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日職／引退前拚大紀錄 中村剛也挑戰西武500轟第一人

聯合新聞網／ Hiyan
中村剛也雖然已經高齡40，不過仍有機會在引退之前完成生涯500支全壘打的偉大紀錄。 擷圖自西武獅官方推特
中村剛也雖然已經高齡40，不過仍有機會在引退之前完成生涯500支全壘打的偉大紀錄。 擷圖自西武獅官方推特

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西武獅隊本季來勢洶洶，開季之後取得6勝3敗的戰績（截至4月7日止），尤其在對戰三連霸球隊歐力士的系列賽取得2勝，相信會讓這支去年戰績排名太平洋聯盟倒數第二的獅子軍士氣大振。

西武獅隊今年有另外一個焦點是40歲資深主砲中村剛也的生涯500轟紀錄里程碑。中村剛也雖然已經高齡40，不過去年還獲得3-4月MVP，並打出團隊第一的17支全壘打，身手依然健在，也給了球迷不小的希望，能夠在引退之前完成生涯500支全壘打的偉大紀錄。

日本職棒史上，完成500轟的只有8名選手，分別是：王貞治868支、野村克也657支、門田博光567支、山本浩二536支、清原和博525支、落合博満　510支、張本勲504支、衣笠祥雄504支。中村剛也目前累積471支全壘打，居日本職棒第12名，距離第10名金本知憲的476轟只差5支全壘打，本季就擠進TOP10應該不成問題，不過大家最期待的還是500轟里程碑。

西武獅隊史上培養出不少的全壘打好手，包括了大家耳熟能詳的清原和博、秋山幸二、田淵幸一、中西太，不過隊史上卻還沒有產生過500轟打者。在西武打過最多全壘打的清原和博是329轟，他在1986-1996年間效力於西武，不過1997年起行使FA自由球員轉隊到中央聯盟的巨人隊，後來累積了NPB史上第五高的525支全壘打。另外就是「AK砲」的Akiyama秋山幸二，1981-1993年間效力西武期間累積328轟，不過因為一場3對3的「世紀交易」於1994年起轉隊到大榮鷹隊，後來到2002年引退為止累積了437支全壘打。

現年40歲的中村剛也，從2002年起一路效力西武至今，沒有太大的意外應該也會在西武引退，終其職業生涯都穿西武球衣，因此他也有機會成為西武隊史唯一的500轟打者，名留西武隊史上。

不過因為還有29支全壘打的距離，以他近幾年的量產速度，加上年紀，預計花費兩個球季，2025年達成的機會較高，屆時絕對會是一大話題。或許球迷會覺得中村剛也早已過了巔峰，不過2021-2023這3年他都有雙位數全壘打的量產，分別是18轟、12轟、17轟，平均15.7支全壘打，因此雖然要再拚30支左右頗為辛苦，但不是沒有機會。

中村剛也今年對樂天的開幕戰還扛下先發第五棒、DH的任務，顯見在西武監督松井稼頭央的作戰藍圖中還是有一定位置，有助於他的個人紀錄達成。配合上他豐富的優勝經驗，團隊成績爭取優勝也是不可或缺的要角，無疑將是西武2024年想要奪回優勝的關鍵人物。

中村剛也 日本職棒 棒球專欄 王貞治 西武獅

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