者推薦其中幾項：

箝制沙波尼斯(右)是勇士防守一大難題。 法新社

1、針對沙波尼斯的攻防

去年國王的落敗，勇士很好的限制了沙波尼斯（Domantas Sabonis）發揮絕對是一大主因，魯尼（Kevon Looney）固守禁區，策略上選擇寧願對沙加緬度中鋒放投，也要破壞藉由他打出團隊手遞手與擋拆的拿手球風；儘管沙波尼斯今年拿下77次雙十跟籃板王，附加賽終須證明他能用更多元乃至射程更遠的進攻方式，幫助球隊破解對手策略。

格林明白表示，金州軍依然會讓沙波尼斯多投，後者成為一個全方面的戰術軸心，遠比讓他成為得分手來得容易應付。沙波尼斯方面，則是有記取去年教訓，在中長程投射方面有備而來，只是本季他的三分球產量仍然不多，強項仍然以近框終結為主，且看實戰這次他能成功懲罰對手，進而帶領團隊突圍。

這部分的另項變數是，勇士跟去年已然徹底改變的禁區調度，去年魯尼幾乎是首輪系列戰第二號功臣，但本季時間早已大減，先是由格林頂上先發，季末球隊更已改由菜鳥傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）出任，他能否於籃下對沙波尼斯帶來等同魯尼去年的壓制，還有待審慎觀察。

不過這也是國王傷了兩位後場大將後的難題，勇士本來防守策略上就是重內線防堵輕外線投射，前者聯盟前十級別，後者倒數前十級別，後場火力不足，連帶就將解放以格林為首，勇士軍團對內線協防的強度，始終這都將是對沙波尼斯的一次嚴峻挑戰。

保羅(左)與福克斯的老少對決也是比賽勝負的關鍵。 美國聯合通訊社

2、後場觀察

國王兩位後場大戰應該都會繼續缺席，對整體火力與空間感都會造成極大影響，但勇士方小裴頓（Gary Payton II）也確定將於附加賽掛免戰牌，這點同樣有機會成為變數。

如果去年季後賽勇士對付國王雙人組，禁區方面是魯尼對抗沙波尼斯有成，那麼後場方面肯定得記上小裴頓一功，他對國王指揮官福克斯的積極纏黏盯防，也是沙加緬度「2-Man Game」成效不如預期的原因之一，這次附加賽少了他，且看福克斯能否有更出色的發揮。

就沙加緬度方面的媒體而言，普遍認為國王若想贏球，福克斯能否於比賽初期就展現對於進攻籃框的侵略性，進而串連起國王的團隊多點開花，至關重要。

少了兩員後場主力，國王賠掉了進攻，取而代之的是防守提升，二年級生艾利斯（Keon Ellis）與更多時間米契爾（Davion Mitchell），連福克斯都打出生涯最好的防守。本季國王團隊防守是18年來排名最佳，自3月1日以來甚至高居聯盟第3，這都會為勇士後場帶來與去年不一樣的挑戰。

浪花兄弟的發揮仍牽動勇士能否搶下最後一張季後賽門票。 美聯社

但所幸國王同樣囿於尺寸，以及沙波尼斯並不擅長護框，同樣也以內縮禁區為主，對手三分線是聯盟倒數第2差的球隊。

這正是勇士隊的契機，畢竟眾所皆知「浪花兄弟」的能耐與長處，去年第7戰國王就是敗倒在柯瑞（Stephen Curry）史上首度第7戰50分腳下，只是相對於去年極高比例的三分線內進攻，這次在對手防線不同情況下，可能會是另番局面，國王也肯定會在他身上更下功夫，格林的轉傳策應與進攻欲望，此時就變得重要。

當然，在那之前還要優先關心的是，下半季疲乏的柯瑞狀況恢復調整的如何，明星賽後的場均23.1分、投籃命中率42.3%、三分命中率37.9%，都與明星賽前的28分、46.2%與42.1%相去甚遠，猶幸4月狀態又開始回升。

另一個金州軍團可喜之處也在於湯普森（Klay Thompson）的近況甚佳，4月場均23.1分、49.6%投籃命中率、43.7%三分命中率，簡直夢迴全盛期，在這一戰決勝負的舞台，誰都仍不能看輕他！

3、其他綠葉與新面孔

比起去年的7場大戰，今年將站上附加賽的面孔與去年將有很多不同，除了上述國王因傷病將重用的年輕球員外，去年勇士首輪幾乎沒什麼上場的庫明加（Jonathan Kuminga），本季已然成為場均上場26.3分鐘的重要主力。

庫明加(中)的表現至關重要。 美聯社

除了扣籃次數剛破隊史紀錄，庫明加也在油漆區得分領先全隊，其中1月對國王的比賽中，庫明加替補出場就轟下團隊次高的31分；另一方面，勇士還有老將保羅（Chris Paul）與同樣已進入主要輪替的另一位菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski），都將會為此次決戰帶來不一樣的衝擊。

由於雙方的傷兵問題，以及勇士核心的老化，兩隊同樣都需要中堅的全能型、膠水型球員，在各個面向都做出支援貢獻。

巴恩斯（Harrison Barnes）在一月兩隊比賽中砍進39分，差點率隊拿下勝利，在赫爾特與蒙克都缺席情況下，巴恩斯勢必要扛起更多第三得分點的重責大任，籃板與防守同樣有勞他分擔。

無獨有偶，勇士方面維金斯（Andrew Wiggins）度過前半季的慘澹，明星後重回固定先發，也逐漸回到過去兩年該有的水準，許多外國媒體不約而同，都將兩隊這組前鋒是為此戰「的X因子」。

維金斯(左)和巴恩斯的攻守輸出扮演重要角色。 美聯社

從季末兩隊狀況的消長，國王主場之於勇士的影響力，季後賽經驗，乃至傷兵狀況，客隊的勇士似乎反過來都佔了輿論的上風，但老話一句「球是圓的」，一場決生死的好看之處更是在這裡，且看國王的復仇決心+多了一年的應對準備，能否渡過難關，亦或者勇士又要繼續上演去年的逆襲之旅了！