中職／魔鷹利爪夠兇猛 勢成曼尼之後最強洋砲

職棒生力軍台鋼雄鷹正式在一軍出賽，並且完成首週賽事，他們以擴編選秀及交易換來的球員打頭陣，搭配狀元郎曾子祐，一開始就有亮眼的表現。其中備受矚目的「鷹王」連線，洋砲魔鷹(Steven Moya)及王柏融的組合，是雄鷹即便團隊打擊率不佳卻仍很有得分效率的關鍵。

中職這幾年雖陸續有洋砲的出現，但整體來說並不常見，近五年僅有14名，主要是現今球隊人才濟濟，只要耐心養成就不缺好打者，因此大多數球隊多找洋投助拳。一般會找外籍打者的球隊，通常是火力不足，或是有守備問題。台鋼雄鷹則是因新球團優惠，加入一軍的前兩年，最多可註冊4名洋將，登錄一軍上限4人，同時上場3人，但不可皆為野手或投手。因此雄鷹除比其他隊多一名外援外，還必須有一位外籍打者。一度傳出這個名額有可能是去年中信兄弟的福來喜，不過最後則是網羅具大聯盟及日本職棒經驗的魔鷹。

魔鷹出身美國職棒底特律老虎體系，2018年轉戰日本職棒，4個球季待過中日龍及歐力士猛牛，繳出0.249/0.286/0.423的表現，另有39支全壘打。2022年未有出賽紀錄，去年則是待在獨立聯盟及墨西哥聯盟，在獨盟時繳出0.321/0.435/0.804，而且出賽33場就擊出16支全壘打，也因此他的到來，著實令球迷期待他的火力展現。

不過越期待越容易受傷害，以往就常常有洋將頂著光環到來，卻是黯然失色離開。其中令球迷記憶猶新的就是富邦悍將2022年找來霸帝士，他同樣曾經在日職打拼，3個球季打出0.257/0.333/0.533的成績，而且多達62轟。然而他來台後並未展現恐怖長打率，在中職反出現水土不服，51個打數狂被三振21次，最後季中就提早解約。

近幾年外籍打者中，多數都待不滿一季就因不符預期而離開。味全的赫雷拉，及中信福來喜則是少數有待滿整季的球員。赫雷拉是龍隊回歸後首位外籍打者，繳出0.284/0.365/0.395的成績，但僅有6轟，只能說以對外援的期待值而言，略為不符需求。福來喜在中職1.5個球季，打擊三圍僅0.241/0.287/0.359，他一度因打擊不振遭下放二軍，他對兄弟的貢獻在捕手功力，而不是打擊表現。

福來喜是近年最受歡迎外籍打者，但他打擊表現還讓他一度下放二軍，主要靠捕手功力成為球隊重要戰將。 聯合報系資料照片

放眼中華職棒歷史上的外籍打者，知名洋砲可說是不少，早期如鷹俠、德伍、坎沙諾、林克、路易士，後來則有威納斯、布雷等，都是令球迷津津樂道的傳奇名將。最近一次出現的恐怖外籍重砲則要回到2013年，當時義大犀牛重磅找來有19年大聯盟經歷，生涯敲出多達555支全壘打、大聯盟全壘打史上排名15名的大咖洋砲曼尼。他僅出賽49場，就繳出8轟的成績，打擊三圍是0.352/0.422/0.555，而且當時他已41歲，仍有驚人的火力演出。

義大犀牛在中職首季以高雄為主場，當時網羅曼尼來台發展，他的表現至今還無洋將可敵。台鋼現在同樣在港都成軍，魔鷹的表現將有機會成為睽違10年後最強洋砲。 聯合報系資料照片

以魔鷹目前的表現來看，他對於中職多變化球的球風沒有適應不良的問題。雖然各隊已經開始對魔鷹進行守備佈陣，但他能將球打得夠深夠遠，因此效果有限。因為他對球棒運用很好，這讓他攻擊範圍大，加上他具有POWER，這讓他可以放大好球帶來攻擊，也可以收到很好的效果，像是他4月5日對戰富邦，就將一顆接近挖地瓜的球一棒撈成全壘打。

從各項歷史數據，加上來台後的火力展現，魔鷹只要健健康康、穩定初賽，將會成為恐怖的重砲手，還有機會成為繼曼尼之後的中職最強外籍打者。