5隊變6隊中職35「再創巔峰」 6大焦點看過來

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【撰文・石毓琪】

2021年，中華職棒進入一軍5隊時代，同年備戰東京奧運並迎來另一波海歸潮。3年過去，中職35年誠如年度口號再創巔峰，重返6隊之外，還要在「敲碗」許久的台北大巨蛋舉行例行賽事，又有海歸好手投入選秀，精采球季好戲開鑼，將熱情感動延燒至年底12強。

1.台北大巨蛋啟用 6隊超過30場賽事對壘

職棒二年總冠軍賽，球迷雨中高喊「我們要巨蛋！」經過逾30年總算在今日成真！去年底亞錦賽成為第一場巨蛋開打正式賽，由於開放席位有限，中華隊場次一開賣即「秒殺」，於此熱度下，開幕戰熱門組合台韓戰PLAY BALL，味全龍徐若熙擔綱中華隊先發投手投出歷史第一球，在近1.7萬人見證下開紅盤；到了冠軍戰台日交鋒，首度開放2樓觀眾席，觀賽人數2萬1013改寫新高。

相中台灣「首蛋」熱度，日職傳統強權讀賣巨人在90周年之際，3月初來台舉行紀念台灣試合，與中職人氣球隊中信兄弟、樂天桃猿交手，採階段性售票，首日售出逾3.6萬張門票，進場人數達3萬7890，寫下台灣棒球史上最多入場紀錄。

北部市場廣大，加上巨蛋席位多，「巨蛋元年」中職6隊均安排主場賽事於此，從3月底味全龍開幕二連戰到9月中信兄弟周思齊、統一7-ELEVEn獅潘威倫兩位球星引退賽，每個月都有球隊攻蛋，超過30場賽事，絕對讓期待巨蛋球迷「看好看滿」。借助場館接近4萬人上限，同時挑戰一舉雙破單季180萬0130人次、場均6878紀錄。

2.台鋼雄鷹揮軍北伐 味全龍拚連霸

中華職棒新軍台鋼雄鷹隊本季加入一軍戰場，不論戰績，總教練洪一中要求選手要盡全力出擊。台鋼雄鷹隊提供 中央通訊社

台鋼雄鷹作為全新球隊加入中職，經過一年多豔陽底下苦練積累，今年終於要登上一軍戰場，繼2008年後再次形成6隊割據，從5強爭霸到6隊亂鬥，首當其衝非屬味全龍，冠軍隊追求衛冕自然為首要任務，而在龍隊隊史中曾於1997至99年達成三連霸，該年班底葉君璋、張泰山，如今轉換冠軍教練團身分，從幕前作戰到幕後指揮，用兵哲學被網友喻為「司馬君璋」的葉總，率兵強馬壯、正值成熟無敵龍隊於龍年再攀高峰，相信是所有龍迷心之所向。

回溯3年前，味全龍剛踏上一軍戰場，從第一年上半季戰況一面倒，到下半季站上中段班，第二年首次前進季後賽，第三年一舉拿下總冠軍，成長曲線無形為新軍台鋼雄鷹樹立模板，在中職最多勝教頭洪一中領銜下，帶著二軍、冬季聯盟雙冠從台灣最南端澄清湖一路向北征戰，首次挑戰頂尖舞台能走到哪，是本季看點之一。

龍、鷹兩隊之外，其餘4隊為爭冠投注心血不容忽視。樂天桃猿連兩年殺進台灣大賽，去年從季後挑戰賽戰到台灣大賽7戰一展雄厚實力，今年改由日籍總教練古久保健二領軍，盼完整奪冠最後一塊拼圖；富邦球團接手至今尚未打過台灣大賽，今年第5任總教練由任職過副領隊、二軍總教練的陳金鋒出任，借重對隊伍一定了解基礎，整頓眾悍將改頭換面。中信兄弟拚三連霸失利，日籍教頭平野惠一出任，率黃衫軍從頭來過；統一7-ELEVEn獅慰留冠軍「餅總」，誓言將失去的討回來，在「第6隊」增添5種對戰組合下，每場比賽都像章回小說一樣讓人屏息以待。

5.應援陣容比拚 啦啦隊「外援」正夯

味全龍啦啦隊今年進行補強，林襄、李多慧加入成話題焦點。聯合報系資料照

場上球員征戰獻技，場下球迷喊聲相挺，各隊應援與時俱進，啦啦隊女孩人數擴編不間斷，透過徵選尋找潛力股外，網羅「即戰力」司空見慣，而在去年Rakuten Girls邀請韓籍啦啦隊李多慧加盟，成功製造話題，不僅個人代言接不完，也為球團進帳滿滿票房。

有了「李多慧效應」前例，球團在壯大球隊戰力之餘，應援外援擴編毫不手軟，台鋼Wing Stars籌組邀請安芝儇設計及指導培訓課程，後來更成為首位成員，和安芝儇一同組成韓國培訓指導團的朴旻曙（Mingo）也在1月加盟，成為Wing Stars第2位外援。

邊荷律(左)、峮峮(中)、李丹妃(右)。 圖／中信兄弟隊提供

Fubon Angels加入「釜山女神」李晧禎，已於職籃P.LEAGUE+和演唱會亮相，季前再添大將南珉貞；Passion Sisters加入兩位韓籍成員邊荷律、李丹妃，Unigirls雖無韓籍成員，延攬兩位前西武獅啦啦隊「bluelegends」 Nozomi和Chihiro；Dragon Beauties力邀李多慧擔任隊長「Captain Lee」重磅報到。韓、日外籍戰力襲台，不同臉孔預期豐富啦啦隊表演，「直觀」改變應援色彩，也再度擴大啦啦隊市場和女孩發展可能。

全文未完，更多焦點內容 3.傳奇球星引退 誠泰、三代獅成「時代眼淚」、 4.近代海歸國手選秀 劍指下半季戰局、 6.備戰12強賽 再組最強中華隊，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第505期)