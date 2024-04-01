後大谷時代前兩戰狂輸17分 天使可保持樂觀進入重建期

從各種跡象看，失去大谷翔平的洛杉磯天使隊季外沒補強，是一件不錯的事。終究，從經營者到主管團隊，顯然地與球員、球迷的想法落差極大，試問在此情況下能有所作為嗎？很難！尤其天使失去的是一個大聯盟前三號先發，以及一擊定江山的強打，那何不著眼未來？

史上最偉大球員投奔同城對手，乍看是糟糕不過的事，你聽到洛杉磯球迷為大谷翔平歡呼，但不是在天使隊效力的那一個，這掌聲將持續未來十年。換角度想，綁定大谷十年能為天使隊帶來光明未來嗎？並非如此，因為棒球仰賴場上九人合作無間，就算大谷一個抵兩個，你還需要七人才能贏，天使隊眼前就是缺乏這陣容，不能說完全沒有，但就算有也還在醞釀中。

天使在上個球季開打前，還有力拚季後賽的企圖心，怎麼少了一個大谷(右)，本季就打算重建了？是的，從前開季前兩戰來看，球隊的重建真是刻不容緩。 美聯社

2024年開幕系列戰，天使就開拔到美聯東區面對新崛起強權巴爾的摩金鶯隊，不出意料首戰以3：11慘遭血洗，第二場4：13更為狼狽，兩場比賽就狂輸17分，天使隊老闆莫雷諾（Arte Moreno）成為人們笑柄。擁一支集結兩位囊括「五屆美聯最有價值球員」卻都打不進季後賽的隊伍，本季才剛開幕就準備重建。這句話與其說是諷刺，更像是談論事實，因為當大谷翔平宣布離隊那一刻起，天使隊注定得把未來押在年輕人身上，而非於市場簽幾個大牌再戰一季。

邏輯上，天使隊應圍繞楚奧特（Mike Trout）打造一支具競爭力的隊伍，尤其開幕戰他一棒將金鶯王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）的球轟出牆外，昭告這是重生開始，但他能貢獻這支隊伍的未必是個人技能，而是其交易價值。32歲的他，可望以指定打擊開季，且於春訓期間表態滿血付出，把各界看衰聲音當成養分吸收。如此一來，若楚奧特證明自己還有三屆MVP實力的話，就有機會讓天使端上市場，盤來幾位未來之星加速天使隊的重建。

後大谷時代天使隊宣告由新生代接手火炬，至於陣中的看板明星楚奧特，必須在本季證明身手依舊，以作為交易籌碼加快天使隊重建腳步。 美聯社

新生代之中，有不少是可用之兵，譬如游擊手內托（Zach Neto）表現頗為出色，春訓繳出打擊率高達3成10，貢獻三支三壘安打、三發全壘打和四次的盜壘。歸隊的還有幾位要員，包括傷癒復出的全明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）與瓦德（Taylor Ward），搭配上季晉升的捕手歐霍普（Logan O'Hoppe），我們不必期待這團隊立刻磨合，但全員健康今後仍大有可為。

在我觀點，天使隊最有效補強還是華盛頓（Ron Washington）接手總教練，對天使隊今年情況應有些不同。綜觀約三周春訓，老派的華盛頓帶來新氣象，首先是投球狀態改善，春訓團隊防禦率為 4.12，在亞利桑那州仙人掌聯盟排在第三，僅次於德州遊騎兵隊的4.02和辛辛那提紅人隊的3.99。這段期間，坎寧（Griffin Canning） 防禦率1.17，而西塞斯（Chase Silseth）對上火力凶猛的洛杉磯道奇隊 4又1/3局沒失分。農場排名第16的梅德洛斯（Victor Mederos）防禦率是完美的零，同為潛力新秀的達納（Caden Dana）亦是可圈可點，華盛頓認為春季整體表現良好，這對例行賽打基礎至關重要。

春訓期間，野手們獲得充分上場時間，楚奧特共打九場、亞戴爾（Jo Adell）打了12場，這意味著春訓只休一天。一壘手薛耶爾（Nolan Schanuel）、游擊手Zach Neto和莫尼亞克（Mickey Moniak）均獲充分機會，以小聯盟約簽來的長打者沙諾（Miguel Sano）狀態絕佳擠入26人開季名單。華盛頓這位老教頭說：「春訓就是為了練球，你可以在冬天做所有想做的事情。但抵達亞利桑那州基地，必須經歷痛苦跟煎熬，早上起床就去球場、練習、回旅館吃飯跟睡覺，翌日一早重複一樣的事。」

華盛頓將右投手索利亞諾（José Soriano）調為先發輪值，史蒂文生（Robert Stephenson）因肩膀酸痛挪出空缺，長中繼將由左投舒瓦瑞茲（José Suarez）、右投普里塞克（Zach Plesac）間擇一。其餘的固定人選有：終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）、莫爾（Matt Moore）、辛柏（Adam Cimber）、賈西亞（Luis García）和西斯奈羅（Jose Cisnero）等，與上季相比又換了一批面孔。

天使新任總教頭華盛頓(左)經驗豐富，曾將德州遊騎兵隊兩度帶入世界大賽，於亞特蘭大勇士隊期間練出滴水不漏的內野陣容，如今將以天使掌門人身份推動重建。 美聯社資料照片

不過，這套陣容與楚奧特想要的相去甚遠，面對媒體詢問他無奈談道：「對管理層、莫雷諾說再多也沒用，最終還是由他們決定。我並沒跟進簽約情況，但我相信莫雷諾有他的理由。」這位球星話鋒一轉說：「我相信更衣室裡的這些人（隊友），我們仍有信心。」下限是只要楚奧特不是像前三季累積僅237場的出勤率，天使隊應該仍有機會，他說：「很多人都放棄了我，我只是把這些言論當作鞭策自己的動力，」

米納亞（Perry Minasian）解釋了球團立場：「我們的球員未如想像中沮喪，堅信自己處於有競爭力的團隊中，每天想要變得更好。至於楚奧特，從春訓他參加的比賽量、打數、身體強度等，他將迎接一個生涯年，就讓比賽來說話吧！看看這支年輕陣容會發生什麼。」這位經理人也提到，嶄新的教練團隊是關鍵，正把自己所學傳授給每一人。

米納亞說，球隊若需要補強應是牛棚。不過，這純粹是機會問題，簽約並非隨手一拈就能找到人，要看短期和長期發展而定，市場必須有可用之兵選擇，所以他得評估簽下的風險高低。所以，進入後大谷時代的天使隊何去何從，我會說重建現在就開始，未來每場比賽變化都影響球隊打造陣容的進度。