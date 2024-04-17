投球局數越拉越長 鄧愷威用好表現站穩巨人牛棚

台灣投手鄧愷威於四月十五日凌晨（台灣時間），本季第三度中繼上場，在舊金山巨人對上坦帕灣光芒的比賽中，於第五局接替先發表現糟糕的去年塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell），一路投到第八局才下場，總共投了3.2局失2分，投球局數創下本季新高，用球數卻是目前三場出賽最精簡的39球。到目前為止，鄧愷威都是擔任巨人「敗戰處理投手」的角色，表現非常稱職，在巨人季初投手陣容還有數位傷兵還沒歸隊、史奈爾調整進度落後的狀況下，他的表現尤其有價值。而一旦先發投手輪值中任何一位投手出現狀況，合理推測，鄧愷威也會是代班先發的第一人選。

鄧愷威對光芒之戰3.2局投球只用了39球。 鄧愷威 YouTube頻道

鄧愷威在小聯盟一直都是先發投手，在大聯盟這三場後援出賽，從局數和投球策略來看，他也投得像個先發投手。不僅武器庫中的各式球種（伸卡、滑球、橫掃球、曲球、變速）通通拿了出來，面對不同對手，投球策略也靈活多變。在初登板對教士時，鄧愷威以速球系的伸卡搭配大量滑球，第二場對國民則是封印滑球、大量使用曲球，而最近這場對光芒的出賽，則是伸卡球配上前幾場很少使用、比滑球橫移幅度更大的橫掃球，再加入少數的曲球和滑球混淆打者。三場出賽，三種完全不同的配球模式，顯示鄧愷威和巨人教練團都還在摸索最有效率的投球策略，也展現了鄧愷威對多種不同球路都有相當把握，拿出來對決大聯盟打者毫不畏懼。

丹尼爾／製表

雖然目前的累積防禦率6.30並不算優秀，但從各方面來看，鄧愷威這三場出賽一場比一場好，投球局數逐場增加，保送和被上壘率逐場遞減。對光芒的出賽，儘管被挨了兩發陽春全壘打（也是他首次在大聯盟被轟），但好球率高且沒有保送，用球精簡，投出的球更勇敢攻擊好球帶，成功達到多吃局數、節省牛棚的首要目的。今年初鄧愷威受訪時就曾提到，巨人目前的陣容防守非常優異，因此一旦有機會在大聯盟出賽，他會更勇敢和打者正面對決，避免投得太閃造成用球數和保送過多的情況。

在這場對光芒的比賽，鄧愷威總算說到做到，球即使往好球帶中間跑，守備也很幫忙，中外野手李政厚就幫他沒收兩支可能的長打，一壘手弗洛瑞斯（Wilmer Flores）也有演出美技撲接。他顯然了解，作為落後時上場的長中繼角色，與勝利組牛棚不同，不需要將對方的進攻完全鎖死，失個一、兩分無關緊要，把局數消化掉才是最重要的事，而他這三次登板都做到了。

鄧愷威這一趟大聯盟之旅已經超乎當初的預期，並沒有只出賽一、兩場後就回到小聯盟繼續練功、等待機會。本季至今已在大聯盟投了10局，投球局數在目前巨人牛棚中排名高居第一，連續幾次可靠的表現，讓他持續留在大聯盟陣中。甚至可以說，只要他的休息天數足夠，他已經成為巨人在戰局不甚緊繃時（大幅領先或大幅落後），牛棚的第一選擇。

丹尼爾／製表

當然，如果要進一步爭取進入先發輪值，鄧愷威目前的投球內容還有很大的進步空間。除了要持續增進控球、減少保送之外，根據大聯盟官方數據網站Statcast的資料，他目前的被強擊球比率（HardHit %）是偏高的45.5％（聯盟平均為36.3％），預期加權上壘率（xwOBA）也是不理想的0.374，顯示目前為止，鄧的投球壓制力略顯不足，被打出太多強勁的擊球。如何在維持住控球的前提下，同時盡可能展現小聯盟時期引以為傲的球威和出色的三振能力，會是鄧愷威能否在接下來的賽季，從一個稱職的敗戰處理投手進化成可扛起球隊勝敗責任的後段先發的關鍵。