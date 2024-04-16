NBA附加賽出現完美劇本 勇士、湖人可望晉級

NBA季後賽附加賽(Play-In)從2020-21年球季開辦，今年第四年，前三年附加賽精采懸疑高潮迭起，一戰即死戰情緊繃，為NBA例行賽季末到季後賽開打，創造滿滿話題和關注力。今年附加賽劇本是上帝寫的，東、西區附加賽超級好戲提前上檔。

東區第七76人，第八熱火，兩隊附加賽率先碰頭。76人因中鋒安比德下半季傷停近兩個月，整季例行賽只出賽39場，76人東區排名從第三掉到第七，附加賽提前遭遇上季打進總冠軍賽熱火。

熱火上季演出「老八傳奇」，球隊韌性超凡，「士官長」巴特勒鐵血帶隊風格，讓人印象深刻，但今年整季熱火還是為傷兵所困，最終以東區第八取得附加賽資格。熱火必須擊退76人和安比德才能提前取得季後賽門票，搶下東區第七種子。

對76人和熱火來說，附加賽輸一場還有機會，輸的球隊還可以跟「第九公牛vs.第十老鷹」勝隊再打一場，搶東區第八種子。

西區也有兩張收視和球迷關注超級王牌，西區第八湖人和第10勇士，這兩支被視為有實力和能力爭冠球隊，今年例行賽表現都不如預期。湖人只卡到第八，附加賽第一戰要打第七鵜鶘，勝隊取得西區季後賽第七種子。

勇士西區第10，附加賽先打第九國王，勝隊還要跟「湖人vs.鵜鶘」敗隊再拚一場，爭西區第八種子。

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NBA季後賽對戰表 資料來源：NBA 官方推特

2023-24NBA季後賽附加賽 戰況預測分析

東區附加賽第一輪：熱火vs.76人，老鷹vs.公牛

76人中鋒安比德歸隊，萬佛朝宗，這也是76人從東區第九，一路回神戰績上升關鍵。熱火雖難纏，鬥志高昂，韌性過人，但安比德主宰比賽能力和禁區掌控性更勝熱火，安比德擁有熱火所有沒有武器，熱火三分外線起伏不穩，巴特勒只守難攻，戰力肯定受損。

賽前預測：

76人勝算更高，76人將摘下東區第七種子。熱火不管面對公牛還是老鷹，都有團隊、球星、性格、攻防實力差異，老鷹或公牛都不是熱火對手，熱火能摘下東區第八種子。

76人和熱火應該能順利成為季後賽東區的第七和第八種子。 美聯社

西區附加賽第一輪：湖人vs.鵜鶘，勇士vs.國王

湖人、勇士沒有在附加賽第一輪就碰頭，NBA官方肯定高興死了，眼前局勢極可能湖人可以成功拿下第七種子，勇士第八種子，這是NBA季後賽、市場、收視、票房和網路關注力最完美劇本。

湖人例行賽對鵜鶘3勝1敗，擁有對戰優勢，但在「一敗即死」的附加賽機制，情況、心境、臨場對決完全不同於例行賽。一戰即死淘汰賽，沒有球隊能有必勝把握和保證。

鵜鶘例行賽戰績優於湖人，而且三分火力和防守側翼工兵相當驚人，他們將給湖人最大壓力。湖人要贏就得打出最佳防守、對位，堵死鵜鶘三分火力和高速反擊，只要湖人能守住鵜鶘三分外線，湖人必勝。反之，湖人會有麻煩。

鶘鶘例行賽倒數第二戰客場114：109力克勇士，鵜鶘三分球38投20中，三分命中率5成23最為關鍵。湖人必須記取勇士教訓，打好防守和外圍對位，降低鵜鶘三分命中率反擊。我看好湖人勝出，率先搶下西區第七種子。湖人鋒線、防守、對位和詹姆斯、戴維斯比賽統治力、影響力還是比鵜鶘三星威廉森、麥考洛、英格倫更出色。

勇士今年戰力其實比上季強大，「節奏大師」保羅加入，戰術打法改變提升，菜鳥中鋒206公分戴維斯加入，禁區攻防護框運動能力都得到最大補強。菜鳥後衛波津斯基攻防一體，已經成為勇士板凳改變比賽主要奇兵之一，小前鋒庫明加在進攻端明顯成長為場均20分得分手，他能幫助勇士成為更好球隊。

賽前預測：

國王今年攻防都不如上季搶眼，很難威脅勇士，勇士也能在附加賽第二輪淘汰鵜鶘，摘下西區第八種子。