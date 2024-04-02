中職／台鋼看似兵強馬壯 但擺在眼前的挑戰還很多

台鋼雄鷹明天（4月3日）將迎接隊史首場一軍例行賽，作客大巨蛋強碰中信兄弟，成軍兩年，歷經2次季中選秀和2次擴編選秀，還有球員交易、網羅6名洋將和多名戰力外球員，加上去年勇奪二軍賽和冬盟雙料冠軍，今年熱身賽打出令人耳目一新的球風，開季前專家和球評普遍看好台鋼雄鷹能打出不錯的成績，然而擺在眼前的挑戰還很多，台鋼雄鷹畢竟是新成立的球隊，其他5隊也絕非軟柿子，最基本的目標先擺在避免墊底，至少打出年度4成勝率，再來談下一步會是較務實的做法。

事實上，台鋼雄鷹開季一軍名單一字排開，和其他球隊戰力差距不會太大，然而經驗和板凳深度卻差得多；先來看先發輪值，味全龍在第1年打一軍賽，先發輪值包括洋投布里悍（季中離隊轉戰韓職）、鋼龍、伍鐸、王維中、徐若熙、郭郁政和林子昱，即使放在今年也是很可觀的戰力，基本上洋投先發平均都能吃到6局，土投吃的局數少一點，但都有一定壓制力。

台鋼雄鷹先發投手包括洋投哈瑪星、小野寺賢人、笠原祥太郎、後勁，還有土投江承諺、施子謙、陳柏清、伍祐城，他們的壓制力和吃局數能力是重要指標，2021年味全龍先發投手平均防禦率3.38高居全聯盟第2，平均每場能吃下5.1局的工作量，算是相當不錯的數據。

台鋼雄鷹找來的洋投並非頂尖，而且其中兩位是日籍球員，江承諺等本土先發投手在雄鷹的第一個球季將有不小的負擔。 圖／台鋼雄鷹隊提供

如果台鋼雄鷹先發投手群的壓制力不足，無法有效吃下一定的局數，這樣就會造成牛棚沉重負擔，而台鋼雄鷹一軍牛棚主力包括賴鴻誠、王躍霖、許峻暘，洋投雷公擔任守護神，但他們不可能負擔一整季，陣中有許多年輕投手是否有足夠的質和量，應付高強度的一軍賽事不無疑問。

2021年味全龍牛棚就遇到這個問題，由於是新成軍的關係，味全龍先發投手戰力強大，但後援投手普遍年輕且經驗不足，即使有資歷豐富的田澤純一扛守護神，一整季拿下30次救援成功，但味全龍在那一年的牛棚防禦率高達4.68，在全聯盟敬陪末座，與該季總冠軍球隊中信兄弟牛棚防禦率2.86相去甚遠，可以預見的是，今年台鋼雄鷹牛棚也會遭遇嚴酷考驗。

捕手戰力也是台鋼雄鷹顯而易見的軟肋，1號捕手張肇元從統一獅轉隊過來至今進步神速，攻守都有一定水準，但他在全聯盟並非頂尖捕手，引導投手和指揮全局的能力還需要實戰經驗累積，替補的捕手戰力也明顯不足，無論是吳明鴻、陳世嘉或廖奕安，要扛重任都還有一段很長的路要走。

台鋼雄鷹捕手張肇元近年進步很多，但是否能在中職比賽中成為合格的捕手還是一個未知數，其他替補捕手戰力則更加令人擔憂。 圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹先發打線在整個聯盟具有十足競爭力，王柏融雖在熱身賽表現不佳，但其實不用太過於擔心，只要讓他找回信心和節奏，應該能打出不錯的成績，加上洋砲魔鷹、杜家明、藍寅倫、陳文杰、張肇元和幾名年輕小將，攻擊核心火力有一定水準。

但問題就在於台鋼雄鷹板凳深度實在太淺了，多數年輕野手都需要更多比賽磨練，恐難扛一軍硬仗，如果主力球員受傷或需要輪替休息，他們頂替上陣能發揮多少戰力不無疑問，而這個問題味全龍第1年打一軍賽同樣也曾發生。2021年味全龍團隊打擊率0.244、場均得3.3分、轟出52發全壘打都在聯盟墊底，主因就在於先發主力還算能打，但替補的二線球員戰力落差大，呈現在攻擊數據上。

另外，台鋼雄鷹內野防線也是隱憂，「膺狀元」曾子祐去年二軍賽守游擊77場，出現多達20次失誤，游擊守備率只有0.942，這兩年一軍公辦熱身賽合計守游擊18場有5次失誤，游擊守備率0.937，去年冬盟守游擊19場有6次失誤，游擊守備率0.933，身為陣中主戰游擊手，曾子祐守備還有很多課題需要克服，如果他守游擊出現狀況，心態如何調適是個必須面對的問題。

台鋼首位選秀狀元曾子祐歷經二軍及冬盟的磨練，打擊實力已提升至相當的水準，但守備方面還是有不少問題，只能在實戰中繼續改善。 圖／台鋼雄鷹隊提供

主守二、三壘的紀慶然，雖然打擊潛力備受期待，但內野守備實在令人提心吊膽，如何為有棒子的他找位置，應該令教練團傷透腦筋，杜家明如果以三壘手為主，守備接傳穩定性也有待觀察。如果台鋼雄鷹年輕內野手無法穩守，老將郭永維在今年，至少在開季時勢必會有大量出賽機會，先穩住內野陣腳，再耐心等年輕內野手成長，所以才會說當初台鋼雄鷹網羅郭永維是一步非常重要的棋。

2021年味全龍上半季勝率僅0.379，經過實戰經驗累積和戰力整合，下半季勝率衝到0.475，力壓富邦悍將和樂天桃猿，台鋼雄鷹「帳面上的戰力」其實相當不錯，但新成立的球隊難免要繳學費，尤其是一開季戰績可能不會太好，球團高層和制服組應該要有多一點的耐心，按照自己的步調和節奏，堅定地邁向球團設定的目標去走，相信未來會有不錯的收穫。