完全沒有任何「靠爸」小皮朋還是努力走出自己的路

小皮朋(Scottie Pippen Jr.)走出自己的路，做為2022年NBA落選秀，小皮朋生涯第二年正在灰熊站穩NBA。老爸是NBA名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)，公牛王朝六冠傳奇，90年代NBA號稱「天下第二人」，因為皮朋就是「籃球之神」喬丹身旁最重要功臣。

喬丹成就公牛和籃球所有一切，但如果沒有皮朋，喬丹生涯所有傳奇、成就、奪冠、歷史地位，都會缺了最重要一塊。老爸的光環和歷史地位，很難不給小皮朋帶來壓力，更現實問題是，皮朋201公分，全能小前鋒兼打控球，歷史最佳小前鋒之一。小皮朋身高只有185公分，打控球，身高、體型、天賦都很難進入NBA球探雷達，這也是大三場均20.4分、4.5助攻，投籃、三分外線都相當夠水準的小皮朋，最終在2022年NBA新人選秀會落選主因。

皮朋(左)過去號稱天下第二人，實力有多強，老球迷都知道。可惜小皮朋沒有得到太多他的遺傳，而且身高都差了一大截，所以在NBA選秀上沒有任何球隊想要。 美聯社資料照片

NBA放棄小皮朋，但小皮朋沒有放棄NBA。2022年夏天，小皮朋在夏季聯盟吸引湖人關注並簽下「雙向合約」，大多數時間在湖人發展聯盟球隊打球，磨練球技，累積信心經驗，整季在湖人留下6場出賽紀錄，場均2.3分、0.3助攻，每場只打5分鐘垃圾時間。湖人目標只有奪冠，沒有留下小皮朋，即使小皮朋在NBA發展聯盟南灣湖人場均18.2分、6.4助攻、5.8籃板、2.8抄截小有說服力數據和表現，還是沒能為他掙到一分基本底薪合約。

2024年1月17日小皮朋得到天上掉下來禮物，灰熊三名主力後衛莫蘭特、貝恩、史馬特遭遇大範圍傷病，灰熊後場人手不足，只能用兩年雙向合約簽下小皮朋救急。這一簽給了小皮朋真正證明自己機會。

儘管灰熊今年已經無緣季後賽，早早出局，但小皮朋為灰熊出賽17場，其中12場先發，每場出賽24分鐘，場均11.5分、4.4助攻，投籃命中率5成，三分命中率4成7，他打出像小柯瑞(Seth Curry)那種控球、射手風格，也逐漸證明自己是名合格NBA球員。

24 PTS ⭐️ 5 AST ⭐️ 9/16 FG



Scotty Pippen Jr. scored a CAREER-HIGH last night vs. the Sixers! The @memgrizz two-way signee has seven games of 15+ PTS and is averaging 11.5 PPG in the NBA this season. #GLeagueAlum pic.twitter.com/Qhw0s8YO1p — NBA G League (@nbagleague) April 7, 2024

小皮朋在對76人之戰打出NBA生涯代表作。 影片來源：NBA 發展聯盟官方推特

不靠老爸，更不受老爸名人堂傳奇球星光環影響，小皮朋球場上展現出來的技術、控球、傳球、防守判斷能力，正在引起更多關注。185公分打控球，身材、對位、防守都是劣勢，小皮朋這種體型、身高想要在NBA掙得一席之地和保障合約，除了控球技藝、突破、傳球都要有水準以上表現，更重要的是球商、外線。

小皮朋4成7三分命中率讓人眼睛一亮，他能投籃，有水準以上三分球和穩定發揮，大大加分。他從大學就是主打主控，負責主導比賽節奏和發動戰術，做為攻勢發起點，小皮朋練就天生直覺和控球靈感，這一點是小皮朋略優於小柯瑞的小小優勢。

閱讀防守和抄截，小皮朋這方面能力天賦似乎有遺傳到老爸特異功能，在防守端就算力量、對抗性、身高不如對手，但小皮朋還是有能力糾纏對手，完成高效對位和防守，儘量做到不失分，而且平均每場抄截多達1.5次。

AIN'T NOTHIN EASY 🚫



5 stocks in the game for @spippenjr pic.twitter.com/q1EIJPMrN2 — Memphis Grizzlies (@memgrizz) April 6, 2024

偷球功力是小皮朋少數有遺傳到老爸的地方。 影片來源：灰熊官方推特

今年球季打完，小皮朋很有機會連續第二年在灰熊證明自己實力，甚至能賺到一分保障合約，雙向合約轉正。就算下一季灰熊沒有把小皮朋雙向合約轉正，小皮朋進入自由球員市場也有足夠吸引力，為他掙到一分底薪合約。

跟老爸比起來，小皮朋的投籃和三分球都要比老爸更出色，三分球和穩定外線，加上控球突破，正確掌控比賽節奏，成就團隊體系，小皮朋正在站穩NBA腳步，下個賽季很有機會拿到一分保障合約。