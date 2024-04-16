布勒復健賽又被打傷手指 道奇的好日子何時來臨？

洛杉磯道奇隊的強投「少主」布勒（Walker Buehler） 因手肘關節手術處於復健狀態，正積極尋求歸隊。上周五，他現身1A小聯盟代表地主隊庫卡蒙加牧場地震隊登板，卻不幸遭強襲球擊中右食指提前退場，由於投球數不足復出勢必延緩，有趣的是這一場他對決的投手是旅美台灣小將沙子宸。

上周五的比賽，是布勒第三場復健賽，理論上只要他表現狀態良好，極有可能直接歸隊報到，但因為意外出現的傷勢使然，可能還得在小聯盟待一陣子。道奇隊的總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，這一天布勒原定投80到90球左右，但因強襲球的緣故僅投27球就收工。

事實上，布勒歸隊心切不可言喻，受傷當下仍選擇結束該局，經隊醫診斷後仍被抽離先發，第3局換上古提耶茲（Roque Gutierrez）中繼消化剩餘賽事。至於客隊的投手沙子宸，一共投了4局64球被敲4支安打丟3分責失，另有3次三振、一次保送與勝敗無關。

與布勒同場對決投手是台灣旅美的沙子宸，他在首局遭遇亂流丟3分後回穩，最終完成4局先發任務與勝敗無關。 陳光立／攝影

至於布勒的傷勢，羅伯茲認為毋須擔心，他說：「只是投球的小意外，右手食指被球打中，我不認為很嚴重。出於傷勢預防性考慮，我們終止他的先發測試。」布勒的兩局比賽面對10個人次打者，用掉27球含18個好球，一共被敲三支安打，有一次保送、無三振失一分責失。

在他的復健賽中，布勒累計已經投10局，期間一共失5分有4分責失，K掉了8人次並有3次保送。12日之前，他在3A的奧克拉荷馬城市隊登板兩回，第一回投54球、3.1局，一共失4分、被敲三支安打，三振和保送各兩次。第二回登場4.2局無失分，僅被敲兩支安打，拿下6次三振，最重要是達到65球投球目標，12日晚預定為先發投球數90球，卻因手指傷中斷。如今，要不就是在地震隊等待下一次登板，或者是重返奧克拉荷馬州待命，道奇隊將評估狀態以決定是否安插回先發。

29歲的布勒正值顛峰，雖因傷開刀但按以往復健內容觀之，球速、球質都恢復水準，唯獨需要累積一定的投球數以確認體能調整，大體上羅伯茲表示對這位29歲的球員充滿信心，相信本季很快回到球隊效力，他說：「我認為布勒上一次的表現不錯，他的康復狀況相當良好也很強壯，球出手後的軌跡很好。所以，在12日的小意外後，我期望一次正常表現，那麼歸隊日就接近了！可以理解沃克（布勒）渴望重返，我們都知道他迫不及待。」

布勒在2020年季後賽先發4場都幫助球隊贏球，成為道奇贏得世界大賽冠軍的重要功臣。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

勿庸置疑道奇隊現階段最期待的是布勒回歸，自從2022年二度韌帶手術後，道奇隊的先發輪值始終搖擺不定，特別是克蕭（Clayton Kershaw）短期內無法歸隊，上季活躍的墨西哥籍投手烏力亞斯（Julio Urias）離隊。問題在於，復健的時間表並非一成不變，要精算布勒的回歸日並不容易，去年他本有機會歸隊，但復原過程卻有變數導致復出順延。

慶幸的是，若非12日晚倒楣被強襲球打到手指，其實下一場布勒很有機會在道奇球場，這也是歷來的復健程序，讓幾近恢復的球員在洛杉磯近郊出賽，等於是最後階段確認。地震隊的主場位於庫卡蒙加牧場市，此地距離洛杉磯市僅一個小時車程。我的預測，布勒還會在同一個球場登板一回，讓教練團近距離觀察先發5局的內容即可。目前，道奇隊主要是依賴山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）扛起先發大旗，相對地防禦率高達9的史東（Gavin Stone）、和防禦率5.40的米勒（Bobby Miller）表現有些顛簸，若昔日王牌布勒歸隊勢必可解燃眉之急，並提供所需的深度。