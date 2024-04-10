日職／落選、怪病、唸古典 異色生涯造就儒雅的栗山英樹

栗山英樹近日受邀來台，為台鋼雄鷹隊開球，並且與昔日子弟兵王柏融同框。包括這次的貼心舉動在內，栗山總是處處給人溫文儒雅，少責備多鼓勵，與其他花甲輩日本教練截然不同的氣質。之所以有這樣的性格，其實源自於相對於教練生涯，他鮮為人知的選手經歷。

和許多棒球少年一樣，栗山小時候曾經在作文中，寫下自己未來夢想是當上職棒球員，並在退休後改打職業高爾夫球，最後到學校當老師。中學時栗山擔任投手，並且憧憬當年的甲子園明星原辰德，因此非常想要進到原辰德所屬的東海大學附屬相模高中。然而，栗山國中時棒排雙棲，腰部和膝蓋曾經受過傷，讓雙親不贊成栗山全心投入棒球。

作為折衷方案，栗山最終就讀到創價高中。創價當時向栗山表示將強化棒球隊，盡可能地網羅國中好手入校，說服栗山入學。不過，創價後來的補強有限，栗山雖然埋首棒球三年，但最終並未踏足甲子園，高三最後一年只打到東京16強。認為挑戰職棒之前，必須先打進甲子園證明自己的栗山，在面臨攸關未來生涯抉擇的岔路上，決定擱置職棒夢，進入偏師範類型，離棒球強豪相去甚遠的東京學藝大學就讀。

畢竟也曾經是小時候夢想的職業之一，栗山大學一邊打球，一邊學習如何當個老師。他曾經到補習班打工，並在那邊碰到一位已經國三了，還不會分數計算的學生。栗山特別用心指導這位同學，不惜花了好幾個禮拜的時間，讓對方學會了在二位數的情況下，也能夠通分計算。或許只有一點，但他認為能夠幫這名孩子多學到了一些，就是非常大的收穫。從這也看得出來栗山從年輕時期，就有著特別喜歡照顧人的熱忱與耐心。

栗山英樹曾經一度擱置職棒夢，準備成為一位老師。 美聯社資料照片

棒球方面，因為手肘受傷加上有感於投球天花板達到臨界點，栗山決定改練游擊手。在升四年級的春假，有一次在和其他大學的友誼賽中，恰巧碰到當時的職棒球評佐佐木信也到場觀戰。比賽結束，佐佐木答應某位球員的要求，對該場賽事進行講評。佐佐木詳細解說過一遍後，最終指著栗山英樹，告訴他：「你去打職棒的話，應該會很有趣。」

雖然事後詢問本人，才知道佐佐木只是場面話，但這句發言確實鼓舞了栗山英樹，讓已經考到教師資格的他，毅然決定參加職棒測試會。最終雖然選秀落選，不過以選秀外入團的方式，1983年加盟東京養樂多燕子隊。曾一度打消挑戰念頭的栗山，就這麼加入了職棒。

然而一開始練球，栗山就發現自己的實力，和那些選秀指名進來的球員有明顯落差。他形容如果那些球員實力是10，他大該只有4、5左右，光是練習就完全無法跟上別人的節奏。慶幸的是，或許就是球技落差太大，使得別的球員根本不把栗山視為競爭對手，所以會以一種看他可憐的心態，去跟他提點一些訣竅。

另外，當時養樂多二軍總教練內藤博文一直特別關照栗山。內藤本身職棒生涯就是從練習生起步，是巨人隊史首位透過測試入隊的選手，最終在職棒一軍留下13年賽季。或許類似的境遇，讓內藤對栗山非常有耐心。在其他球員抱怨栗山實力太差，甚至還揚言「只要栗山守備，我就不上場投球」的壓力下，還是給了栗山充足的機會，栗山為了不辜負內藤也拼命苦練。內藤鼓勵栗山：「好不容易都打到職棒了，起碼該上一軍亮亮相，就算只有一次也好。」終於，栗山在1984年球季末站上了一軍舞台。

往後栗山移防外野，並且為了發揮腳程，在教練建議下改成左右開弓。不過在職棒第二年時，栗山卻開始染上了怪病「梅尼爾氏症」。此症狀一旦發病，他就會感到天地都在搖晃，像暈船一樣站都站不穩，更別說要好好打球了。那時醫生判斷想要根治這個病，就得讓耳朵的三半規管徹底失去功能，使得栗山只能選擇其他治療方式。1986年賽季，栗山107場出賽繳出0.301的打擊率，看似漸漸在一軍繳出成績了，但季末又發病影響表現。

三度住院治療的栗山，曾經在醫院感到沮喪，覺得這樣下去別說是打職棒，恐怕做什麼工作都有問題。然而，他在醫院公共空間裡碰到幾名少年。那些少年也是棒球迷，在共通話題下，栗山常常和他們聊天，但後來才知道他們都是身患重症的孩子。看著他們忍著病痛，每天仍開朗奮鬥，說著將來要當球員、開飛機的夢想，讓栗山覺得不能再頹靡下去。

栗山英樹在球員時期曾受到怪病打擊，職棒生涯岌岌可危。 美聯社資料照片

後來，其他醫師判斷栗山可能是打球不時撞到頭，導致頸椎出現問題。找到源頭對症下藥，讓栗山狀況好轉。他出院後下定決心，比起擔心再次發作，不如在出事之前，好好專注面對當下。1988年，栗山雖然差一點未達標規定打席，但最終留下打擊率3成31的好表現。

1989年雖然打擊率只有2成55，不過他拿下聯盟金手套獎，並且在短打助攻方面幫助球隊，還曾經平單場四次短打的日職紀錄，讓他對這一年賽季的表現更滿足。後來野村克也擔任養樂多隊總教練後，栗山的位置逐漸被其他球員取代，加上病痛及手肘舊傷復發，讓他的職棒生涯在1990年告終。總計生涯一軍七年，出賽494場，打擊率2成79、7轟、OPS為0.649。

退下職棒身分後，栗山曾從事體育媒體工作，當野茂英雄赴美挑戰時，他就曾經以記者身分跟著道奇隊跑，接觸到世界最高的棒球殿堂。三級棒球也有栗山的足跡，除經常講解高中賽事之外，當初擔任日本火腿總教練時，之所以敢於指名已經放話要挑戰大聯盟的大谷翔平，其中一項原因就是他曾以記者身分，訪談過高中時的大谷，對他有一定的瞭解。

另外，本來就有一定學歷的他，後來還成為了大學教授。如今到白鷗大學官網查詢，還能看到栗山之名列於經濟學部的教授群之中。而熱愛閱讀的他，尤其特別喜愛古典典籍。像是他曾用「刮目相看」形容大谷翔平的成長，著作裡也不時引用《論語》、《大學》等四書五經內容，以及像是森信三、吉田松陰等人的名著。某次季後的訪談中，栗山也談到了他最近趁著北海道下雪不方便出門，正好在家中閱讀《易經》，並且表示雖然內容不好讀，但似乎有著相當深刻的道理。

栗山英樹熱愛閱讀，特別是《論語》、《易經》等古典著作。 影片來源：日本火腿鬥士 YouTube官方頻道

接掌經典賽兵符的栗山，不斷強調他不像王貞治、原辰德或小久保裕紀等過去經典賽總教練一樣，是有著顯赫實績的球員。不過或許正是一路顛簸，最終稱不算太耀眼的職棒生涯，加上滿腹經綸，塑造了栗山溫和謙遜，懂得關懷他人的個性。同時經歷過病痛徹悟，常把「不是辦不辦得到，而是要不要做的問題」掛在嘴邊的他，也擇善固執且行動力十足。儘管沒有留下明星級的球員表現，但靠著這樣的個性，最終仍以教練身分留下驚人成就。