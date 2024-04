完全沒有任何「靠爸」小皮朋還是努力走出自己的路

小皮朋(Scottie Pippen Jr.)走出自己的路,做為2022年NBA落選秀,小皮朋生涯第二年正在灰熊站穩NBA。老爸是NBA名人堂球星皮朋(Scottie Pippen),公牛王朝六冠傳奇,90年代NBA號稱「天下第二人」,因為皮朋就是「籃球之神」喬丹身旁最重要功臣。

喬丹成就公牛和籃球所有一切,但如果沒有皮朋,喬丹生涯所有傳奇、成就、奪冠、歷史地位,都會缺了最重要一塊。老爸的光環和歷史地位,很難不給小皮朋帶來壓力,更現實問題是,皮朋201公分,全能小前鋒兼打控球,歷史最佳小前鋒之一。小皮朋身高只有185公分,打控球,身高、體型、天賦都很難進入NBA球探雷達,這也是大三場均20.4分、4.5助攻,投籃、三分外線都相當夠水準的小皮朋,最終在2022年NBA新人選秀會落選主因。

皮朋(左)過去號稱天下第二人,實力有多強,老球迷都知道。可惜小皮朋沒有得到太多他的遺傳,而且身高都差了一大截,所以在NBA選秀上沒有任何球隊想要。 美聯社資料照片

NBA放棄小皮朋,但小皮朋沒有放棄NBA。2022年夏天,小皮朋在夏季聯盟吸引湖人關注並簽下「雙向合約」,大多數時間在湖人發展聯盟球隊打球,磨練球技,累積信心經驗,整季在湖人留下6場出賽紀錄,場均2.3分、0.3助攻,每場只打5分鐘垃圾時間。湖人目標只有奪冠,沒有留下小皮朋,即使小皮朋在NBA發展聯盟南灣湖人場均18.2分、6.4助攻、5.8籃板、2.8抄截小有說服力數據和表現,還是沒能為他掙到一分基本底薪合約。

2024年1月17日小皮朋得到天上掉下來禮物,灰熊三名主力後衛莫蘭特、貝恩、史馬特遭遇大範圍傷病,灰熊後場人手不足,只能用兩年雙向合約簽下小皮朋救急。這一簽給了小皮朋真正證明自己機會。

儘管灰熊今年已經無緣季後賽,早早出局,但小皮朋為灰熊出賽17場,其中12場先發,每場出賽24分鐘,場均11.5分、4.4助攻,投籃命中率5成,三分命中率4成7,他打出像小柯瑞(Seth Curry)那種控球、射手風格,也逐漸證明自己是名合格NBA球員。

24 PTS ⭐️ 5 AST ⭐️ 9/16 FG



Scotty Pippen Jr. scored a CAREER-HIGH last night vs. the Sixers! The @memgrizz two-way signee has seven games of 15+ PTS and is averaging 11.5 PPG in the NBA this season. #GLeagueAlum pic.twitter.com/Qhw0s8YO1p