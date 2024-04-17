中職／35年新球季開打 372選手數字大解密

【撰文・鄧心瑜】

中職邁入第35年，重回六隊規模令人期待棒球產業蓬勃發展，今年本土球員人數再創新高，從去年356人增至372人，除了本期雜誌附贈選手名鑑，《職業棒球》雜誌統計所有選手數據，帶讀者解密選手密碼！

年齡全聯盟平均 25.33 歲

本季全聯盟年紀最小的林育辰。富邦悍將提供

去年投入季中選秀高卒生為2004-05世代，原五隊都有2005年出生小將，其中年齡最小是8月15日出生富邦悍將投手林育辰，來自普門中學，去年第五輪獲選，反倒是新軍台鋼雄鷹已吸收年輕新血，不急著培養新人，是唯一沒有05年世代成員球隊，同時新球季備戰一、二軍，從各隊招兵買馬，大舉招攬有經驗「學長」加入，球隊人數從去年39人大幅增加至61人，本土球員數量甚至比樂天桃猿56人更多，在賴鴻誠、郭永維、王溢正等「30+」學長加入後，平均年齡從22.33歲增至24.07歲，與全聯盟平均年齡25.33歲相去不遠。

統一7-ELEVEn獅全隊平均年齡26.39為各隊最高，40歲以上選手胡金龍、陳鏞基、潘威倫共3人也是最多；樂天桃猿連續兩年換血，本土球員人數從去年63人砍至56人，是六隊唯一不滿60人隊伍，選秀偏愛高卒生，陣中未滿20歲菜鳥16人為最多，年紀最長為38歲林智平，沒有40歲以上球員，平均年齡下修至24.98；富邦悍將本土球員人數65人與味全龍並列最多，不過平均年齡24.6歲僅微幅高於台鋼新軍，30歲以上選手包含江少慶、張進德、林哲瑄等人在內僅8人，陣中年紀最長王勝偉39歲，投手最資深則是今年復出的32歲張瑞麟。

出生地 53人產自台東最多

富邦悍將張進德為台東人。聯合報系資料照

台東、高雄、台南為台灣產出職棒選手前三大縣市，樂天桃猿、中信兄弟陣中多名強力選手來自台東，包含余德龍、邱丹、林政華、余謙、楊志龍、陳琥等人，而本季中職賽程中，富邦悍將與台鋼雄鷹各有6場賽事移師台東，都是隊史首次在台東球場出賽，屆時王勝偉、張進德、王念好、李宗賢、黃劼希、王躍霖、伍祐城都能回鄉獻技，期待東部球迷共襄盛舉。台鋼雄鷹深耕高雄，與在地連結深厚，曾宸佐、藍寅倫、顏清浤是正港「在地」高雄人，不過隊中最多人來自新北，王博玄、陳致嘉、蕭柏頤都從北部「南漂」打球。

澎湖產出8名現役職棒選手，甚至比部分本島縣市彰化、南投、苗栗等地更多，離島勢力逐漸壯大，除了中信兄弟李振昌從澎湖「投」進大聯盟最知名，樂天桃猿陣中黃偉晟、莊昕諺、洪敏暘等3人來自澎湖，統一7-ELEVEn獅去年選進的小獅辛俊昇小時就讀澎湖講美國小、馬公國中，是道地澎湖人，除台鋼外五隊都有選手來自菊島。目前台灣22個縣市中，僅離島金門、連江與雲林沒有現役職棒選手。

星座天蠍、魔羯原來是亞冠班底

拿莫．伊漾為處女座。聯合報系資料照

天蠍座蟬聯數年球員最多人數星座，今年以41人再度稱霸，處女座39人、魔羯座38人緊追在後，天蠍與魔羯產出菁英無數，前有劉基鴻、邱駿威、陳克羿、陳柏清，後有陳傑憲、戴培峰、李東洺、江國豪、葉子霆等去年亞冠賽中華隊班底；追求完美主義的處女座去年頒獎典禮搶眼，拿到年度新人王鄭浩均、最佳九人捕手獎陳重羽、包辦最佳九人二壘手與金手套的李凱威，以及去年亞錦賽擔任隊長拿莫．伊漾都是處女座一員。

雙子球員總計22人最少，中信兄弟全隊甚至只有新秀捕手胡孟智1人是雙子，同為具有敏銳觀察力的雙子還有古林睿煬、張政禹、張閔勛、辛元旭、趙璟榮等人。

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