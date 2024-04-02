中職／各取所需還是互相傷害？ 林子偉交易案賺賠將見真章

中職35年賽季於上周末正式開打，但第2天就遇到延賽的情況，31日樂天在新莊迎戰台鋼的比賽，因為下午的雷陣雨而被迫延賽，補賽將在2個多月後才會進行。

這場樂天台鋼之戰，由於許多原因而成為首週注目度僅次於開幕戰的賽事，第一個是由於桃園球場整修進度落後，樂天首度將主場開幕戰移至別隊主場進行，這也是中職史上首例，樂天女孩更是首次踏上新莊球場的環形舞台；這場比賽也是台鋼在中職一軍的首場賽事，投手投出的首球、首三振，打者打出的首安、首轟及球團隊史的首勝是否能在這場就到手，都是這場比賽吸引人關注的地方。

不過最有話題的仍在於兩隊間的球員糾葛，台鋼成軍之後，無論是經由擴編選秀、交易或是戰力外網羅等等，補強了多位前樂天的球員，開季一軍陣容就有多達6名是曾效力過樂天的球員，甚至連一、二軍總教練洪一中及林振賢也都是Lamigo(樂天前身)的主要教練團成員，兩隊首度對決，陣中成員的恩返或是復仇當然會成為場上焦點。

台鋼不僅王柏融(右)，甚至連一軍總教練洪一中(中)都曾效力過樂天前身的Lamigo。 圖／台鋼雄鷹提供

台鋼陣中的前樂天球員，有兩次擴編選秀選進的張喜凱、許峻暘、王躍霖，以及去年季後戰力外網羅的賴鴻誠、郭永維，在這些球員之外，台鋼去年在季中選秀會上選進自美返台的林子偉，隨即將他交易到樂天，換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫及當時還在日職火腿奮鬥的王柏融的議約權，王柏融在去年季後婉拒火腿續留決定返回中職，回台後依約加入台鋼，也使得這樁交易案的討論熱度從去年季中持續延燒到新的球季。

主角之一的林子偉，早在去年季中就代表樂天出賽，8月19日在主場以6棒游擊手的身份先發上場，首場比賽就打出2支安打，28日更是4打數3安打，不但打出個人首次猛打賞，中職首轟也出爐，單場打下4分打點，讓當初對這筆交易十分震驚的樂天球迷們稍微釋懷，覺得林子偉真的能夠將暴力猿的打擊火力再提升一個檔次，沒想到在這場比賽之後，林子偉的打擊內容每況愈下，9月的打擊率不到2成，9月底在亞運的打擊也不理想，且左腕又不適，直到10月底才歸隊，雖被帶進季後賽，但僅有4個打席，獲得1次保送，沒有安打，去年球季總計出賽20場，2成05打擊率、1轟、12分打點的打擊表現令人極度失望。

林子偉去年在樂天的打擊成績十分不理想。 聯合報系資料照片

今年春訓林子偉因傷都未出賽，直到近期才開始打復健賽，何時歸隊仍是未知數，即使歸隊也被規劃在外野位置，以樂天開幕戰的外野陣容來看，林耀煌及邱丹的表現尚未進入狀況，林子偉守備要取代兩人應無太大問題，打擊方面就令人擔人了，何況今年因傷又錯過了完整的春訓，如果還是無法交出讓人期待的成績，甚至打擊依然不振，成為打線中的斷層，那樂天去年的交易就是大大的失敗，非但沒有補強的，反而傷害了打線的威脅性。

交易的另一方台鋼，王溢正、翁瑋均這2名不在開季一軍的投手，王溢正在熱身賽僅出賽1場，1局失3分，翁瑋均去年底服兵役，今年熱身賽1場未上；在一軍的藍寅倫，去年二軍打出3成71打擊率，但今年熱身賽出賽5場，打擊率僅2成22，打擊狀況未明；而算是交易案真正主角的王柏融，在熱身賽的手感同樣冰冷，出賽9場，25個打數只有3支安打、2分打點，雖有9次保送，也被三振多達10次，還沒恢復到去日本前的那個最強金牌柏融大王。

藍寅倫(中)及翁瑋均(左)也在去年這樁交易案中轉換球隊。 聯合報系資料照片

跳脫場內打擊表現來看，王柏融自帶高人氣，在商品收益及媒體吸睛度上，對新球隊台鋼的貢獻度當然比林子偉對樂天來得大，不過如果王柏融在例行賽的打擊表現持續不振，那這樁交易就戰力上的層面來看誰賺誰賠，還真的是不好說。