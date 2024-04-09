中職／季前補強決策失誤 中信牛棚得試用新血來救火

季前熱身賽戰績為6隊之冠的富邦，在上週的5場比賽中只拿到1場勝利，連同開季首戰在台南吞敗，目前戰績只有1勝5敗，季初就又回到前2年那熟悉的墊底位置，熱身賽一條龍到例行賽就變成蟲，實在無法理解，不過上週中職賽事還有一隊比富邦更讓人覺得不可思議，這支球隊就是中信。

中信上週末作客樂天因主場整修不及而改借的大巨蛋，身為大巨蛋常客的中信，在3連戰的首場就以6分差力克樂天，第2場的先發投手魏碩成雖然在首局就丟掉3分，但投6局也只丟這3分，中信打者在6局打下5分大局逆轉，直到8局上結束還有5分領先，8局及9局下牛棚投手守成失敗，讓對手各攻下3分，最終竟以1分差落敗。

中信牛棚防禦率超過8，成為火牛棚，投手教練王建民(右)也是頭殼抱咧燒。 聯合報系資料照片

看起來5分領先還不夠多，第3場中信打線在第2局就打下8分大局，先發投手猛登投5局投出7次三振，失掉3分就下場休息，沒想到慘案重演，中信換了與上一場不同的牛棚投手上來，仍再度守成失敗，樂天在6、8局各攻下4分，中信在9局上開始時反倒落後3分，反攻無力，吞下2連敗，連續2天追平隊史7局及2局結束最大比分差被逆轉的不名譽紀錄。

中信隊上共有9人本季有後援出賽紀錄，除了艾士特是首戰上場中繼1/3局，等於熱熱身手之外，其他8人都是專職的牛棚投手，但8人當中有6人的防禦率在6以上，謝榮豪、李吳永勤及吳俊偉的防禦率更是超過10，彭識穎及蔡其哲的防禦率雖然是0，不過WHIP都是1.50，對於後援投手來說仍偏高，而數據顯示，中信本季至今的後援投手防禦率高達8.31，當然是6隊之末，排第5的統一也僅有3左右。

吳俊偉是去年球季的中繼王，本季3場出賽，防禦率竟然超過10！ 聯合報系資料照片

事實上中信去年的牛棚投手就不算太穩定，後援超過10場的投手有12人，其中僅有以26次中繼成功拿到中繼王的吳俊偉的防禦率是在2以下的1.22，其餘11人都超過3.0，即使是拿下22次救援成功的救援王呂彥青，防禦率也是偏高的3.84，加上李振昌車禍受傷，10月中復出後表現不如以往，蔡其哲下半季的投球內容也不算好，防禦率已超過4.5，其餘如謝榮豪、彭識穎等人都稱不上是讓人安心的牛棚投手，這是去年球季就已看到的問題。

今年春訓呂彥青發生手臂鈣化的狀況，導致球速及球威都不足，已治療但趕不上開季，只好由吳俊偉擔任終結者角色，但吳俊偉在20、21年連2年出賽超過50場後，22年或許因疲勞導致防禦率暴增到10以上，也僅出賽15場，去年雖復活，但出賽數再度多達61場，今年開季這2場的表現讓人不禁想起這種狀況是否又要重演，如果吳俊偉開季就被擊沉，加上其餘後援投手的能力經過這麼多年已證實就只有這樣，中信的牛棚要如何撐過接下來還有100多場的比賽？

季後球團選擇優先對得分力不足的缺點補強，簽下前樂天的一壘手陳俊秀，中信去年在相隔8年後全年得分低於500分，季後補進陳俊秀期待能增加火力並沒有太大的錯誤，不過陳俊秀在熱身賽的打擊內容不佳，打擊率僅1成5，開季後出賽5場，雖在首戰就打出2支安打，之後3場比賽無論是先發或替補都沒有安打，直到7日的比賽才又單場雙安，目前的打擊率是2成50，在隊上還有許基宏、蘇緯達2人可守一壘及打DH的情況下，陳俊秀對球隊的幫助就顯得沒那麼大了。

張祖恩去年上一軍在後援方面表現不錯，或可趁此時升他上一軍做接班準備。 中信兄弟提供

在去年季後的自由市場上有樂天釋出的賴鴻誠、陳禹勳，統一釋出的江國謙等不少中繼投手的情況下，中信並沒有就去年已浮現的牛棚問題上進行補強，更嚴重的是放掉陳柏豪，讓他成為補償球員去到樂天成為重要牛棚戰力，此舉資敵又傷己，現在看來當初的這些決策都是必須要檢討的，而如果目前一軍的牛棚投手持續無法有效守成，恐怕得趕快從二軍挖掘能夠替補上陣的投手，如去年表現不錯的年輕投手張祖恩、盧孟揚等，都可以拉上來作接班的準備，否則中信的火牛陣不知道還會延燒多久。