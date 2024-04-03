巨人投手群不確定因素多 鄧愷威有機會進入先發輪值

效力舊金山巨人的台灣投手鄧愷威，在台灣時間四月一日（週一）凌晨迎來大聯盟首秀。這場在客場對上聖地牙哥教士的比賽，巨人從小聯盟拉上來的代班先發投手傑夫瑞斯（Daulton Jefferies）僅投兩局就失掉九分，在比分已大幅落後的情況下，第三局換上鄧愷威上場接替投球。總計鄧愷威投了三局、68球，投出四次三振、三次保送，被打出四支安打、失分三分都是責失。雖然帳面上不太理想，但除了第一局整整面對了一輪九名的教士打者，失掉三分、用掉40球才完成三個出局數，接下來兩局的投球漸入佳境，第三局還是非常乾淨的三上三下。在這場早早被對手拉開比分的比賽，鄧愷威算是順利完成了巨人教練團交付的多吃局數、減輕牛棚負擔的任務目標。

除了達成大聯盟首次出賽、首K的里程碑，鄧愷威這次出賽的另一個重點，是他投了整整三局，用球數也來到68球才被換下場。這不僅是台灣投手以後援身份在大聯盟初登板的最多用球數，也是史上台灣投手初登板的第五多，排在陳偉殷（101球）、曹錦輝（99球）、王建民（81球）、曾仁和（70球）之後。首次登板就被交付長中繼的任務，鄧愷威未來在巨人陣中的角色定位，頗為令人玩味。

陳偉殷(左)在大聯盟初登板時投了101球，是歷來所有台灣球員之最！ 聯合報系資料照片

過去幾年，鄧愷威在巨人小聯盟體系一直都是擔任可投長局數的先發投手，球探報告也預期，鄧愷威有機會成為大聯盟的後段先發。雖然因為今年二月時左斜肌拉傷的傷勢，鄧愷威錯過了大聯盟春訓，但他在傷癒之後，也持續增加投球量，顯示今年的目標，依然是爭取成為巨人先發輪值的一員。巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）讓他在場上投了將近70球，除了節省牛棚這個現實的考量之外，也符合鄧愷威長期以來的出賽模式，剛好讓他將用球數逐漸增加到一般先發投手的投球量。

巨人目前的先發投手陣容看似非常華麗，除了去年國聯塞揚獎票選第二名的王牌韋伯（Logan Webb），今年又加入了去年國聯塞揚得主史奈爾（Blake Snell），雙王牌如果都能健康出賽，壓制力將非常可怕。另外，22歲的超級新秀左投哈里森（Kyle Harrison）、26歲的右投文恩（Keaton Winn）被期待能扛起中、後段先發，而休賽季簽下的前聖路易紅雀牛棚大將、最快球速可達105mph（時速168.9公里）的希克斯（Jordan Hicks），也在加入巨人後轉換成先發投手，今年球季已出賽一場，投滿五局沒有失分，表現不俗。而在傷兵名單上，去年動了Tommy John手術的2021年美聯塞揚獎得主瑞伊（Robbie Ray），預計會在下半球季復出，另外去年底開了髖關節手術的老將柯布（Alex Cobb）正在復健中，歸程未定。鄧愷威在小聯盟的競爭對手，還有新秀惠森杭特（Carson Whisenhunt）、布雷克（Mason Black）等人也在等待機會。

巨人目前的王牌投手是韋伯，他過去三季至少都拿下11勝以上，控球能力是相當不錯。 美聯社

儘管以整季的陣容來看，巨人的投手深度非常夠，但現階段人手不足的情況也是事實，在開季第四場比賽就需用生涯ERA+僅68的傑夫瑞斯擔當先發就是證據。史奈爾才剛簽約，調整進度落後，還需要一點時間才能加入輪值。希克斯從火球連發的終結者轉換成需運用多種球路的先發投手，雖然有個好的開始，但誰也不知道這個試驗會不會成功。菜鳥哈里森、文恩都是第一個完整的大聯盟球季，能否將天賦轉換為大聯盟實績，是個問號。動手術的瑞伊和柯布，傷癒復出是否可以找回身手，也沒有人可以保證。以目前巨人輪值中這麼多的不確定因素，鄧愷威如果能在有限的機會中拿出好表現，絕對有機會爭取先發的位子。

巨人隊先發投手群雖然有很多備胎，但目前能有穩定表現的並不多，鄧愷威可以好好把握機會。 中央社

其實鄧愷威今年的情況，跟2005年時王建民的第一個大聯盟球季，有不少相似的地方。和鄧愷威一樣，王建民是在25歲時登上大聯盟的舞台，王當年所處的紐約洋基隊，也和今年的巨人一樣，是支團隊戰力完整、競爭力強的球隊，但投手年紀偏高、傷勢不斷的不確定因素，給了王建民機會。當年洋基的先發投手群包括41歲的「巨怪」蘭迪‧強森（Randy Johnson）、36歲的穆西納（Mike Mussina）、40歲的布朗（Kevin Brown）等名將，季初在小聯盟等待機會的王建民，把握住萊特（Jaret Wright）受傷的機會，用一場又一場的好投把自己留在大聯盟。雖然鄧愷威不像王建民在初登板就有先發的機會，但他先發投手的底子和養成絕對是個優勢，未來只要有長中繼或代班先發的任務，機會來了就要把握，朝著搶下一席先發輪值的目標努力。