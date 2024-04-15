皇家新生代練兵完畢 當家球星惠特目標直指MVP

去年美聯中區冠軍是哪一隊？只怕有些常看大聯盟的球迷還答不上來。畢竟跟其他五大分區冠軍比起來，區區87勝比美聯三隻外卡都要少的雙城不但戰績差人一截而且幾無話題性。再加上美聯中區長時間頂著「最弱分區」的名號，誰能在例行賽勝出除了當地球迷恐怕沒有太多人關心。然而在這個長久以來被人看扁的分區中有一隊已然改頭換面——現正暫居美中第一而且戰績（10勝5敗）在美聯僅次於洋基（12勝3敗）的皇家，不僅可能技壓雙城拿下分冠，甚至有與其他分區王者平起平坐的潛力。

九年前同樣以年輕球員為班底的皇家贏得隊史第二座世界大賽冠軍。當時不少人還看好擁有攻守俱佳的捕手培瑞茲（Salvador Perez）、明星一、三壘組合荷斯莫（Eric Hosmer）及穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）以及兩大金手套外野手高登（Alex Gordan）與肯恩（Lorenzo Cain）等年輕強打的皇家將稱霸中區多年。然而皇家不但自此與季後賽無緣，而且僅隔三年就淪為全聯盟戰績倒數第二又連兩季百敗的大爛隊。說穿了，他們在2015年宛如灰姑娘的奪冠之旅有著不小的運氣成分，明顯可一不可再。因此「再而衰，三而竭」後，等待他們的就只有無限向下的沉淪。

皇家曾在2014年靠著一批年輕好手打進世界大賽，雖然當年敗給巨人，但隔年還能再次殺進世界大賽，並且擊敗大都會奪冠。很可惜他們的崛起只是曇花一現，球隊奪冠之後就很快走下坡，連8季都再也打不進季後賽。 美聯社資料照片

跌落谷底的皇家這幾年不是沒有試圖重建過，但重建人人會說，真能成功的球隊總是寥寥無幾。執掌皇家多年的冠軍總管摩爾（Dayton Moore）終於在前年被炒魷魚。摩爾雖無力帶領皇家重返榮耀，但他一向有識人之才。其中最成功的案例自是去年寫下單季30發全壘打、10支三壘打外加45次盜壘歷史紀錄的新生代球星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）。

拜前面提到的倒數第二戰績之賜，隔年皇家在選秀會得以用榜眼順位選來業餘時代就備受矚目的惠特。受疫情影響，職棒第三年才首次打滿整季的惠特順利通過直升2、3A的考驗，單季擊出33發全壘打外加29次盜壘，登時成為季前最被看好的新秀。儘管升上大聯盟頭一季的打擊三圍（.254/.298/.428）只能說是差強人意，但20發全壘打、30次盜壘的全能表現已展現惠特深不可測的潛力。果不其然，隔年惠特不僅締造歷史紀錄，而且在皇家又一次打出全聯盟戰績倒數第二的極端不利條件下，竟能在MVP投票中拿到第七名。

惠特去年以打擊率.276、30轟、96分打點、49次盜壘成功獲得美聯MVP投票第7名。今年開季他的氣勢與表現比去年更加驚人，已成為年度MVP的大黑馬。 美聯社

進攻之外，惠特第二年守備也大有進步。上一季他的守備貢獻值（Fielding Run Value）一下從倒數的-8進步到全聯盟游擊手第四位的+10。去年惠特的勝場貢獻值（fWAR）5.9僅次於遊騎兵球星席格（Corey Seager）排全聯盟游擊手第二，如果加上本季表現，惠特已足稱現役最強游擊手。雖說球季只打了半個月，他的打擊三圍（.333/.387/702）不見得能持續到球季結束，但以惠特目前高居美聯榜首的fWAR（1.2），不論打跑守都是一流的全能表現，只要皇家戰績夠好，年僅23歲的惠特拿下MVP絕不令人意外。

單靠惠特一人當然不足以帶領皇家邁向巔峰，幸而他的年輕隊友也已練兵完畢。去年皇家打者平均年齡只有26.3歲（全聯盟最年輕），歷經去年的洗禮，同為25歲的外野手梅蘭德斯（MJ Melendez）及維拉茲奎茲（Nelson Velazquez）如今都已成為皇家打線不可忽視的一員。目前梅蘭德斯的1.006 OPS在美聯排第七，維拉茲奎茲也有.905，再加上老鐵捕培瑞茲的.915，儘管一、三壘手帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）與賈西亞（Maikel Garcia）暫時表現不如預期，但憑藉著這四棒的長程火力（以19發全壘打與太空人並列美聯首位）及原有的過人速度（以20次盜壘遙遙領先美聯各隊），皇家平均得分（5.6分）一舉站上美聯第一。

皇家陣中年輕有潛力的好手可不止一位，外野梅蘭德斯本季也可能打出生涯最佳表現。 美聯社

前面提到惠特守備突飛猛進，在他身旁鎮守三壘的賈西亞同樣是一把好手。去年賈西亞的守備貢獻值在所有三壘手中排名第二。換句話說，如今皇家正擁有全聯盟最強大的三游守備。皇家野手整體守備能力也是聯盟中首屈一指，去年他們的出局製造值（Outs Above Average）排全聯盟第四，這對不以三振見長（目前每九局三振次數排全聯盟倒數第三）的皇家投手來說無疑是一大幸事。儘管皇家去年冬天花了不少錢補強投手，但即便先發投手有老將路戈（Seth Lugo）及瓦卡（Michael Wacha）加盟，牛棚也來了史崔頓（Chris Stratton）與史密斯（Will Smith）兩位生力軍，皇家投手的場上表現顯然還是要靠野手守備多幫忙。

賈西亞(右)與惠特(左)可說是當今大聯盟最強的三游守備組合之一，對於皇家投手群降低失分有很大的幫助。 美聯社

在四連戰橫掃本季篤定墊底的白襪後，許多人可能還對皇家持保留意見。但是他們再接再厲在接下來三連戰又橫掃太空人，後兩戰還打出懸殊比數（11:2、13:3），充分展現他們練兵完成準備振翅高飛的實力。其實不只皇家，同區的守護者、老虎開季也打出令人眼睛一亮的佳績。當然短短半個月的表現遠不足以用來評斷他們是否貨真價實，但相信以皇家為首的美中四隊會在後續比賽中為球迷帶來更多的驚喜。