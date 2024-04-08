不是只有卡洛爾 響尾蛇靠團隊戰力躋身一線強隊

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拜台美混血新人王卡洛爾（Corbin Carroll）、去年打進世界大賽及旅美投手林昱珉受邀參加今年春訓之賜，響尾蛇隊在國內的曝光率大幅上升，關注的球迷也隨之增加。1998年創隊的響尾蛇（還有光芒）目前仍是全聯盟最年輕的球隊。但成軍僅四年，他們就達成「創隊隔年單季百勝並拿下分區冠軍」及「建軍後最快奪冠的擴編球隊」兩大成就。在許多人——尤其是亞利桑那州民的心目中，響尾蛇已是史上最成功的擴編球隊。因為儘管此地四大職業運動樣樣俱全，但也就只有響尾蛇能將冠軍盃捧回這個沙漠之州。

或許是勝利來得太過容易，更可能是因為當時的響尾蛇老闆柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）砸錢砸太兇，自奪冠後到上一季前，22年內響尾蛇只又打進四次季後賽，甚至比分區墊底的六次還少，而且其中三次還慘遭對手以4:0或3:0掃地出門。直到去年出了卡洛爾這個表現足以競爭MVP（他在年度MVP票選排名第五）的新人王，響尾蛇才得以重返世界大賽。

說響尾蛇是靠卡洛爾才鹹魚翻生並不為過。在他升上大聯盟的2022年響尾蛇戰績只有74勝88敗，在國聯西區排第四。再往前一年響尾蛇更爛到整季吞下110敗，跟金鶯手牽手在全聯盟墊底。儘管去年打進冠軍賽，以84勝吊車尾晉級的響尾蛇戰績仍是季後賽12隊中最差（跟馬林魚並列）。根據Baseball Reference及Fangraphs網站計算，去年卡洛爾的勝場貢獻值（WAR）都是5.4。不僅穩居全隊第一，而且意味著如果少了他的貢獻，響尾蛇多半又會是隻勝率不過五成的三流球隊，更遑論世界大賽。

台美混血小將卡洛爾去年獲得國聯新人王獎項，也是響尾蛇能打進世界大賽的關鍵人物。 影片來源：美國職棒YouTube官方頻道

然而棒球場上的勝敗從來不是僅僅取決於一人。過去響尾蛇也不乏像卡洛爾這樣攻守兩端都相當出色的球員，遠的不說，目前還在隊上與卡洛爾並肩作戰的二壘手馬堤（Ketel Marte）也曾在2019年MVP票選高居第四。那一年馬堤的WAR（bWAR 6.9、fWAR 6.3）還遠高於去年的卡洛爾，結果拿下85勝的響尾蛇仍以四勝之差與季後賽無緣。在2018年冬天被交易到紅雀的明星一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）論成績絕對是響尾蛇史上最強野手。除了生涯WAR（39.9）無人出其右外，在響尾蛇期間獲頒四座銀棒獎及三屆金手套更充分顯現他攻守俱佳的球技。但扣除只打了48場的新人球季，七年之內高史密特也只帶隊打進一屆季後賽。

如今響尾蛇與過去的不同之處，在於他們正處於一個老幹新枝都有所表現的黃金時刻。在去年冬天簽下前老虎王牌投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、明星外野手彼德森（Joc Pederson）、跟水手交易來三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），球季開打前又緊急簽下在世界大賽令他們吃盡苦頭的前遊騎兵先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）後，響尾蛇今年1.68億美元的團隊薪資仍不算特別高（僅排全聯盟第14名）。這是因為隊上除了卡洛爾外，去年贏得國聯金手套獎的當家捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）、入選明星賽的游擊手柏多摩（Geraldo Perdomo）以及季後賽大放異彩的先發投手普法特（Brandon Pfaadt）、外野手湯馬斯（Alek Thomas）都資歷尚淺，不僅尚未取得薪資仲裁資格，更重要的是這些年輕球員未來幾年都還有相當大的進步空間。

響尾蛇季前跟水手換來的三壘手蘇亞雷斯表現不俗，目前打擊率高達.353、長打率.500！ 美聯社

在老將方面，除了前面提到的二壘手馬堤外，連兩季贏得金手套並至少轟出33發全壘打的渥克（Christian Walker）早已成功接下一壘手的空缺。去年來歸的外野手古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）第一年就入選明星賽，並且成為另一可靠的火力輸出點。響尾蛇的先發投手輪值原就以老將為主，由於新簽下的羅德里奎茲開季掛病號，未參加春訓的蒙哥馬利則得再訓練一段時間才能上場，因此在一二號先發投手賈倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）之後，響尾蛇只能暫以普法特、亨利（Tommy Henry）及尼爾森（Ryne Nelson）等年輕投手挑大樑。即便如此，目前響尾蛇的團隊防禦率（3.73）也還能站上國聯第三位。

響尾蛇王牌投手賈倫經過去年世界大賽的洗禮之後，今年開季狀態更好，前兩場先發都拿下勝投，目前防禦率是0.82。 美聯社

由於「不幸」與道奇同一分區，響尾蛇幾乎等同提前被宣告無緣分區冠軍。再加上同區的巨人力圖振作，前幾年大灑幣的教士實力依舊堅強，強敵環伺下，響尾蛇想衛冕國聯冠軍絕非易事。儘管如此，響尾蛇目前打進季後賽的機率仍高於巨人與教士，在整個國聯也僅次於勇士、道奇與費城人。去年響尾蛇能打進世界大賽固然有一定的運氣成分，今年他們則明顯實力大有進步，已然成為一線強隊不敢小覷的勁旅。