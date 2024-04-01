柯爾掛病號只是開始 傷兵不斷又成洋基最大隱憂

「好的開始是成功的一半」應該是剛拿下開季三連勝的洋基現階段最想聽到的一句話。這是洋基21年來首次以三連勝開展新的一季，尤其新加盟的超級球星索托（Juan Soto）不僅火力四射而且攻守兩方面皆有可觀，開幕賽就在九局下半表演一手長傳本壘的助殺秀。再加上打敗的對手又是曾在前年美聯冠軍賽4:0將他們掃地出門的強敵太空人，這個週末洋基可謂一掃去年勝率險些未達五成的陰霾。

然而短暫的勝利只是一時之喜，與此同時洋基傷兵人數卻在不斷增加。進入三月後，洋基週週都有人不幸受傷，而且都不是小傷。首先是連兩季投滿200局（全大聯盟僅此一位）的王牌投手柯爾（Gerrit Cole）因手肘感到不適，熱身賽只投了一場就被迫關機。原本洋基還寄望自2016年（當時還在海盜隊）後從未進過傷兵名單的柯爾手肘只是輕微發炎，然而後續檢查結果卻完全不容樂觀，只得在球季開打前的最後一刻將柯爾送進60天傷兵名單。

雖說目前柯爾的傷勢還不到必須接受手肘韌帶重建手術（俗稱Tommy John surgery）的程度，但即便他的復原狀況再順利，最快也要到五月底甚至六月初才可能重返球場。未來兩個月少了這位塞揚獎得主，洋基的先發投手輪值就只能靠去年合計只先發26場，防禦率都突破天際的柯特斯（Nestor Cortes，防禦率4.97）、洛登（Carlos Rodon，6.85）外加新加盟的老將史卓曼（Marcus Stroman）打頭陣。這樣的陣容別說跟其他一線強隊相抗衡，能否力壓同區勁敵金鶯、光芒及藍鳥都明顯成問題。

洋基在開季少了王牌投手的情況下，卻意外在太空人主場打出3勝，不過實在是不能高興的太早，因傷他們的傷兵陣容正擴大中，後面的考驗將會越來越艱難。 美聯社

緊跟在柯爾之後受傷的則是上一季三度往返於大小聯盟之間的23歲內野手培拉薩（Oswald Peraza）。雖說去年表現起伏不定，但小聯盟時期不論打擊或守備都評價頗高的培拉薩原本被視為洋基未來二三壘位置的接班人，甚至一度傳出有可能取代更年輕的沃爾普（Anthony Volpe）成為先發游擊手。然而春訓發生的肩膀傷勢導致培拉薩至少要在傷兵名單停留一個半月到兩個月。儘管另一位年輕野手卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）順勢補上培拉薩的空缺而且前三戰表現絕佳，但內野戰力已然吃緊的洋基畢竟因此少了一位可用之兵，也讓總管凱許曼（Brian Cashman）不得不緊急在三月中透過交易跟馬林魚換來資深工具人柏蒂（Jon Berti）以解燃眉之急。

如果說培拉薩的傷勢還算「可防可控」，那麼老將勒梅休（DJ LeMahieu）的腳掌骨折絕對是最沈重的一擊。在春訓被一記自打球打中右腳掌的勒梅休原以為頂多腫個幾天，沒想到第二輪核磁共振檢查卻顯示腳骨出現裂痕。儘管總教練布恩（Aaron Boone）樂觀地認為勒梅休有機會在四月復出，但別忘了他前年也曾飽受右腳傷勢之苦，甚至為此季後賽完全無法上場。更重要的是去年陷入大低潮、本季正打算重新出發的勒梅休如果操之過急，未完全恢復健康就回到場上，對洋基來說可能反倒是一種傷害。

洋基老將勒梅休今年即將滿36歲，雖然早已遠離生涯顛峰時期，但仍是洋基調度的活棋，他與新秀培拉薩接連受傷，對球隊的內野戰力影響自然是不小。 美聯社資料照片

有傷在身的洋基球員還遠不只這三位。上一季被小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）撞出腦震盪的一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）春訓期間傳出左背部僵硬，幸而趕在球季開打前康復回到場上。去年兩度受傷並因此缺賽五十多場的隊長賈吉（Aaron Judge）也因腹肌微恙坐了九天的板凳。至於近五年來沒有一年健康打滿整季的指定打者史丹頓（Giancarlo Stanton）更加讓人不敢指望。以上這幾位滿身瘡痍的老將尤其賈吉如果稍有不測，都可能導致原被看好能重返美聯東區王座的洋基再次抱憾而歸。

賈吉(左)、史丹頓(右)能否都保持健康，應該是現階段洋基最擔心的問題。 美聯社資料照片

傷兵不斷對洋基來說並非新鮮事，他們在宛如得了「基瘟」的2019年還曾創下單季最多球員進入傷兵名單的不幸紀錄。所幸能上場的球員表現都十分爭氣，那一季洋基反倒打出103勝的絕佳戰績。如今洋基陣中仍以老將佔多數，年輕的野手沃爾普、培拉薩及卡布雷拉能否肩負起先發重責還是未知數，薄弱的投手戰力更顯得青黃不接。雖說「贏球治百病」，卻治不好球員身上的創傷。接下來洋基能否平安度過這一季，避免更多球員出現在傷兵名單上，勢將成為他們與列強一爭雄長的最大關鍵。