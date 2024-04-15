日職／近10年9度B級 中田翔帶動中日龍逆襲開始

2024年會是中日龍隊逆襲的一年嗎？

進行到4月13日為止，中日龍隊以8勝3敗2和戰績獨居中央聯盟第一，尤其一波6連勝更是讓中日龍隊球迷振奮不已。畢竟立浪和義接掌兵符之後近兩年接連墊底，近10年竟有9度掉到B級球隊，2011年之後再也沒有奪過聯盟優勝，中日龍隊距離勝利的滋味已經太遙遠，因此這一次的開季衝刺成功展現了立浪政權第3年的團隊新氣象。

不過，即使現在呈現嶄新面貌，其實中日龍隊今年開季走得並不順，開幕系列賽對養樂多只拿下1和2敗，讓大家不得不唱衰：「中日龍還是那一支中日龍！」，甚至才打3場比賽就有球迷要立浪和義下台。直到4月1日主場對巨人這場比賽，中日龍隊四局先失掉3分，六局、七局扳回3分追成平手，最後到了延長賽第十一局由主砲細川成也一棒揮出再見全壘打以4比3戲劇性獲勝，才逐漸扭轉氣勢。從這一場比賽開始，中日龍隊開始衝出氣勢，四月份打出8勝1敗1和的優異成績，4月9日打敗橫濱DeNA拿下4連勝之後躍升首位，對中日龍隊球迷來說可能相當不習慣，因為這已經是中日龍隊自從2016年5月10日以來、相隔2,891天之久的單獨第一。立浪和義接掌兵符之後，過去兩季對橫濱DeNA分別是6勝18敗1和、8勝16敗1和，輸得相當慘，今年開季對戰取得2連勝，相信會對選手的信心帶來相當大的幫助。

6連勝期間，中日龍隊先發投手全數拿下勝投，看得出來投、打雙方的磨合狀況相當理想。中日的投手戰力本來就相當夠水準，甚至是日本職棒12球團數一數二等級，以去年來說即使戰績墊底，不過團隊投手防禦率3.08還高居央聯第二，僅次於優勝球隊阪神虎的2.66。今年截至4月13日為止，團隊防禦率1.83高居兩聯盟第一，戰力有增無減。先發投手群柳裕也、涌井秀章、梅西亞（Humberto Mejia）、小笠原慎之介之外，2020年澤村賞投手大野雄大歷經手術之後重返先發行列，更是讓中日龍軍心大振。

中日龍隊本來最大的問題在於攻擊，去年團隊總得分390分，是12球團唯一不及400分的球隊，與第一的阪神虎的555分相距高達165分之多，沒有得分的場次更是高達27場之多，令球迷相當失望。而這個問題在老將中田翔加入之後，明顯獲得改善。

中日龍隊過去幾年找不到中心支柱的第四棒，這是與各隊相比較之下最大的弱勢，今年找來了中田翔，有助於解決這方面的問題。在NPB發展9年、高齡35歲的洋砲畢西耶多（Dayan Viciedo）身手有退化跡象，去年好不容易有現役選秀所獲得的細川成也崛起，不過缺乏前後棒次掩護，造成對手容易針對性面對他。

中田翔(右)的加入讓中日龍隊找到了第四棒的人選，打線更加完整，攻擊力提升是戰績起飛的主因。 擷圖自中日龍官方推特

中田翔今年34歲，本來就還不到退化的年齡。他在加盟之後，本季出賽12場，繳出0.295打擊率、2支全壘打、10分打點，其中打點居全隊第一，展現了3度打點王、5度單季打點破百的能力，而這正是現在中日龍所最為欠缺的攻擊因子。今年除了4月7日之外，中田翔場場都是扛下先發第四棒，繼2020年之後、相隔4年再度打點破百值得期待，以他本季在球隊的重要性，以及0.308的得點圈打擊率，甚至奪下他自己所設定的打點王目標也絕不是遙不可及。

如果中田翔能拿下轉戰中央聯盟之後的第一個打點王，將是日本職棒史上繼落合博滿之後第2名在中央、太平洋兩聯盟都拿下打點王頭銜的打者；一旦成真，配合中日龍隊的超強投手群，優勝之路也會一片光明。