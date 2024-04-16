日職／火腿3洋砲打擊有夠慘 王柏融已算近年補強前段班

新庄剛志監督執掌火腿兵符進入第3年，在經過了2年的摸索及學習之後，今年開季並不算差，前2周的戰績是4勝3敗，但上週出賽5場僅有2勝3敗，排名因此掉出前段班，以些微勝差排在洋聯第4名，雖說仍在季初，火腿與第3名也無勝差，但這幾場比賽下來，火腿的缺點漸漸顯露，在投打方面都與其他隊開始有些差距出現，如果沒有及時改善，恐怕在新球季的戰績還是會與前兩年一樣墊底。

本季火腿出賽13場，團隊投手防禦率為3.26，在洋聯只贏過墊底的樂天，而另外4隊都未超過3，造成防禦率偏高的原因就是先發輪值的表現，火腿的先發投手群防禦率高達3.62，同樣只贏過樂天的4.18，相對於先發投手，牛棚投手2.72的防禦率還算不錯。

火腿在新庄剛志(中)執掌兵符邁入第3年時大力補強洋將，沒想到3名洋砲開季至今的打擊率都不到1成5。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

上澤直之離隊前往美國對先發投手戰力雖有影響，但補進的山崎福也先發2場，防禦率是2.92，目前算是成功地補上先發缺口；而伊藤大海的成績更是不負新王牌之名，先發3場拿到2勝，防禦率僅有0.95；北山亘基先發2場，防禦率3，也有1勝的表現；但除了這3人之外的先發輪值，包括加藤貴之、上原健太及根本悠楓的狀況都還不是很穩定，是導致先發輪值防禦率偏高的原因，加上回鍋的費爾哈根（Drew VerHagen）在熱身賽被打爆，何時仍上一軍還未知，也是火腿先發陣的隱憂，不過與先發投手比起來，攻擊火力持續不足更是戰績不佳的導火線。

伊藤大海(左)今年展現火腿新王牌的風範。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

得分貧弱一直以來都是火腿的最大弱點，22年新庄上任首年，火腿的團隊打擊率2成34雖排第4名，463分的總得分卻是敬陪末座；隔年團隊打擊率降至最低的2成31，464分的總得分排第5名，但這季投手表現退步，戰績仍是墊底。

火腿的本土打者當中擁有長程砲火的強打者並不多，因此期望補進的洋砲能對進攻火力做出貢獻，但這幾年卻找不到對的人，就從台灣選手王柏融的那些日子來看，王柏融從19年到23年總共在火腿效力5個球季，總共出賽270場，打出169支安打，另外有15轟、97分打點，打擊率則是2成35。

王柏融在火腿5年，留下打擊率2成35、15轟、97分打點的成績。 擷圖自王柏融FB官方粉絲團

19年是王柏融在火腿的首個球季，當年一軍陣中僅有他一名外籍野手，20年多了打過巨人的畢耶努耶瓦（Christian Villanueva），他出賽54場，有4轟及19分打點，打擊率是2成20；21年王柏融的洋砲競爭對手變成之後來台被味全網羅的龍德力（Ronny Rodríguez），他同樣僅出賽50場左右，有6轟、12分打點，打擊率不到2成。

王柏融出賽數較少的22、23年球季，火腿在一軍的主力洋砲是艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）及在大聯盟有56轟的努涅茲（Renato Nunez），前者出賽97場，有14轟及28分打點，但打擊率只有2成出頭，後者更僅有4轟、12分打點，及不到2成的打擊率；隔年艾爾坎塔拉續留，加上從中日轉隊來的馬丁尼茲（Ariel Martinez）及從獨聯找來的韓森（Alen Hanson），艾爾坎塔拉這年大退步，與韓森2人加起來只有8轟、19分打點，反而是馬丁尼茲打出15轟、66分打點的好成績，撐住了火腿打線；而這樣看下來，王柏融的表現雖然不符台灣球迷的期待，但在火腿這5年來已算是表現尚可的洋砲了。

去年打出15轟、66分打點的馬丁尼茲，今年表現竟跟2名新洋砲一樣糟糕。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

今年王柏融未續留，火腿在洋砲部分仍進行補強，補進史蒂文森（Andrew Stevenson）及在大聯盟有108轟的雷耶斯（Franmil Reyes），搭配馬丁尼茲組成3洋砲打線，不過3洋砲開季就卡彈，3人目前都出賽10場以上，但打擊率都不到1成5，合計只有12支安打、2轟及7分打點，原本安排在2、4、6棒的打序也在近期被移往後段棒次，如果3洋砲的打擊狀況持續低迷，火腿今年又要迎接得分乾旱期了。