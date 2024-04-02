國王大勢已去 除了運氣還缺什麼？

國王今年球季打得又是不上不下 讓球迷有許多困惑與不解

一、主控福克斯+中鋒沙波尼斯表現都像核心球星，個人數據都沒有下滑，沙波尼斯甚至打出生涯年，場均19.6分、13.6籃板，為什麼國王今年戰績沒有進步？西區排名甚至退步。

二、國王上季進攻效率聯盟第一，今年掉到第14，不進則退，除了缺運氣，還少什麼？

三、國王教練布朗(Mike Brown)過去一直被視為教練界防守專家，但上季卻一反常態，激發國王進攻潛能，讓人刮目。今年國王防守效率第17，進攻效率第14，雙雙下滑，布朗執教能力、用人如何定義？

四、國王核心「八人輪換」跟上季一樣，但上半季國王打得就很平凡，下半季先後傷了赫爾特、蒙克兩名主力後衛和外線，國王二線板凳幾乎銜接不上，主要輪換和攻勢都出現問題。

國王中鋒沙波尼斯(左)本季打出生涯最佳成績，遇上多位知名對手時的表現絲毫不遜色。可惜國王整體戰力不佳，也沒有好用的戰術來配合他，讓球隊打不進前6強，只能爭取附加賽名額。 美聯社

國王應該還不至於跌出附加賽，但附加賽不管是打太陽，還是面對湖人、勇士，國王勝算很不樂觀，即使國王今年例行賽4連勝橫掃湖人。

除了無法預期球員傷病 國王還犯了兩個重大錯誤

一、國王上季打出48勝34敗戰績，勝率5成85，西區第三種子，儘管季後賽第一輪被第六種子勇士以下剋上，但國王高層認為國王非常年輕，主力都在30歲以下，只有小前鋒巴恩斯31歲，這套陣容、天賦和未來性，都還有上升空間。只要布朗把他最擅長的防守和輪轉體系建立起來，國王靠著速度、反擊和出色運動能力，有機會挑戰賽季55勝，至少50勝。

目前看來國王去年夏天幾乎沒有任何補強，沒有關鍵作為是極大敗筆。國王保持上季核心八人輪換，只為沙波尼斯添加兩個保險二線替補中鋒麥基、連恩，但實際上幾乎派不上用場。

在第六人蒙克(中)受傷之後，國王馬上就出現人手不足的窘境。 美聯社

二、布朗執教能力被高估

國王板凳天賦滿滿，從溜馬交易來的後衛杜阿特，2021年第一輪第13順位樂透新人，196公分後衛，溜馬菜鳥球季13.1分，三分命中率3成7，天賦出眾鋒衛搖擺人兼3D，但今年球季根本進不了主力輪換。

183公分，2021年第一輪第9順位選進來小鋼砲後衛米契爾，三年來上場時間、 角色每況愈下，菜鳥球季場均11.5分，每場出賽27.7分鐘，是改變比賽奇兵和節奏帶動者。今年米契爾場均出賽14分鐘，場均4.7分，很難打進輪換。

國王總教練布朗之前在勇士隊擔任助理教練，足足蹲了6年之久，近兩季接掌國王兵符，帶兵表現只能說是差強人意，並沒有把勇士的特色給移植過來。 美聯社

國王4月1日大勝爵士，戰績43勝31敗勝率5成81西區第7，跟西區第8太陽戰績相同。國王先發後衛射手赫爾特，最佳第六人蒙克兩人因傷賽季提前報銷，少了這兩支外線和進攻終結點，國王戰局凶多吉少。

防守體系消失，布朗專長消失，角色球員被擺到不會打球，年輕球員很難得到上場時間和成長空間，布朗只能靠主力八人輪換支撐，一旦主力出現傷病，國王戰力就起伏震盪。

國王上季才剛終中止連續16年不進季後賽噩夢，以西區第三種子晉級季後賽，帶給國王球迷很大希望，但平凡表現，平凡執教，加上主力傷病，國王今年夏天肯定還會有幾波大震盪，球員重組交易，角色球員重新定位，甚至教練都會牽扯進去。

NBA小球當道，三分大趨勢難擋，但不管球風打法如何演變，防守才是真正王道。年輕魔術崛起，他們防守效率前五，灰狼霸佔西區，防守效率聯盟整季高居第一，塞爾蒂克衝向60勝門檻，塞爾蒂克防守效率聯盟第二，沒有防守，就沒有文化，沒有文化，就很難年年進化。

國王不只缺運氣，管理階層和教練都需要在今年夏天重新盤整。